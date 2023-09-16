Манчестер Сіті - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед" 19.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 19.05.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 14.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)

Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895

Країна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Попередній матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Лутон Таун - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

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