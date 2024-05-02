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Байєр - Рома онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 09 травня 2024, 22:00 - Бай-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Байєр
Леверкузен
0 - 0
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39'
Рома
Рим
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Хід матчу
21' Mancini, Gianluca 21' Лоренцо Пеллегріні 22' Tapsoba, Edmond 22' Леонардо Спінаццола Вийшов: Нікола Залевський 27' Paredes, Leandro 29' Нікола Залевський
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
51%
Нічия
22%
Рома
27%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Bayer Leverkusen have won 2 times, there have been 4 draws while AS Roma have won 2 times. The goal difference is 14-12 in favour of Bayer Leverkusen.
  • Bayer Leverkusen's last home win against AS Roma was in 2004.
  • Last season's matches: 0-0 (Bayer Leverkusen at home) and 1-0 (AS Roma at home).
  • Bayer Leverkusen haven't lost in their last 51 games.
  • Bayer Leverkusen haven't lost in any of their last 28 home matches.
  • AS Roma have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, Bayer Leverkusen have not lost to AS Roma in their last 4 encounters.
  • The result of the first leg: AS Roma - Bayer Leverkusen 0-2.
  • Bayer Leverkusen have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • AS Roma have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Bayer Leverkusen wins 1st half in 58% of their matches, AS Roma in 39% of their matches.
  • Bayer Leverkusen wins 58% of halftimes, AS Roma wins 39%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Bayer Leverkusen leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 64% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 0-1 home, they win 60% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In UEFA Europa League, AS Roma has better performance than Bayer Leverkusen.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than Bayer Leverkusen's.
  • AS Roma have lost just 1 of their last 5 games against Bayer Leverkusen (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Bayer Leverkusen won 1, AS Roma won 2, 2 draws.
  • Bayer Leverkusen scores 1.6 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.6 goals against Bayer Leverkusen (on average).
  • Average number of goals in meetings between Bayer Leverkusen and AS Roma is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Bayer Leverkusen and AS Roma is 1.4.
  • Bayer Leverkusen scores 3 goals when playing at home and AS Roma scores 1.28 goals when playing away (on average).
  • AS Roma have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • The winner of their last meeting was Bayer Leverkusen.
  • On their last meeting Bayer Leverkusen won by 2 goals.
  • In UEFA Europa League, Bayer Leverkusen has better performance than AS Roma.
  • Bayer Leverkusen's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
Особисті зустрічі
Байєр
1
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Рома
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
02.05.2024 - 22:00 Рома 0 - 2 Завершено Байєр
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.05.2023 - 22:03 Байєр 0 - 0 Завершено Рома
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
11.05.2023 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершено Байєр
Ліга чемпіонів УЄФА 2015/2016
04.11.2015 - 21:45 Рома 3 - 2 Завершено Байєр
Останні матчі - Байєр
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Айнтрахт 1 - 5 Завершено Байєр В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
02.05.2024 - 22:00 Рома 0 - 2 Завершено Байєр В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
27.04.2024 - 19:30 Байєр 2 - 2 Завершено Штутгарт Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
21.04.2024 - 18:30 Боруссія 1 - 1 Завершено Байєр Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 1 Завершено Байєр Н
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Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.05.2024 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Ювентус Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
02.05.2024 - 22:00 Рома 0 - 2 Завершено Байєр П
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.04.2024 - 19:00 Наполі 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.04.2024 - 19:30 Рома 1 - 3 Завершено Болонья П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Рома 2 - 1 Завершено Мілан В
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Головні події
29'
Нікола Залевський
27'
Paredes, Leandro
Tapsoba, Edmond
22'
22'
Леонардо Спінаццола
Вийшов: Нікола Залевський
21'
Mancini, Gianluca
21'
Лоренцо Пеллегріні
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Байєр
51%
Нічия
22%
Рома
27%
Склади команд
17
Kovar, Matej
3
Hincapie, Piero
4
Tah, Jonathan
12
Tapsoba, Edmond
30
