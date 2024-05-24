Кривбас - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Минай (Минай):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Кривбас у попередньому футбольному матчі 25.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Динамо - 18.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
Попередній поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Колос - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
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