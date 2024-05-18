СК Дніпро-1 - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Шахтар 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 19.05.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Попередній матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Олександрія - 12.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 15.05.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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