Рома - Байєр онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Байєр 02.05.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 02.05.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рома (Рим) та командою Байєр (Леверкузен):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Байєр та Рома у попередньому футбольному матчі 18.05.2023 закінчилось з рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти Наполі - 28.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Байєр (Леверкузен)

Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904

Країна: Германия

Тренер: Хаби Алонсо



Попередній матч команди Байєр був зіграний проти Штутгарт - 27.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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