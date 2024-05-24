Кривбас - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Напередодні останнього туру точно відомо, що Кривбас фінішує на другій сходинці турнірної таблиці. В активі господарів 54 очки, які були зароблені за шістнадцять перемог та шість нічиїх. Минай продовжує боротьбу за виживання і наразі перебуває на передостанній сходинці, але перемога у цьому матчі може дозволити їм оминути навіть матчі плей-офф навиліт. Відрив від останнього місця складає два бали, а відставання від безпечної зони - один. Вище Минаю розташувалися Оболонь та Верес