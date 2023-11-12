ЛНЗ - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ЛНЗ - Зоря 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 19.05.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ЛНЗ (Черкассы) та командою Зоря (Луганск):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди ЛНЗ, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та ЛНЗ у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Попередній матч команди ЛНЗ був зіграний проти Колос - 13.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Верес - 13.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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