  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Вільярреал - Реал Дивитися онлайн
У тренді

Вільярреал - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 19 травня 2024, 20:00 - Эстадио де ла Серамика . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Вільярреал
Вильярреаль
0 - 0
Оновити
3'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
36%
Нічия
23%
Реал
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Villarreal CF and Real Madrid when Villarreal CF is playing at home is 2-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Villarreal CF and Real Madrid is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 24 meetings with Villarreal CF playing at home, Villarreal CF have won 4 times, there have been 10 draws while Real Madrid have won 10 times. The goal difference is 39-25 in favour of Real Madrid.
  • During the last 48 meetings, Villarreal CF have won 6 times, there have been 16 draws while Real Madrid have won 26 times. The goal difference is 97-51 in favour of Real Madrid.
  • Last season Villarreal CF won both games against Real Madrid (2-1 at home and 3-2 away).
  • Real Madrid have a winning streak of 9 matches in LaLiga.
  • Did you know that Villarreal CF scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Real Madrid scores 22% of their goals between the minutes 46-60?
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 23 games.
  • Real Madrid have lost none of their last 11 away matches.
  • Villarreal CF haven't scored in 2 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 17 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 13-4-1.
  • Alexander Sorloth is Villarreal CF's top scorer with 19 goals. Jude Bellingham has scored 19 times for Real Madrid.
  • Alex Baena has assisted the most goals for Villarreal CF with 13. Federico Valverde is Real Madrid's biggest assister (8).
  • Alex Baena has more yellow cards (10) than any other player at Villarreal CF. Eduardo Camavinga has collected 8 for Real Madrid.
  • Villarreal CF have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 37 consecutive matches.
  • Villarreal CF wins 1st half in 24% of their matches, Real Madrid in 45% of their matches.
  • Villarreal CF wins 24% of halftimes, Real Madrid wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Villarreal CF leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 82% of their matches.
  • When Villarreal CF is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 46% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Villarreal CF.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Villarreal CF's.
  • In the last 5 meetings Villarreal CF won 2, Real Madrid won 2, 1 draws.
  • Villarreal CF have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Villarreal CF.
  • Villarreal CF scores 1.6 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2 goals against Villarreal CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Villarreal CF and Real Madrid is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Villarreal CF and Real Madrid is 1.2.
  • Villarreal CF scores 1.79 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Villarreal CF were number 5 in the table with 60 points. Now they are number 9 with 48 points.
  • Did you know that Real Madrid scores 22% of their goals between the minutes 61-75?
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вільярреал
4
Перемог
23
Ігор
9
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.12.2023 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
08.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершено Вільярреал
Кубок Іспанії 2022/2023
19.01.2023 - 22:00 Вільярреал 2 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
07.01.2023 - 17:15 Вільярреал 2 - 1 Завершено Реал
Останні матчі - Вільярреал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 23:00 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.05.2024 - 17:15 Вільярреал 3 - 2 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 17:15 Сельта 3 - 2 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.04.2024 - 19:30 Вільярреал 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 17:15 Альмерія 1 - 2 Завершено Вільярреал В
Показати більше
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 22:30 Реал 5 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.05.2024 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 17:15 Реал 3 - 0 Завершено Кадіс В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
30.04.2024 - 22:00 Баварія 2 - 2 Завершено Реал Н
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вільярреал
36%
Нічия
23%
Реал
41%
Склади команд
13
Jorgensen, Filip
18
Альберто Морено
5
Cuenca, Jorge
12
Bailly, Eric
2
Mosquera, Yerson
9
Гонсало Гуедес
10
Данiель Парехо
4
Comesana, Santi
27
Akhomach, Ilias
11
Sorloth, Alexander
7
Moreno, Gerard
13
Андрій Лунін
17
Лукас Васкес
3
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
20
Garcia, Francisco
15
Федеріко Вальверде
19
Данiель Себальос
10
Лука Модрiч
21
Diaz, Brahim
14
Хоселу
24
Guler, Arda
Стартовий склад
  • 11
    Sorloth, Alexander
    Форвард
  • 7
    Moreno, Gerard
  • 9
    Гонсало Гуедес
    Форвард
  • 10
    Данiель Парехо
    Півзахисник
  • 4
    Comesana, Santi
    Півзахисник
  • 27
    Akhomach, Ilias
    Форвард
  • 18
    Альберто Морено
    Захисник
  • 5
    Cuenca, Jorge
  • 12
    Bailly, Eric
    Захисник
  • 2
    Mosquera, Yerson
    Півзахисник
  • 13
    Jorgensen, Filip
    Воротар
  • 21
    Diaz, Brahim
    Півзахисник
  • 14
    Хоселу
    Форвард
  • 24
    Guler, Arda
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марселино
  • Карло Анчелотти
LIVE
Трансляція матчу Вільярреал - Реал
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався!
Вільярреал йде на 7-му місці і має лише теоретично шанси зачепитися за зону Ліги конференцій. За великим рахунком, жовтій субмарині вже також нічого не потрібно
Нагадаємо, що Реал уже оформив чемпіонство і дограє кінець сезону в чемпіонаті собі на втіху
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін, Лукас Васкес, Мілітао, Рюдігер, Франсиско Гарсія, Гюлер, Діас, Модрич, Себальос, Вальверде, Хоселу
Інфо
Стартовий склад Вільярреала: Йоргенсен, Москера, Бейї, Куенка, Альберто Морено, Комесанья, Парехо, Серлот, Гедеш, Ахомаш, Херар Морено
Інфо
Матч розпочнеться о 20:00, судити гру буде Алехандро Хосе Ернандес
Добрий вечір усім любителям іспанського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн 37-го туру Ла Ліги, в якому Вільярреал прийме Реал
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 18:00 - Сьогодні Хайдук Хайдук 2 Гориця Гориця 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Лутон Таун Лутон Таун 2 Фулгем Фулгем 4 Завершено 18:00 - Сьогодні Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 0 Тоттенхем Тоттенхем 3 Завершено 18:00 - Сьогодні Крістал Пелес Крістал Пелес 5 Астон Вілла Астон Вілла 0 Завершено 18:00 - Сьогодні Челсі Челсі 2 Борнмут Борнмут 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Вільярреал - Реал 19.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Эстадио де ла Серамика.

Дата проведення матчу: 19.05.2024
Час початку матчу: 20:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Вільярреал (Вильярреаль) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Вільярреал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Вільярреал у попередньому футбольному матчі 17.12.2023 закінчилось з такими результатами: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марселино и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вільярреал - Реал можна подивитися 19.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Вільярреал - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вільярреал (Вильярреаль)
Рік заснування Вільярреал (Вильярреаль): 1923
Країна: Испания
Тренер: Марселино Гарсия Тораль

Попередній поєдинок команди Вільярреал був зіграний проти Жирона - 14.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Вільярреал.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти "Алавес" - 14.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Вільярреал - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.