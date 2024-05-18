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Челсі - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 травня 2024, 18:00 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
1 - 0
Оновити
18'
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
17' Caicedo, Moises
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
26%
Нічия
32%
Борнмут
42%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 5 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 3 times. The goal difference is 10-6 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 16 meetings, Chelsea FC have won 10 times, there have been 2 draws while AFC Bournemouth have won 4 times. The goal difference is 25-16 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against AFC Bournemouth (2-0 at home and 3-1 away).
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • In Premier League, Chelsea FC have 4 successive home wins.
  • Did you know that Chelsea FC scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Chelsea FC scores 8% of their goals between the minutes 46-60? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Chelsea FC have a winning streak of 4 matches.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 5 games.
  • Chelsea FC have won 4 home matches in a row.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Chelsea FC haven't scored in 3 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 22 goals. Dominic Solanke has scored 19 times for AFC Bournemouth.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 15 in the table with 39 points. Now they are number 11 with 48 points.
  • Chelsea FC wins 1st half in 34% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Chelsea FC wins 34% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Chelsea FC have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 3, AFC Bournemouth won 0, 2 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC scores 1.8 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 0.8 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and AFC Bournemouth is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and AFC Bournemouth is 1.
  • Chelsea FC scores 2.32 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.52 goals when playing away (on average).
  • Moises Caicedo has more yellow cards (11) than any other player at Chelsea FC. Marcos Senesi has collected 12 for AFC Bournemouth.
  • A year ago, Chelsea FC were number 12 in the table with 43 points. Now they are number 6 with 60 points.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
8
Перемог
15
Ігор
4
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 Борнмут 2 - 2 Завершено Челсі
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
15.05.2024 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 2 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Ноттінгем Форест 2 - 3 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 16:00 Челсі 5 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.05.2024 - 21:30 Челсі 2 - 0 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 2 Завершено Челсі Н
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Борнмут 1 - 2 Завершено Брентфорд П
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Арсенал 3 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.04.2024 - 21:45 Вулверхемптон 0 - 1 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Борнмут П
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Головні події
ГООЛ! Caicedo, Moises
17'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
26%
Нічия
32%
Борнмут
42%
Склади команд
28
Petrovic, Djordje
3
Cucurella, Marc
5
Badiashile, Benoit
6
Тьяго Сілва
14
Трево Чалоба
23
Gallagher, Conor
25
Caicedo, Moises
7
Рахім Стерлінґ
20
Palmer, Cole
11
Madueke, Noni
15
Jackson, Nicolas
1
Нето
37
Aarons, Max
27
Ілля Забарний
25
Senesi, Marcos
3
Kerkez, Milos
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
24
Semenyo, Antoine
19
Kluivert, Justin
16
Tavernier, Marcus
26
Unal, Enes
Стартовий склад
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 14
    Трево Чалоба
  • 28
    Petrovic, Djordje
    Воротар
  • 26
    Unal, Enes
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 37
    Aarons, Max
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Маурисио Почеттино
  • Андони Ираола
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
2
Удари повз
1
Сейви
1
80%
Володіння м'ячем
20%
3
Штрафні
Фоли
3
Трансляція
17'
Гоооол!!!
14'
10'
Стерлінг впав у чужому карному після контакту з Семеніо і не підіймається. Таке в АПЛ не ставлять. Знають, що Стерлінг любить пірнути.
7'
Семеніо пробивав злету з межі штрафного майданчика, скориставшись скиданням Кука. Це був розминочний удар для Петровича.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Беттінеллі (в), Гюсто, Гілкріст, Дісасі, Касадей, Колвілл, Нкунку, Угочукву, Чуквуемека.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Петрович — Кукурелья, Бадьяшиль, Сілва, Чалоба — Галлагер (к), Кайседо — Стерлінг, Палмер, Мадуеке — Джексон. Головний тренер — Маурісіо Почеттіно.
Запасні: Траверс (в), Біллінг, Келлі, Скотт, Сміт, Соланке, Уаттара, Февр, Хілл.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Нету (к) — Керкез, Сенесі, Забарний, Ааронс — Кук, Крісті — Таверньє, Клюйверт, Семеніо — Унал. Головний тренер — Андоні Іраола.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 38-го раунду АПЛ між Челсі та Борнмутом.
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Анонс матчу "Челсі" - "Борнмут" 19.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Челсі" (Лондон) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Борнмут" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 17.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Маурисио Почеттино и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Борнмут" можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 15.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти Брентфорд - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

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