Баварія - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Баварія" (Мюнхен) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.
Дата проведення матчу: 30.04.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Баварія" (Мюнхен) та командою Реал (Мадрид):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Реал та "Баварія" у попередньому футбольному матчі 01.05.2018 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Томас Тухель и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Баварія" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель
Минулий матч команди "Баварія" був зіграний проти Айнтрахт - 27.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Баварія".
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий матч команди Реал був зіграний проти Реал Сосьєдад - 26.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
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