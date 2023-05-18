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Рома - Байєр онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 02 травня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Летексье, Франсуа
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Байєр
Леверкузен
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Рома
31%
Нічия
33%
Байєр
36%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, AS Roma have won 2 times, there have been 4 draws while Bayer Leverkusen have won 1 times. The goal difference is 12-12 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 1-0 (AS Roma at home) and 0-0 (Bayer Leverkusen at home).
  • Bayer Leverkusen haven't lost in their last 49 games.
  • Bayer Leverkusen have lost none of their last 23 away matches.
  • When playing at home, AS Roma have not lost to Bayer Leverkusen in their last 3 encounters.
  • AS Roma have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Bayer Leverkusen have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • AS Roma wins 1st half in 38% of their matches, Bayer Leverkusen in 56% of their matches.
  • AS Roma wins 38% of halftimes, Bayer Leverkusen wins 56%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In UEFA Europa League, AS Roma has better performance than Bayer Leverkusen.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Bayer Leverkusen's.
  • AS Roma have lost just 0 of their last 5 games against Bayer Leverkusen (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 2, Bayer Leverkusen won 0, 3 draws.
  • AS Roma scores 2 goals in a match against Bayer Leverkusen and Bayer Leverkusen scores 1.6 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Bayer Leverkusen is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Bayer Leverkusen is 1.6.
  • AS Roma scores 2.07 goals when playing at home and Bayer Leverkusen scores 2.04 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Рома
2
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Байєр
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.05.2023 - 22:03 Байєр 0 - 0 Завершено Рома
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Байєр
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
04.11.2015 - 21:45 Рома 3 - 2 Завершено Байєр
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
20.10.2015 - 21:45 Байєр 4 - 4 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.04.2024 - 19:00 Наполі 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.04.2024 - 19:30 Рома 1 - 3 Завершено Болонья П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Мілан В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Мілан 0 - 1 Завершено Рома В
Чемпіонат Італії 2023/2024
06.04.2024 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершено Лаціо В
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Останні матчі - Байєр
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
27.04.2024 - 19:30 Байєр 2 - 2 Завершено Штутгарт Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
21.04.2024 - 18:30 Боруссія 1 - 1 Завершено Байєр Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Байєр Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
14.04.2024 - 18:30 Байєр 5 - 0 Завершено Вердер В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
11.04.2024 - 22:00 Байєр 2 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Рома
31%
Нічия
33%
Байєр
36%
LIVE
Трансляція матчу Рома - Байєр
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
Баєр до цього вибив Карабах та Вест Гем.
Інфо
Рома до цього вибила Феєнорд, Брайтон та Мілан.
Запасні: Градецькі, Ломб, Коссуну, Іглесіас, Артур, Шик, Телла, Боніфейс, Гложек, Паласіос, Пуерта.
Баєр: Коварж — Станішич, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Андріх, Джака, Інкап’є — Вірц, Адлі, Грімальдо.
Запасні: Патрісіу, Бур, Ндіка, Абрагам, Льоренте, Азмун, Саншеш, Ауар, Бальданці, Бове, Залевські, Анхеліньйо.
Рома: Свілар — Карсдорп, Манчіні, Смоллінг, Спінаццола — Паредес, Крістанте, Пеллегріні — Дібала, Лукаку, Ель Шаараві.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Франсуа Летесьє (Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку півфіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та леверкузенський Баєр.
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Анонс матчу Рома - Байєр 02.05.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 02.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Байєр (Леверкузен):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Байєр та Рома у попередньому футбольному матчі 18.05.2023 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Байєр можна подивитися 02.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - Байєр, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти Наполі - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо

Попередній матч команди Байєр був зіграний проти Штутгарт - 27.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Байєр онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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