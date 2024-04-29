  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Барселона - Валенсія Дивитися онлайн
У тренді

Барселона - Валенсія онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 29 квітня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
14'
Валенсія
Валенсия
Дивитись трансляцію
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
50%
Нічия
24%
Валенсія
26%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Valencia CF is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 20 times, there have been 8 draws while Valencia CF have won 6 times. The goal difference is 82-42 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 70 meetings, FC Barcelona have won 37 times, there have been 19 draws while Valencia CF have won 14 times. The goal difference is 140-83 in favour of FC Barcelona.
  • Valencia CF's last away win against FC Barcelona was in 2016.
  • Last season FC Barcelona won both games against Valencia CF (1-0 at home and 1-0 away).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Valencia CF scores 23% of their goals between the minutes 61-75?
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Valencia CF in their last 8 encounters.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 15 home matches in LaLiga this season.
  • Valencia CF haven't scored in 6 of their 16 away matches in LaLiga this season.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 13 goals. Hugo Duro has scored 12 times for Valencia CF.
  • Raphinha has assisted the most goals for FC Barcelona with 8. Diego Lopez Noguerol is Valencia CF's biggest assister (6).
  • A year ago, Valencia CF were number 17 in the table with 33 points. Now they are number 8 with 47 points.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 37% of their matches, Valencia CF in 34% of their matches.
  • FC Barcelona wins 37% of halftimes, Valencia CF wins 34%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Valencia CF leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Valencia CF is down 1-0 away, they win 15% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Valencia CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Valencia CF's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Valencia CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Valencia CF won 0, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Valencia CF.
  • Valencia CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2 goals in a match against Valencia CF and Valencia CF scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Valencia CF is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Valencia CF is 1.4.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Barcelona scores 2.25 goals when playing at home and Valencia CF scores 1.17 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
18
Перемог
30
Ігор
4
Перемог
Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.12.2023 - 22:00 Валенсія 1 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.10.2022 - 22:00 Валенсія 0 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.02.2022 - 17:15 Валенсія 1 - 4 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
16.04.2024 - 22:00 Барселона 1 - 4 Завершено Парі Сен-Жермен П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.04.2024 - 22:00 Кадіс 0 - 1 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
10.04.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 2 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.03.2024 - 22:05 Барселона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Показати більше
Останні матчі - Валенсія
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
20.04.2024 - 19:30 Валенсія 1 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
15.04.2024 - 22:00 Осасуна 0 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.04.2024 - 21:00 Гранада 0 - 1 Завершено Валенсія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.03.2024 - 19:30 Валенсія 0 - 0 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.03.2024 - 17:15 Вільярреал 1 - 0 Завершено Валенсія П
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
50%
Нічия
24%
Валенсія
26%
Склади команд
1
Ter Stegen, Marc-Andre
2
Cancelo, Joao
4
Araujo, Ronald
33
Cubarsi, Pau
23
Kounde, Jules
22
Ілкай Гюндоган
15
Андреас Крістенсен
16
Marin, Fermin Lopez
27
Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
9
Роберт Левандовскі
11
Raphinha
25
Mamardashvili, Giorgi
12
Correia, Thierry
3
Mosquera, Cristhian
34
Gasiorowski, Yarek
21
Vazquez, Jesus
11
Gonzalez, Peter
8
Guerra Moreno, Javier
18
Pepelu
16
Lopez Noguerol, Diego
10
Almeida, Andre
9
Duro, Hugo
Стартовий склад
  • 27
    Nasraqui Ebana, Lamine Yamal
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 16
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 10
    Almeida, Andre
    Півзахисник
  • 9
    Duro, Hugo
  • 11
    Gonzalez, Peter
  • 8
    Guerra Moreno, Javier
    Півзахисник
  • 18
    Pepelu
  • 16
    Lopez Noguerol, Diego
    Захисник
  • 12
    Correia, Thierry
    Захисник
  • 3
    Mosquera, Cristhian
    Захисник
  • 34
    Gasiorowski, Yarek
    Захисник
  • 21
    Vazquez, Jesus
    Захисник
  • 25
    Mamardashvili, Giorgi
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Рубен Бараха
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
Штрафні
2
2
Фоли
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Валенсія"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
8'
Фермін отримав мʼяч у штрафному, розвернувся і завдав удару. Гасьоровський заблокував цю спробу.
4'
Коррея жорстко зустрів Рафінью, який йшов приймати закидання Гюндогана. Звичайно ж, це не пенальті.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Рікардо Де Бургос Бенгоечеа.
Запасні: Кокен (в), Пенья (в), Алонсо, Роке, Фелікс, Касадо, Іньїго, Педрі, Роберто, Ромеу, Торрес, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген (к) — Канселу, Кубарсі, Араухо, Кунде — Фермін, Крістенсен, Гюндоган — Рафінья, Левандовський, Ямал. Головний тренер — Хаві Ернандес.
Запасні: Доменек (в), Ріверо (в), Амалла, Гільямон, Ірансо, Канос, Марі, Озкачар, Оторбі.
Інфо
Стартовий склад Валенсії: Мамардашвілі — Васкес, Гасьоровський, Москера, Коррея (к) — Лопес, Пепелу, Герра, Гонсалес — Дуро, Алмейда. Головний тренер — Рубен Бараха.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 33-го туру Ла Ліги Барселона – Валенсія.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Хапоель Хапоель 2 Бней Сахнин Бней Сахнин 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Фатіх Карагюмрюк Фатіх Карагюмрюк 3 Антальяспор Антальяспор 1 Завершено 18:00 - Сьогодні Полісся Полісся 1 Ворскла Ворскла 0 Завершено 22:30 - Вчора Порту Порту 2 Спортинг Спортинг 2 Завершено 22:00 - Вчора Бетіс Бетіс 1 Севілья Севілья 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Барселона" - "Валенсія" 29.04.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Валенсія" (Валенсия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 29.04.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Барселона" (Барселона) та командою "Валенсія" (Валенсия):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Валенсія" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 16.12.2023 закінчилось з наступним результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Рубен Бараха розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Валенсія" можна подивитися 29.04.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Валенсія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Попередній матч команди "Барселона" був зіграний проти Реал - 21.04.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Валенсія" (Валенсия)
Рік заснування "Валенсия" (Валенсия): 1919
Країна: Испания
Тренер: Рубен Бараха

Попередній поєдинок команди "Валенсія" був зіграний проти Бетіс - 20.04.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Бетіс.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Валенсія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Іспанії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.