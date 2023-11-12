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ЛНЗ - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 травня 2024, 13:00 - Центральный стадион . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Zadiran, S
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
50%
Нічия
21%
Зоря
29%
Цікаві факти
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 41% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 4% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 19% of their goals between the minutes 16-30?
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 5 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's away record this season: 3-7-4.
  • Vladyslav Naumets is LNZ Cherkasy's top scorer with 5 goals. Eduardo Guerrero has scored 9 times for FC Zorya Lugansk.
  • Oleksiy Khoblenko has assisted the most goals for LNZ Cherkasy with 3. Denys Antiukh is FC Zorya Lugansk's biggest assister (3).
  • Nazariy Muravskyi has more yellow cards (7) than any other player at LNZ Cherkasy. Eduardo Guerrero has collected 5 for FC Zorya Lugansk.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 17% of their matches, FC Zorya Lugansk in 33% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 17% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 33%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Zorya Lugansk.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • LNZ Cherkasy has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • LNZ Cherkasy scores 1.12 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in their last 4 games.
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 3 in the table with 61 points. Now they are number 8 with 32 points.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 18% of their goals between the minutes 0-15?
Особисті зустрічі
ЛНЗ
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 14:00 Зоря 1 - 2 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 16:54 Колос 1 - 3 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 15:48 Оболонь 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес В
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Зоря 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
50%
Нічия
21%
Зоря
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 94
    Герман Пеньков
    Воротар
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 95
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 11
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 8
    Bar Arad
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 20
    Mollo Bessala, Guy Merlin
    Форвард
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 22
    Soares, Eynel
    Півзахисник
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 4
    Aziangbe, Kodjo
    Півзахисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 32
    Slesar, Artem
    Півзахисник
  • 10
    Juninho
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Dulub, Oleg
  • Koval, Yuriy
Трансляція
Інфо
У першому колі переміг ЛНЗ — 2:1.
Інфо
Зоря йде восьмою з 7 перемогами, 11 нічиїми та 10 поразками — 32 очки.
Інфо
ЛНЗ іде сьомим із 9 перемогами, 8 нічиїми та 11 поразками — 35 очок.
Запасні: Мацапура, Набит, Головкін, Мишньов, Чурко, Горбач, Бугай, Ндур, Хахльов, Мариновський.
Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Башич, Жуніньйо — Яцик, Жан Клод, Мічін — Антюх, Герреро, Слесар.
Запасні: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Шестаков, Рибалка, Бойко, Тищенко, Олійник, Хобленко, Прядун.
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Муравський, Саліху, Г. Пасіч — Тілль, Яшарі, Бар — Наумець, Молло, Ейнел.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Сергій Задиран (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Центральний (Черкаси, Україна) зіграють черкаський ЛНЗ та луганська Зоря.
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Анонс матчу ЛНЗ - Зоря 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Зоря (Луганск):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди ЛНЗ, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Зоря можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Колос - 13.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Верес - 13.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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