Реал - Баварія онлайн трансляція матчу

Нагадаємо, що попередній матч закінчився результативною нічиєю 2:2, тому путівка у фінальний поєдинок на Вемблі розіграється саме у столиці Іспанії. Переможець сьогоднішнього матчу зустрінеться у фіналі з Боруссією Дортмунд, яка вчора обіграла ПСЖ та стала першим фіналістом