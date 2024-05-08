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Реал - Баварія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 08 травня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
10'
Баварія
Мюнхен
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Хід матчу
Хто переможе?
75 Користувачів зробило свій вибір
Реал
53%
Нічия
25%
Баварія
21%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 4 times, there have been 1 draws while Bayern Munich have won 1 times. The goal difference is 10-7 in favour of Real Madrid.
  • During the last 17 meetings, Real Madrid have won 8 times, there have been 4 draws while Bayern Munich have won 5 times. The goal difference is 25-20 in favour of Real Madrid.
  • Real Madrid haven't lost in their last 19 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 28 home matches.
  • Bayern Munich haven't lost in their last 6 games.
  • The result of the first leg: Bayern Munich - Real Madrid 2-2.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 33 consecutive matches.
  • Bayern Munich have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 44% of their matches, Bayern Munich in 46% of their matches.
  • Real Madrid wins 44% of halftimes, Bayern Munich wins 46%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Bayern Munich leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 77% of their matches.
  • When Bayern Munich is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Real Madrid has better performance than Bayern Munich.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Bayern Munich (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Bayern Munich won 1, 2 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 UEFA Champions League games against Bayern Munich.
  • Bayern Munich have won just 0 of their last 5 UEFA Champions League games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 2.2 goals in a match against Bayern Munich and Bayern Munich scores 2 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Bayern Munich is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Bayern Munich is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Champions League.
  • Real Madrid scores 2.45 goals when playing at home and Bayern Munich scores 3.15 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
6
Перемог
9
Ігор
1
Перемог
Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
30.04.2024 - 22:00 Баварія 2 - 2 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
01.05.2018 - 21:45 Реал 2 - 2 Завершено Баварія
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
25.04.2018 - 21:45 Баварія 1 - 2 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
18.04.2017 - 21:45 Реал 4 - 2 Завершено Баварія
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 17:15 Реал 3 - 0 Завершено Кадіс В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
30.04.2024 - 22:00 Баварія 2 - 2 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.04.2024 - 22:00 Реал Сосьєдад 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:17 Манчестер Сіті 1 - 2 Завершено Реал В
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Останні матчі - Баварія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
04.05.2024 - 16:30 Штутгарт 3 - 1 Завершено Баварія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
30.04.2024 - 22:00 Баварія 2 - 2 Завершено Реал Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
27.04.2024 - 16:30 Баварія 2 - 1 Завершено Айнтрахт В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
20.04.2024 - 19:30 Уніон 1 - 5 Завершено Баварія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
17.04.2024 - 22:00 Баварія 1 - 0 Завершено Арсенал В
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Хто переможе?
75 Користувачів зробило свій вибір
Реал
53%
Нічия
25%
Баварія
21%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
2
Данiель Карвахаль
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
15
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
7
Junior, Vinicius
11
Rodrygo
1
Мануель Нойєр
6
Kimmich, Joshua
4
De Ligt, Matthijs
15
Ерік Даєр
40
Mazraoui, Noussair
27
Конрад Лаймер
45
Pavlovic, Aleksandar
10
Лерой Сане
42
Musiala, Jamal
7
Gnabry, Serge
9
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 9
    Kane, Harry
  • 10
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 7
    Gnabry, Serge
    Півзахисник
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 45
    Pavlovic, Aleksandar
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 40
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Томас Тухель
Статистика матчу
54%
Володіння м'ячем
46%
1
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Баварія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
10'
Гості заволоділи м'ячем і катають його по полю, але суперники доволі високо пресингують, а граючи на своїй половині поля не дають підібратися до своїх воріт
8'
Інфо
Тепер простріл від Гнабрі з лівого флангу, але тут Кейн вже не встиг до м'яча
6'
Небезпечний момент
Карвахаль виконав дуже небезпечний простріл з правого флангу, але ані Вінісіус, ані інші гравці Лос Бланкос не встигли до м'яча
5'
Кейн ледве не вивів Сане на побачення з Луніним, але Кроос встиг цьому завадити та перехопив передачу
3'
Перші хвилини набагато гостріше виглядають іспанці і намагаються забити швидкий гол, а баварці поки тільки захищаються
1'
Кутовий
Доволі швидко Вінісіус заробив кутовий, але після навісу вершкові не зуміли завдати удару і м'яч довелося повертати до Луніна
1'
Свисток
Шимон Марциняк дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Шимон Марциняк
Головний тренер Баварії Мюнхен: Томас Тухель
На лаві запасних: Горецка, Девіс, Кім Мін Дже, Мюллер, Перец, Сарагоса, Тель, Ульрайх, Упамекано, Чупо-Мотінг
Інфо
Стартовий склад Баварії Мюнхен (4-2-3-1): Ноєр - Мазраві, Де Лігт, Даєр, Кімміх - Павловіч, Лаймер - Гнабрі, Мусіала, Сане - Кейн
Головний тренер Реал Мадриду: Карло Анчелотті
На лаві запасних: Аррісабалага, Гарсія, Гюлер, Діас, Камавінга, Куртуа, Лукас, Мілітан, Модрич, Себальйос, Хоселу
Інфо
Стартовий склад Реал Мадриду (4-3-1-2): Лунін - Менді, Начо, Рюдігер, Карвахаль - Чуамені, Кроос, Вальверде - Беллінгем - Вінісіус Жуніор, Родріго
Нагадаємо, що попередній матч закінчився результативною нічиєю 2:2, тому путівка у фінальний поєдинок на Вемблі розіграється саме у столиці Іспанії. Переможець сьогоднішнього матчу зустрінеться у фіналі з Боруссією Дортмунд, яка вчора обіграла ПСЖ та стала першим фіналістом
Матч пройде у Мадриді на "Сантьяго Барнабеу" та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Реал Мадрид прийме у гостях Баварію Мюнхен
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Анонс матчу Реал - "Баварія" 08.05.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Баварія" (Мюнхен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 08.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Баварія" (Мюнхен):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Баварія" та Реал у попередньому футбольному матчі 30.04.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Томас Тухель розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Баварія" можна подивитися 08.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "Баварія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти "Кадіс" - 04.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Баварія" (Мюнхен)
Рік заснування "Бавария" (Мюнхен): 1900
Країна: Германия
Тренер: Томас Тухель

Попередній поєдинок команди "Баварія" був зіграний проти Штутгарт - 04.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Штутгарт.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Баварія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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