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Баварія - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 30 квітня 2024, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Баварія
Мюнхен
0 - 1
Оновити
перерыв
Реал
Мадрид
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Хід матчу
24' Junior, Vinicius
Хто переможе?
87 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
26%
Нічия
18%
Реал
55%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Bayern Munich playing at home, Bayern Munich have won 3 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 3 times. The goal difference is 11-8 in favour of Real Madrid.
  • During the last 16 meetings, Bayern Munich have won 5 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 8 times. The goal difference is 23-18 in favour of Real Madrid.
  • Bayern Munich have a winning streak of 4 matches.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 5 games.
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 18 games.
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches away from home.
  • Real Madrid have lost none of their last 9 away matches.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 32 consecutive matches.
  • Bayern Munich wins 1st half in 46% of their matches, Real Madrid in 43% of their matches.
  • Bayern Munich wins 46% of halftimes, Real Madrid wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Bayern Munich.
  • On their last meeting Bayern Munich won by 2 goals.
  • When Bayern Munich leads 1-0 at home, they win in 89% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than Bayern Munich.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Bayern Munich's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Bayern Munich (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayern Munich won 1, Real Madrid won 3, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 UEFA Champions League games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich have won just 0 of their last 5 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Bayern Munich scores 1.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.2 goals against Bayern Munich (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayern Munich and Real Madrid is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayern Munich and Real Madrid is 1.2.
  • Bayern Munich scores 2.85 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.63 goals when playing away (on average).
  • Bayern Munich have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Баварія
1
Перемог
8
Ігор
6
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
01.05.2018 - 21:45 Реал 2 - 2 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
25.04.2018 - 21:45 Баварія 1 - 2 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
18.04.2017 - 21:45 Реал 4 - 2 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
12.04.2017 - 21:45 Баварія 1 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
27.04.2024 - 16:30 Баварія 2 - 1 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
20.04.2024 - 19:30 Уніон 1 - 5 Завершено Баварія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:00 Баварія 1 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
13.04.2024 - 16:30 Баварія 2 - 0 Завершено Кельн В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Баварія Н
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:17 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 19:30 Мальорка 0 - 1 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
09.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 3 Завершено Манчестер Сіті Н
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Головні події
24'
Junior, Vinicius ГООЛ!
Хто переможе?
87 Користувачів зробило свій вибір
Баварія
26%
Нічия
18%
Реал
55%
Склади команд
1
Мануель Нойєр
40
Mazraoui, Noussair
3
Min-jae, Kim
15
Ерік Даєр
6
Kimmich, Joshua
8
Леон Горецка
25
Томас Мюллер
27
Конрад Лаймер
42
Musiala, Jamal
9
Kane, Harry
10
Лерой Сане
13
Андрій Лунін
17
Лукас Васкес
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
23
Mendy, Ferland
15
Федеріко Вальверде
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
11
Rodrygo
5
Bellingham, Jude
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 9
    Kane, Harry
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 8
    Леон Горецка
    Півзахисник
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 40
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 3
    Min-jae, Kim
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 7
    Junior, Vinicius
    24
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Тухель
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
3
Штрафні
4
3
Кутові
2
Офсайди
1
Сейви
2
56%
Володіння м'ячем
44%
4
Удари повз
4
Фоли
2
1
Блоковано ударів
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу "Баварія" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+1'
Другий кутовий вершкові розіграли і після цього виконали навіс, але суперники вибили м'яч
45'
Кутовий
Іспанці розіграли кутовий і після навісу Начо скидав м'яч далі, але там не вдалося повторно розвинути атаку і гості заробили право на іще один корнер
45'
43'
Жовта картка
Беллінгем проривався у бік воріт суперника, але цьому завадив Мазраві та збив суперника на лінії карного майданчику і своїми діями змусив Клемана Тюрпена вперше у цьому матчі дістати з кишені жовту картку
42'
Небезпечний момент
Дуже довго готувався штрафний і Сане пробіг повз м'яч, а Кейн пробив поруч зі стінкою, але відправив м'яч повз ворота
40'
Мусіала проривався у штрафний майданчик і Начо збив його з ніг у півколі і дарує німцям право на доволі небезпечний стандарт
38'
Кутовий
Знову кутовий у господарів і цього разу після навісу Горецка пробив головою на дальній стійці, але відправив м'яч вище воріт, а після цього Клеман Тюрпен зафіксував порушення правил в атаці
