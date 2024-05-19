Вільярреал - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Вільярреал - Реал 19.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 19.05.2024

Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 17.12.2023 закінчилось з такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марселино и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)

Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923

Країна: Испания

Тренер: Марселино Гарсия Тораль



Попередній поєдинок команди Вільярреал був зіграний проти Жирона - 14.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Алавес" - 14.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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