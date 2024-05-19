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Валенсія - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 19 травня 2024, 20:00 - Месталья . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матчу:
Валенсія
Валенсия
0 - 0
Оновити
3'
Жирона
Жирона
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Хід матчу
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
38%
Нічия
44%
Жирона
19%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Valencia CF have won 4 times, there have been 0 draws while Girona FC have won 3 times. The goal difference is 8-7 in favour of Valencia CF.
  • Last season's matches: 1-0 (Valencia CF at home) and 1-0 (Girona FC at home).
  • Valencia CF have a losing streak of 3 matches in LaLiga.
  • Did you know that Valencia CF scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Girona FC scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Valencia CF have lost 3 matches in a row.
  • Girona FC haven't lost in their last 4 games.
  • Valencia CF haven't scored in 6 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 4 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Hugo Duro is Valencia CF's top scorer with 13 goals. Artem Dovbyk has scored 20 times for Girona FC.
  • Diego Lopez Noguerol has assisted the most goals for Valencia CF with 6. Savio is Girona FC's biggest assister (9).
  • A year ago, Girona FC were number 9 in the table with 49 points. Now they are number 3 with 75 points.
  • Girona FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Valencia CF wins 1st half in 32% of their matches, Girona FC in 36% of their matches.
  • Valencia CF wins 32% of halftimes, Girona FC wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 1 goals.
  • When Valencia CF leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Valencia CF is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Valencia CF.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • In the last 5 meetings Valencia CF won 2, Girona FC won 3, 0 draws.
  • Valencia CF scores 1 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.2 goals against Valencia CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Valencia CF and Girona FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Valencia CF and Girona FC is 0.6.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Valencia CF scores 1.12 goals when playing at home and Girona FC scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Valencia CF haven't won in their last 5 games.
  • Valencia CF have played 4 home matches in a row without winning.
  • A year ago, Valencia CF were number 13 in the table with 40 points. Now they are number 9 with 48 points.
  • Valencia CF has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Hugo Guillamon has more yellow cards (7) than any other player at Valencia CF. Yangel Herrera has collected 9 for Girona FC.
  • Valencia CF have not managed to score in their last 3 matches.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Валенсія
4
Перемог
7
Ігор
3
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.12.2023 - 15:00 Жирона 2 - 1 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 17:15 Жирона 1 - 0 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 20:30 Валенсія 1 - 0 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
10.03.2019 - 18:45 Жирона 2 - 3 Завершено Валенсія
Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.05.2024 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 0 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.05.2024 - 19:30 Валенсія 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 19:30 Валенсія 0 - 1 Завершено Алавес П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.04.2024 - 22:00 Барселона 4 - 2 Завершено Валенсія П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.04.2024 - 19:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Бетіс П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 23:00 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.05.2024 - 22:00 Алавес 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Жирона 4 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.04.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.04.2024 - 22:00 Жирона 4 - 1 Завершено Кадіс В
Показати більше
Хто переможе?
16 Користувачів зробило свій вибір
Валенсія
38%
Нічия
44%
Жирона
19%
Склади команд
25
Mamardashvili, Giorgi
34
Gasiorowski, Yarek
15
Ozkacar, Cenk
3
Mosquera, Cristhian
20
Дімітрі Фулк'є
7
Canos, Sergi
8
Guerra Moreno, Javier
18
Pepelu
16
Lopez Noguerol, Diego
22
Alberto Mari
9
Duro, Hugo
13
Пауло Гассаніга
4
Arnau, Martinez
25
Garcia, Eric
5
Lopez, David
17
Blind, Daley
21
Herrera, Yangel
14
Garcia, Aleix
8
Віктор Циганков
23
Martin, Ivan
16
Savio
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 22
    Alberto Mari
    Форвард
  • 9
    Duro, Hugo
  • 7
    Canos, Sergi
    Форвард
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 18
    Pepelu
  • 16
    Lopez Noguerol, Diego
    Захисник
  • 34
    Gasiorowski, Yarek
    Захисник
  • 15
    Ozkacar, Cenk
    Захисник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 20
    Дімітрі Фулк'є
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 16
    Savio
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 4
    Arnau, Martinez
    Захисник
  • 25
    Garcia, Eric
  • 5
    Lopez, David
  • 17
    Blind, Daley
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рубен Бараха
  • Мишел
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Анонс матчу "Валенсія" - Жирона 19.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Валенсія" (Валенсия) та командою Жирона (Жирона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Валенсія" - Жирона можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Валенсія" - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Минулий поєдинок команди "Валенсія" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 16.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Минулий матч команди Жирона був зіграний проти Вільярреал - 14.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Слідкуйте за результатами матчу "Валенсія" - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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