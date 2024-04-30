Баварія - Реал онлайн трансляція матчу

Нагадаємо, що на шляху до півфіналу обидві команди вийшли з першого місця своїх груп. У плей-офф Баварія програла перший матч Лаціо (0:1), але вдома розгромила суперника (3:0), а у півфіналі зіграли внічию у Лондоні проти Арсеналу (2:2), а потім мінімально здолали канонірів (1:0). Реал Мадрид має безпрограшну серію у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Вершкові виграли всі матчі своєї групи, в плей-офф вже зустрічалися з німецьким клубом - їм став РБ Лейпциг і після мінімальної перемоги на виїзді (1:0) зіграли внічию вдома (1:1). У попередньому етапі іспанці зустрілися з Манчестер Сіті і після результативної нічиї 3:3 вдома дотягнули матч в Англії до серії пенальті, де здолали суперників