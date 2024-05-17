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Динамо - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 травня 2024, 15:30 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Козык, Ярослав
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
2 - 1
Оновити
31'
Кривбас
Кривой Рог
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Хід матчу
4' Vanat, Vladyslav Andriyovych 6' Микола Шапаренко 19' Tverdokhlib, Yegor
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
51%
Нічия
30%
Кривбас
19%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1-0. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 8 times, there have been 1 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 0 times. The goal difference is 21-4 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 19 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 16 times, there have been 2 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times. The goal difference is 36-8 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Kryvbas Kriviy Rih (3-1 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Dynamo Kyiv have won 3 home matches in a row.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won any of their last 3 games against FC Dynamo Kyiv.
  • When playing at home, FC Dynamo Kyiv have not lost to FC Kryvbas Kriviy Rih in their last 9 encounters.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 2 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 3 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Vladyslav Andriyovych Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 13 goals. Oleg Kozhushko has scored 8 times for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 48% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 42% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 48% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 72% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 4, FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.6 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.4 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.25 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.68 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 7 in the table with 38 points. Now they are number 3 with 54 points.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 13:40 Кривбас 0 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 13:35 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Кривбас 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Кривбас Н
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Головні події
19'
Tverdokhlib, Yegor ГООЛ!
ГООЛ! Микола Шапаренко
6'
ГООЛ! Vanat, Vladyslav Andriyovych
4'
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
51%
Нічия
30%
Кривбас
19%
Склади команд
Стартовий склад
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 4
    Popov, Denys
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
    6
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
    4
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 1
    Khoma, Bogdan
    Воротар
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 39
    Saintini, Nathanael
    Захисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 47
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
    19
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Вернидуб, Юрий
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Кривбас
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В ефірі
2+2
Трансляція
26'
У ці хвилини домінують підопічні Вернидуба і вони намагаються ще до перерви зрівняти рахунок.
23'
Вакулко пробивав з-за меж штрафної, але м'яч пролетів повз дальній кут воріт.
20'
Гоооол!!!
Гості скорочують відставання у рахунку. Бандейра подав, а Твердохліб головою пробив у дальній кут - 2:1.
18'
Шапаренко наважився на удар з-за меж штрафної, але Хома спокійно забрав м'яч до рук. Не вистачило цьому удару потужності.
16'
Дуже швидко намагаються доставляти м'яч футболісти обох команд до заключної третини поля. Цікавий початок зустрічі.
12'
Небезпечний момент
Кузик з меж штрафної пробивав у ближній кут, але у площину воріт футболіст "Кривбаса" не зміг влучити.
9'
Відповідальність за результат не тисне на футболістів обох команд, тому вони з перших хвилин грають розкуто.
6'
Гоооол!!!
Дуже швидко динамівці забивають свій другий м'яч. Після сольного рейду у дальній кут пробив Шапаренко - 2:0.
4'
Гоооол!!!
Одинадцятиметровий впевнено реалізував Владислав Ванат - 1:0.
3'
Небезпечний момент
За фол Стецькова проти Ярмоленка головний арбітр призначив пенальті у ворота гостей.
2'
Офсайд
Соса зіграв не уважно і опинився поза грою. Якби не офсайд, то гості мали всі шанси навіть відкривати рахунок.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Запасні Кривбасу: Маханьков, Омельченко, Безкоровайний, Вілівальд, Понєдєльнік, Татарков, Дебелко, Шевченко, Задерака, Кожушко, По, Прінс
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Хома, Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго, Твердохліб, Вакулко, Кузик, Луньов, Хомченовський, Соса
Інфо
Запасні Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Шепелєв, Волошин, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Буяльський, Діалло, Царенко, Беніто, Біловар
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Сирота, Дячук, Сирота, Кабаєв, Тимчик, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат
Зустріч двох команд, які вже вирішили свої задачі на сезон та не зможуть стрибнути вище, чи опуститися нижче у таблиці. Срібний призер кампанії 2023/24 буде приймати бронзового.
Запрошуємо всіх вболівальників українського футбола на текстову трансляцію матчу 29-го туру УПЛ між "Динамо" та "Кривбасом". Гра розпочнеться о 15:30.
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Анонс матчу Динамо - Кривбас 18.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Динамо (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 18.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Динамо у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Кривбас можна подивитися 18.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий поєдинок команди Кривбас був зіграний проти Полісся - 13.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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