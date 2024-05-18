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СК Дніпро-1 - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 травня 2024, 15:30 - Днепр Арена . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Shurman, Denys
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
Матч перенесено
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
23%
Нічия
32%
Шахтар
45%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between SC Dnipro-1 and FC Shakhtar Donetsk is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, SC Dnipro-1 have won 2 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 7 times. The goal difference is 18-7 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 2-1 (SC Dnipro-1 at home) and 3-0 (FC Shakhtar Donetsk at home).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 15 matches in Premier League.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 32% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 15 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 7 matches away from home.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 2 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 10-3-0.
  • Oleksii Hutsulyak is SC Dnipro-1's top scorer with 9 goals. Danylo Sikan has scored 10 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 30% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 54% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 30% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 54%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than SC Dnipro-1.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 2, FC Shakhtar Donetsk won 3, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 scores 1.2 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.8 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Shakhtar Donetsk is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Shakhtar Donetsk is 1.6.
  • SC Dnipro-1 scores 1.41 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.19 goals when playing away (on average).
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 8% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
2
Перемог
9
Ігор
7
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 19:00 Шахтар 1 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.05.2023 - 15:00 Шахтар 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Шахтар 2 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 13:35 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 13:00 Верес 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 18:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
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Останні матчі - Шахтар
Кубок України 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Шахтар В
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Головні події
ГООЛ! Олександр Філіпов
10'
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
23%
Нічия
32%
Шахтар
45%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Євген Волинець
    Воротар
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 8
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 27
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 17
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Філіпов
    Форвард
    10
  • 48
    Tvardovskyi, Denys
    Воротар
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 9
    Мар'ян Швед
    Форвард
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 23
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 25
    Miroshi, Novatus
    Півзахисник
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
  • 30
    Marlon
    Захисник
  • 39
    Martins da Silva, Newertton
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Марино Пушич
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - Шахтар
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В ефірі
2+2
Трансляція
23'
Запального футболу команди нам не завезли з моменту відновлення гри.
21'
Володіння м'ячем у центрі поля від Шахтаря.
19'
Свисток
Граємо!
19'
Інфо
16:11. Відбій.
19'
Інфо
15:52. Повітряна тривога.
17'
Проблеми в Шахтаря з виходом до атаки під тиском.
15'
Небезпечний момент
Рубчинський здалеку пробив із зони перед штрафним під поперечину, але Твардовьский потягнув на кутовий.
14'
Кутовий
Сікан грудьми перевів аут із правого флангу в офсайд на Назарину до лицьової.
12'
Атаки від Шахтаря у відповідь тривають.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Відвертий привоз від Педріньйо передачею з лівого флангу оборони назад до штрафного на Філіппова, який проштовхнув під Твардовським.
8'
Волинець на ближній забрав подачу з лівого флангу від Степаненка.
6'
Піхальонок прострілив із правого флангу, але захисники вибили.
4'
Шведа збив Бабенко ліворуч в обороні.
3'
Матч почався з атак Дніпра-1. Шахтар на низькому старті.
1'
Контроль м'яча від господарів на старті.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Запасні Дніпра-1: Кінарейкін, Юрчук, Авраменко, Третьяков, Когут, Мельниченко, Танчик, Гуцуляк, Ківінда, Гаджиєв, Баденко
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Очеретько, Ледньов, Філіппов
Інфо
Запасні Шахтаря: Рудько, Різник, Лемкін, Азаров, Конопля, Криськів, Бондаренко, Цуканов, Кевін
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Твардовський, Гочолеішвілі, Бондар, Міроші, Педріньо, Степаненко, Назарина, Марлон, Швед, Невертон, Сікан
У матчі 14-го туру у Львові Дніпро-1 обіграв гірників із рахунком 3:1
Дніпро-1 бореться за зону єврокубків і йде на даний момент на 4-му місці в таблиці, маючи в активі 48 очок
Шахтар уже оформив чемпіонство. Гірники йдуть на 1-му місці в таблиці з 70 пунктами
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30 і пройде в Дніпрі, судити гру буде Денис Шурман
Доброго дня всім любителям українського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 29-го туру УПЛ, в якому Дніпро-1 прийме Шахтар
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Шахтар 19.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Шахтар залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 12.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Шахтар можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Попередній матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Олександрія - 12.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 15.05.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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