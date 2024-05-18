Челсі - Борнмут онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Борнмут" 19.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 19.05.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 17.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 15.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)

Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890

Країна: Англия

Тренер: Андони Ираола



Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Брентфорд - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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