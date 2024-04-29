Барселона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Барселона" - "Валенсія" 29.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 29.04.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Валенсія" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 16.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Рубен Бараха розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 21.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)

Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919

Країна: Испания

Тренер: Рубен Бараха



Попередній поєдинок команди "Валенсія" був зіграний проти Бетіс - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бетіс.

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