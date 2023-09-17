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Арсенал - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 травня 2024, 18:00 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
18'
Евертон
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
35%
Нічия
15%
Евертон
50%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Everton FC is 2-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 25 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 81-26 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 66 meetings, Arsenal FC have won 41 times, there have been 13 draws while Everton FC have won 12 times. The goal difference is 133-59 in favour of Arsenal FC.
  • Last season's matches: 4-0 (Arsenal FC at home) and 1-0 (Everton FC at home).
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Arsenal FC have a winning streak of 5 matches.
  • Everton FC haven't lost in their last 5 games.
  • Everton FC haven't won any of their last 11 away matches.
  • Arsenal FC haven't scored in 2 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 7 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 14-2-2.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 9. Dwight McNeil is Everton FC's biggest assister (6).
  • Kai Havertz has more yellow cards (10) than any other player at Arsenal FC. James Tarkowski has collected 10 for Everton FC.
  • Everton FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 48% of their matches, Everton FC in 24% of their matches.
  • Arsenal FC wins 48% of halftimes, Everton FC wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Arsenal FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 4, Everton FC won 1, 0 draws.
  • Arsenal FC scores 2.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.4 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Everton FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Everton FC is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Arsenal FC scores 2.57 goals when playing at home and Everton FC scores 1 goals when playing away (on average).
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Everton FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
Особисті зустрічі
Арсенал
14
Перемог
26
Ігор
7
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Арсенал 4 - 0 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.02.2023 - 14:30 Евертон 1 - 0 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Арсенал 5 - 1 Завершено Евертон
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.05.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Арсенал 3 - 0 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Тоттенхем 2 - 3 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.04.2024 - 22:00 Арсенал 5 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.04.2024 - 21:30 Вулверхемптон 0 - 2 Завершено Арсенал В
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Евертон 1 - 0 Завершено Шеффілд Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.05.2024 - 22:00 Лутон Таун 1 - 1 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 19:30 Евертон 1 - 0 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 22:00 Евертон 2 - 0 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 Евертон 2 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
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Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
35%
Нічия
15%
Евертон
50%
Склади команд
22
Raya, David
18
Tomiyasu, Takehiro
6
Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
41
Rice, Declan
5
Partey, Thomas
8
Odegaard, Martin
11
Martinelli, Gabriel
29
Havertz, Kai
19
Trossard, Leandro
1
Джордан Пікфорд
23
Coleman, Seamus
6
Tarkowski, James
32
Branthwaite, Jarrad
18
Young, Ashley
37
Garner, James
27
Gueye, Idrissa Gana
8
Onana, Amadou
7
McNeil, Dwight
16
Абдулайе Дукуре
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 8
    Odegaard, Martin
    Півзахисник
  • 18
    Tomiyasu, Takehiro
  • 6
    Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 37
    Garner, James
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 23
    Coleman, Seamus
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Шон Дайч
Статистика матчу
2
Удари повз
2
Штрафні
1
Кутові
1
Фоли
1
1
Удари в отвір
Офсайди
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Евертон
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
8'
Кутовий
Кутовий тепер для гостей, але вдало грає Рая, перехоплюючи м'яч.
6'
Кутовий
Хоч і подача з кутового господарям не вдалася, вони виграли підбір. Бив Томіясу - неточно.
4'
Простріл Мартінеллі був винесений. Томіясу не встиг на підбір.
1'
Розпочинає Арсенал з удару Гаверца. З лівої і неточно.
Свисток
Матч розпочався!
Арсенал перебуває на другому місці АПЛ, поступаючись Манчестер Сіті двома очками. Евертон іде на 15 позиції з 40 заліковими балами в активі.
Запасні: Креллін, Віржінія, Бету, Воррінгтон, Годфрі, Доббін, Кін, Хант, Шерміті.
Евертон: Пікфорд - Коулмен, Тарковскі, Брентвейт, Янг - Гарнер, Гує, Онана, Макніл - Дукуре, Калверт-Льюїн.
Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Зінченко, Тімбер, Жоржинью, Габріел Жезус, Вієйра, Нкетіа, Сміт-Роу.
Арсенал: Рая - Вайт, Саліба, Габріел, Томіясу - Едегор, Партей, Райс - Троссард, Гаверц, Мартінеллі.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 38-го туру АПЛ між Арсеналом і Евертоном.
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Анонс матчу Арсенал - Евертон 19.05.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Арсенал (Лондон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Арсенал, тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та Арсенал у попередньому футбольному матчі 17.09.2023 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Евертон можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 12.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній матч команди Евертон був зіграний проти Шеффілд Юнайтед - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Евертон.

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