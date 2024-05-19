Валенсія - Жирона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Валенсія" - Жирона 19.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Валенсія" (Валенсия) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Месталья.

Дата проведення матчу: 19.05.2024

Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Валенсія" (Валенсия) та командою Жирона (Жирона):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда "Валенсія" залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та "Валенсія" у попередньому футбольному матчі 02.12.2023 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Рубен Бараха и Мишел розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Валенсія" (Валенсия)

Рік заснування "Валенсія" (Валенсия): 1919

Країна: Испания

Тренер: Рубен Бараха



Минулий поєдинок команди "Валенсія" був зіграний проти Реал Сосьєдад - 16.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Минулий матч команди Жирона був зіграний проти Вільярреал - 14.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

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