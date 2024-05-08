Реал - Баварія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 08.05.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Баварія" (Мюнхен):
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Баварія" та Реал у попередньому футбольному матчі 30.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Кадіс" - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель
Попередній поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти Штутгарт - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Штутгарт.
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