Frimpong, Jeremie
25
Palacios, Exequiel
34
Ґраніт Джака
20
Grimaldo, Alex
7
Hofmann, Jonas
21
Adli, Amine
23
Hlozek, Adam
99
Svilar, Mile
37
Леонардо Спінаццола
23
Mancini, Gianluca
5
N Dicka, Evan
69
Angelino
7
Лоренцо Пеллегріні
16
Paredes, Leandro
4
Cristante, Bryan
17
Сердар Азмун
90
Ромелу Лукаку
92
El Shaarawy, Stephan
Стартовий склад
  • 23
    Hlozek, Adam
    Форвард
  • 20
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 7
    Hofmann, Jonas
    Півзахисник
  • 21
    Adli, Amine
    Півзахисник
  • 25
    Palacios, Exequiel
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 3
    Hincapie, Piero
    Захисник
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 12
    Tapsoba, Edmond
    22
  • 30
    Frimpong, Jeremie
    Захисник
  • 17
    Kovar, Matej
    Воротар
  • 17
    Сердар Азмун
    Форвард
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 92
    El Shaarawy, Stephan
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
    21
  • 16
    Paredes, Leandro
    27
  • 4
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 37
    Леонардо Спінаццола
    Півзахисник
    22
  • 23
    Mancini, Gianluca
    Захисник
    21
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 69
    Angelino
    Захисник
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Alonso, Xabi
  • Де Росси, Даниэле
Статистика матчу
4
Блоковано ударів
1
6
Кутові
33%
Володіння м'ячем
67%
3
Удари в отвір
2
4
Удари повз
2
Штрафні
1
1
Офсайди
2
Сейви
3
1
ЖК
4
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу Байєр - Рома
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
32'
Небезпечний момент
Ще одна небезпечна спроба забити не входячи до штрафного майданчика. Цього разу Фрімпонг з лівої закручував у дальній кут, Свілар у стрибку перевів мʼяч на кутовий.
29'
Небезпечний момент
Дуже пощастило Ромі щойно! Паласіос з-за меж штрафного влучив у стійку, від якої мʼяч відскочив у спину Свілару, але все одно не перетнув лінію воріт.
29'
Жовта картка
Фрімпонг заробив жовту для Залевського і заводить трибуни після цього.
28'
Жовта картка
Паредес у центрі поля вдарив Джаку по ногах.
22'
Заміна
Залевський замінив травмованого Спінаццолу.
21'
Жовта картка
Спінаццола заздалегідь присів на газон і попросив суперників зупинити гру. Фрімпонг проігнорував це прохання та побіг забивати. Через це на полі виникла штовханина, в якій були попереджені Манчіні, Тапсоба та Пеллегріні.
17'
Небезпечний момент
Захисники залишили Пеллегріні самого в центрі карного майданчика, завдяки чому він зміг завдати небезпечного удару. Коларжу довелося рятувати свою команду.
16'
Інкапіє підключився до атаки і, щойно побачив перед собою коридор для удару, запустив мʼяч у напрямку воріт. Не влучив у площину.
16'
Паласіос отримав мʼяч у центральній зоні, хитнув суперника та пробив по воротах. Просто по центру, легка здобич для Свілара.
11'
Гложек власними зусиллями вийшов на зручну позицію та завдав удару. Манчіні заблокував цю спробу забити.
4'
Небезпечний момент
Лукаку був близький до того, щоби вискочити сам на сам після закидання з глибини, але Коварж встиг вийти зі стрічки та випередити суперника.
3'
Гложек отримав пас у вільну зону, увійшов до штрафного та намагався підключити Фрімпонга, який відкрився на 11 метрів. Нідерландець отримав мʼяч, але не зміг пробити через активний спротив захисника.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Патрісіу (в), Ауар, Бальданці, Бове, Дибала, Абрахам, Залевський, Карсдорп, Льоренте, Санчеш, Смоллінг, Челік.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Баєра: Коварж — Інкапіє, Та (к), Тапсоба, Фрімпонг — Паласіос, Джака — Грімальдо, Гофманн, Адлі — Гложек. Головний тренер — Хабі Алонсо.
Запасні: Градецкі (в), Ломб (в), Андріх, Артур, Боніфейс, Вірц, Іглесіас, Коссуну, Пуерта, Станішич, Телла, Шик.
Інфо
Стартовий склад Роми: Свілар — Анхеліно, НʼДіка, Манчіні, Спінаццола — Крістанте, Паредес, Пеллегріні (к) — Ель-Шаараві, Лукаку, Азмун. Головний тренер — Даніеле Де Россі.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи Баєр — Рома.
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Анонс матчу Байєр - Рома 09.05.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Байєр (Леверкузен) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Бай-Арена.

Дата проведення матчу: 09.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Байєр (Леверкузен) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Байєр, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Байєр у попередньому футбольному матчі 02.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Alonso, Xabi и Де Росси, Даниэле розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо

Попередній матч команди Байєр був зіграний проти Айнтрахт - 05.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Байєр.

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти Ювентус - 05.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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