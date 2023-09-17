Арсенал - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Арсенал - Евертон 19.05.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 19.05.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Арсенал у попередньому футбольному матчі 17.09.2023 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)

Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886

Країна: Англия

Тренер: Микель Артета



Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 12.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Попередній матч команди Евертон був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

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