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Барселона - Райо Вальєкано онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 19 травня 2024, 20:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
3'
Райо Вальєкано
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
35%
Райо Вальєкано
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Rayo Vallecano is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 11 times, there have been 2 draws while Rayo Vallecano have won 2 times. The goal difference is 45-10 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 32 meetings, FC Barcelona have won 20 times, there have been 6 draws while Rayo Vallecano have won 6 times. The goal difference is 86-28 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 0-0 (FC Barcelona at home) and 2-1 (Rayo Vallecano at home).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 5 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Rayo Vallecano scores 38% of their goals between the minutes 76-90?
  • Rayo Vallecano haven't won any of their last 9 away matches.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 17 home matches in LaLiga this season.
  • Rayo Vallecano haven't scored in 11 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 17 goals. Alvaro Garcia has scored 6 times for Rayo Vallecano.
  • Raphinha has assisted the most goals for FC Barcelona with 9. Raul De Tomas is Rayo Vallecano's biggest assister (3).
  • Frenkie de Jong has more yellow cards (7) than any other player at FC Barcelona. Pathe Ciss has collected 10 for Rayo Vallecano.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 39% of their matches, Rayo Vallecano in 20% of their matches.
  • FC Barcelona wins 39% of halftimes, Rayo Vallecano wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Rayo Vallecano leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Rayo Vallecano is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Rayo Vallecano.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Rayo Vallecano's.
  • Rayo Vallecano has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Rayo Vallecano have lost just 0 of their last 5 games against FC Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 0, Rayo Vallecano won 3, 2 draws.
  • Rayo Vallecano have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Rayo Vallecano.
  • FC Barcelona scores 0.4 goals in a match against Rayo Vallecano and Rayo Vallecano scores 1 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Rayo Vallecano is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Rayo Vallecano is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Barcelona scores 2.34 goals when playing at home and Rayo Vallecano scores 1.03 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Rayo Vallecano were number 11 in the table with 46 points. Now they are number 16 with 35 points.
  • Rayo Vallecano have not managed to score in their last 3 matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Rayo Vallecano's performance of the last 5 matches is better than FC Barcelona's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
13
Перемог
18
Ігор
3
Перемог
Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Райо Вальєкано 1 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.04.2023 - 23:00 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
24.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Райо Вальєкано
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.05.2024 - 22:30 Альмерія 0 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Жирона 4 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.04.2024 - 22:00 Барселона 4 - 2 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Райо Вальєкано
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
15.05.2024 - 20:30 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.05.2024 - 19:30 Валенсія 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 22:00 Райо Вальєкано 0 - 1 Завершено Альмерія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.04.2024 - 19:30 Вільярреал 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.04.2024 - 17:15 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Осасуна В
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
30%
Нічия
35%
Райо Вальєкано
35%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
2
Cancelo, Joao
5
Martinez, Inigo
33
Cubarsi Paredes, Pau
23
Kounde, Jules
22
Ілкай Гюндоган
20
Серхi Роберто
16
Marin, Fermin Lopez
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
27
Yamal, Lamine
1
Столе Дiмiтрiевскi
20
Balliu, Ivan
16
Mumin, Abdul
24
Lejeune, Florian
12
Espino, Alfonso
21
Ciss, Pathe
23
Valentin, Oscar
7
Palazon, Isi
19
De Frutos, Jorge
18
Garcia, Alvaro
34
Camello, Sergio
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 27
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 16
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 33
    Cubarsi Paredes, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 34
    Camello, Sergio
    Форвард
  • 7
    Palazon, Isi
    Форвард
  • 19
    De Frutos, Jorge
    Форвард
  • 18
    Garcia, Alvaro
  • 21
    Ciss, Pathe
    Півзахисник
  • 23
    Valentin, Oscar
  • 20
    Balliu, Ivan
  • 16
    Mumin, Abdul
    Захисник
  • 24
    Lejeune, Florian
    Захисник
  • 12
    Espino, Alfonso
  • 1
    Столе Дiмiтрiевскi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Перез, Иньиго
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Райо Вальєкано
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
1'
Барса йде атакувати на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі була нічия — 1:1.
Інфо
Райо Вальєкано йде п'ятнадцятим із 8 перемогами, 14 нічиїми та 14 поразками — 38 очок.
Інфо
Барселона йде другою з 24 перемогами, 7 нічиїми та 5 поразками — 79 очок.
Запасні: Карденас, Ратіу, Чавварія, Арідане, Посо, Фалькао, Бебе, Нтека, Кіке, Крешпу, У. Лопес, Де Томас.
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Мумін, Лежен, Еспіно — Сісс, Валентін — Ісі, Де Фрутос, Альваро Гарсія — Камельйо.
Запасні: Пенья, Кочен, Араухо, Торрес, Педрі, Феліш, Крістенсен, Алонсо, Ромеу, Роке, Форт.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Гюндоган, Роберто, Лопес — Ямал, Левандовські, Рафінья.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хесус Хіль Мансано (Дон-Беніто, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 37-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та мадридський Райо Вальєкано.
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Анонс матчу "Барселона" - Райо Вальєкано 19.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Барселона" (Барселона) та командою Райо Вальєкано (Мадрид):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Райо Вальєкано та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 25.11.2023 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Перез, Иньиго розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Райо Вальєкано можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Райо Вальєкано, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Альмерія - 16.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Райо Вальєкано (Мадрид)
Рік заснування Райо Вальекано (Мадрид): 1924
Країна: Испания
Тренер: Иньиго Перес

Минулий матч команди Райо Вальєкано був зіграний проти Гранада - 15.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

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