37'
Інфо
На даний момент володіння м'ячем на боці господарів, адже вони контролюють снаряд 55% часу
35'
Кутовий
Ще один кутовий у мадридців і після навісу Ноєр грає на виході та вибиває м'яч кулаками
32'
Знову іспанці контролюють м'яч і катають його на половині поля суперника
30'
Спроба удару від Горецки і його удар блокується захисниками
29'
Ще одна боротьба Вінісіуса і Кіма, але цього разу південнокорейський захисник виграє її та віддає передачу на Ноєра
27'
Мюллер віддає непогану передачу на Лаймера, але на заваді цьому став Рюдігер, який перехопив м'яч і його забрав у руки Лунін
26'
Сане падає у штрафному майданчику суперника, але Клеман Тюрпен не фіксує порушення правил
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передача Крооса і гол Вінісіуса виводить Реал Мадрид вперед! Вершкові виконали вкидання з-за бокової у центрі поля, м'яч опинився у Крооса в центрі поля і той просто неймовірною передачею вивів Вінісіуса Жуніора на побачення з голкіпером, який переграв Кіма та пробив повз Ноєра! Рахунок стає 1:0 на користь Реал Мадриду
21'
Кутовий
Перший кутовий у цьому матчі виконали вершкові і після розіграшу Вінісіус намагався виконати навіс, але відправив м'яч за межі поля
19'
Вже не так активно німці йдуть в свої атаки і дають пограти з м'ячем суперникам
17'
Вперше у цьому матчі гості контролюють м'яч вже більше хвилини і вже вони намагаються дійти до воріт суперника
16'
Удар від Мусіали з-за меж карного майданчику, але м'яч летить повз ворота
15'
Доволі цікаво закидання на Мюллера, але він трішки не дотягнувся до м'яча і після рикошету від Начо м'яч прилетів у руки Луніна
12'
Небезпечний момент
Іще одна атака Баварії після зрізки суперників і Мюлер виконав передачу на Мусіалу, який пробив з меж штрафного майданчику, але відправив м'яч над поперечиною
9'
Небезпечний момент
Кім відбирає м'яч у центрі поля в Беллінгема і він прилітає до Кейна, який з центрального кола намагався спіймати Луніна на виході та пробив по воротах, але м'яч пролетів над поперечиною, та й Андрій встиг повернутися до своїх володінь
7'
Небезпечний момент
Кім ще раз виводить Сане на ударну позицію, але Лерой занадто довго готується до удару і впісля цього відправляє м'яч над поперечиною
6'
Небезпечний момент
Сане п'ятою скидає на Кейна і той пробиває з меж штрафного майданчику, але хоча й бив з-під Менді і був мінімальний рикошет, але м'яч прилетів у руки Луніна
6'
Кутовий
З другого корнера німці виконали навіс, але м'яч перелетів всіх гравців та дійшов до Горецки на протилежному фланзі
5'
Кутовий
Перший кутовий вийшов не дуже вдалим і після розіграшу та проривання Кімміха м'яч знову вибили за межі поля
5'
Господарі більше тиснуть на старті поєдинку, але поки заробили лише кутовий
2'
Офсайд
Перша атака гостей закінчилася положенням поза грою у Беллінгема
1'
Небезпечний момент
Лунін рятує Реал Мадрид! Перша спроба атаки Баварії і Сане отримав чудову передачу від Кейна у штрафному майданчику і пробивав у дальній кут, але Андрій зумів завадити взяттю воріт
1'
Свисток
Клеман Тюрпен дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Франції: Клеман Тюрпен
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Аррісабалага, Гарсія, Гюлер, Діас, Камавінга, Куртуа, Мілітао, Модрич, Себальйос, Хоселу
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-3-1-2): Лунін - Менді, Рюдігер, Начо, Васкес - Кроос, Чуамені, Вальверде - Беллінгем, Вінісіус Жуніор, Родріго
Головний тренер Баварії Мюнхен: Томас Тухель
На лаві запасних: Геррейро, Гнабрі, Девіс, Павлович, Перец, Сарагоса, Тель, Ульрайх, Упамекано, Чупо-Мотінг
Інфо
Стартовий склад Баварії Мюнхен (4-2-3-1): Ноєр - Мазраві, Кім, Даєр, Кімміх - Горецка, Лаймер - Мусіала, Мюллер, Сане - Кейн
Нагадаємо, що на шляху до півфіналу обидві команди вийшли з першого місця своїх груп. У плей-офф Баварія програла перший матч Лаціо (0:1), але вдома розгромила суперника (3:0), а у півфіналі зіграли внічию у Лондоні проти Арсеналу (2:2), а потім мінімально здолали канонірів (1:0). Реал Мадрид має безпрограшну серію у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Вершкові виграли всі матчі своєї групи, в плей-офф вже зустрічалися з німецьким клубом - їм став РБ Лейпциг і після мінімальної перемоги на виїзді (1:0) зіграли внічию вдома (1:1). У попередньому етапі іспанці зустрілися з Манчестер Сіті і після результативної нічиї 3:3 вдома дотягнули матч в Англії до серії пенальті, де здолали суперників
Матч пройде у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції першого півфінального матчу Ліги чемпіонів, в якому Баварія Мюнхен прийме у гостях Реал Мадрид
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Останні матчі
Завершено 22:00 - Вчора Барселона Барселона 4 Валенсія Валенсія 2 Завершено 22:00 - Вчора Престон Норт Енд Престон Норт Енд 0 Лестер Сіті Лестер Сіті 3 Завершено 21:45 - Вчора Дженоа Дженоа 3 Кальярі Кальярі 0 Завершено 20:30 - Вчора Хапоель Хапоель 0 Маккабі Маккабі 2 Завершено 20:00 - Вчора Хапоель Хапоель 2 Бней Сахнин Бней Сахнин 1

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Анонс матчу "Баварія" - Реал 30.04.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 30.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 01.05.2018 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Баварія" - Реал можна подивитися 30.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Баварія" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Минулий матч команди "Баварія" був зіграний проти Айнтрахт - 27.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 26.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Баварія" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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