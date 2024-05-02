Байєр - Рома онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Байєр (Леверкузен) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Бай-Арена.
Дата проведення матчу: 09.05.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Байєр (Леверкузен) та командою Рома (Рим):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Байєр, тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та Байєр у попередньому футбольному матчі 02.05.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Alonso, Xabi и Де Росси, Даниэле розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байєр (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо
Попередній матч команди Байєр був зіграний проти Айнтрахт - 05.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Байєр.
Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси
Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти Ювентус - 05.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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