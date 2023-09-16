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Манчестер Сіті - Вест Хем Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 травня 2024, 18:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 0
Оновити
18'
Вест Хем Юнайтед
Лондон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
2' Foden, Phil
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
33%
Вест Хем Юнайтед
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and West Ham United when Manchester City is playing at home is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and West Ham United is 2-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 20 times, there have been 2 draws while West Ham United have won 3 times. The goal difference is 49-15 in favour of Manchester City.
  • During the last 54 meetings, Manchester City have won 34 times, there have been 10 draws while West Ham United have won 10 times. The goal difference is 106-44 in favour of Manchester City.
  • West Ham United's last away win against Manchester City was in 2015.
  • Last season Manchester City won both games against West Ham United (3-0 at home and 2-0 away).
  • Manchester City have a winning streak of 8 matches in Premier League.
  • In Premier League, Manchester City have 3 successive home wins.
  • Did you know that Manchester City scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that West Ham United scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City have a winning streak of 6 matches.
  • West Ham United have lost 3 away matches in a row.
  • West Ham United haven't won any of their last 3 games against Manchester City.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to West Ham United in their last 7 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 1 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • West Ham United haven't scored in 4 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 13-5-0.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 27 goals. Jarrod Bowen has scored 16 times for West Ham United.
  • A year ago, West Ham United were number 14 in the table with 40 points. Now they are number 9 with 52 points.
  • Manchester City have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 49% of their matches, West Ham United in 36% of their matches.
  • Manchester City wins 49% of halftimes, West Ham United wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When West Ham United leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When West Ham United is down 1-0 away, they win 19% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than West Ham United.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against West Ham United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 4, West Ham United won 0, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against West Ham United.
  • West Ham United have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.4 goals in a match against West Ham United and West Ham United scores 0.8 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and West Ham United is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and West Ham United is 1.
  • Manchester City scores 2.42 goals when playing at home and West Ham United scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
19
Перемог
26
Ігор
2
Перемог
Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.09.2023 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.05.2023 - 22:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.05.2022 - 16:00 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.05.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 14:30 Фулгем 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Ноттінгем Форест 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.04.2024 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
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Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.05.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
05.05.2024 - 16:00 Челсі 5 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
27.04.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Крістал Пелес 5 - 2 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Байєр Н
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Головні події
ГООЛ! Foden, Phil
2'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
33%
Нічия
33%
Вест Хем Юнайтед
33%
Склади команд
18
Ortega, Stefan
24
Gvardiol, Josko
25
Мануель Аканджі
3
Рубен Діаш
2
Кайл Уокер
16
Родрi
47
Foden, Phil
17
De Bruyne, Kevin
20
Silva, Bernardo
11
Doku, Jeremy
9
Haaland, Erling
23
Альфонс Ареола
4
Курт Зума
15
Константінос Мавропанос
3
Cresswell, Aaron
5
Coufal, Vladimir
7
Ward Prowse, James
28
Soucek, Tomas
33
Эмерсон
14
Kudus, Mohammed
9
Antonio, Michail
10
Paqueta, Lucas
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
    2
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 18
    Ortega, Stefan
    Воротар
  • 14
    Kudus, Mohammed
    Півзахисник
  • 9
    Antonio, Michail
    Півзахисник
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 7
    Ward Prowse, James
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 4
    Курт Зума
    Захисник
  • 15
    Константінос Мавропанос
    Захисник
  • 3
    Cresswell, Aaron
    Захисник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Дэвид Мойес
Статистика матчу
3
Удари в отвір
86%
Володіння м'ячем
14%
1
Штрафні
1
Сейви
2
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
13'
«Вест Гем» нагадав про своє існування. Вокер вибив м'яч після навісу від лондонців із правого флангу.
10'
Нічого не відбувається поки що цікавого в поєдинку. М'яч у «Сіті» 100% часу. Ну, гаразд, не 100, 70%.
5'
Усе поки що йде за фірмовим для «Сіті» сценарієм. Жодних проблем у команди Пепа, шукають простір.
2'
Гоооол!!!
Швидко відкриває рахунок «Ман Сіті» в цьому матчі! Це робить найкращий гравець сезону! Філ Фоден прийняв м'яч у 14-й зоні, розвернувся і дав з лівої в 9-ку!
1'
Свисток
Поїхали!
Інфо
«Вест Гем»: 23. Ареоля, 5. Цоуфал, 4. Зума (к), 15. Мавропанос, 3. Крессуелл, 33. Емерсон, 7. Ворд-Прауз, 28. Соучек, 10. Пакета, 14. Кудус, 9. Антоніо
Інфо
«Сіті»: 18. Ортега, 2. Вокер (к), 25. Аканджі, 3. Діаш, 24. Гвардіол, 16. Родрі, 17. Де Брюйне, 20. Бернарду Сілва, 47. Фоден, 11. Доку, 9. Голанд
Інфо
У «Сіті» 88 очок, у лондонців - 86. «Арсенал» у паралельному поєдинку зобов'язаний обіграти «Евертон» і чекати на помилку «містян».
Інфо
Добрий день, пані та панове! У 38-му турі АПЛ ми дізнаємося ім'я чемпіона. «Арсенал» вірить у «Вест Гем», адже саме молотобійці можуть зупинити «Манчестер Сіті».
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Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед" 19.05.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Вест Хем Юнайтед" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 16.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Дэвид Мойес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед" можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Тоттенхем" - 14.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Попередній матч команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти Лутон Таун - 11.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Вест Хем Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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