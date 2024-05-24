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Кривбас - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2024, 15:30 - Стадион Металлург
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 0
Оновити
28'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
25%
Нічия
28%
ФК Минай
47%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 0-0 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home) and 1-0 (FC Minaj at home).
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 29% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 6% of their goals between the minutes 16-30? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Minaj scores 36% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 2 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Timur Stetskov has assisted the most goals for FC Kryvbas Kriviy Rih with 5. Vladislav Vakula is FC Minaj's biggest assister (2).
  • Djihad Bizimana has more yellow cards (7) than any other player at FC Kryvbas Kriviy Rih. Sergiy Petko has collected 8 for FC Minaj.
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 7 in the table with 41 points. Now they are number 3 with 54 points.
  • A year ago, FC Minaj were number 8 in the table with 33 points. Now they are number 15 with 25 points.
  • FC Minaj have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 39% of their matches, FC Minaj in 14% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 39% of halftimes, FC Minaj wins 14%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • In the last 3 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, FC Minaj won 1, 1 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.33 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0.33 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Minaj is 0.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Minaj is 0.33.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.89 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.82 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost 3 matches in a row.
  • Oleg Kozhushko is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 8 goals. Artur Remenyak has scored 5 times for FC Minaj.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
1
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 18:00 Кривбас 1 - 4 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 15:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 13:35 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Кривбас 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас В
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 ФК Минай 3 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 13:00 Ворскла 2 - 3 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 18:00 Верес 3 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Рух Н
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
25%
Нічия
28%
ФК Минай
47%
Склади команд
Стартовий склад
  • 80
    Adu, Prince Kwabena
    Форвард
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 30
    Makhankov, Volodymyr
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 39
    Saintini, Nathanael
    Захисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 47
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 97
    Korablin, Timur
    Півзахисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 3
    Prokopchuk, Kyrylo
    Захисник
  • 22
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Ljubenovic, Zeljko
Трансляція
23'
Небезпечний момент
Прінс пробив з-за меж штрафного майданчику, але виконував це у падінні і вийшло досить невдало, тому м'яч прилетів у руки Кемкіна
22'
Офсайд
Тепер офсайд зафіксовано у Кузика
21'
Офсайд
Ще одна спроба атаки Минаю закінчилася положенням поза грою
20'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гості і після навісу на дальню стійку і боротьби вони випустили м'яч за межі поля
19'
Небезпечний момент
Понєндєльнік врятував свої ворота вибивши м'яч з лінії! Вакула виконав закидання зі стандарту на дальню стійку, м'яч перелетів всіх гравців, в тому числі Маханькова і лише Андрій встиг вибити м'яч
18'
Небезпечний момент
Твердохліб отримує передачу у карному майданчику, зміщається до півкола і звідти пробиває з-під Скиби, але не влучає у площину воріт
14'
Офсайд
Доволі перспективна атака Кривбасу закінчилася положенням поза грою у Кузика
10'
Небезпечний момент
Тепер стандарт неподалік карного майданчику суперника заробили господарі і Сантіні виконав прямий удар, проте відправив м'яч над поперечиною
9'
Небезпечний момент
Після спроби удару з-за меж штрафного майданчику і серії рикошетів м'яч прилетів у ноги Устименка, який бив у падінні з розвороту, але вийшло доволі слабко і м'яч прилетів у руки Маханькова
8'
Вакула виконав прямий удар зі штрафного, але влучив у суперників
7'
Понєдєльнік збив з ніг Вакулу майже на лінії карного майданчику на правому фланзі і подарував суперникам право на доволі небезпечний стандарт
6'
Гості заробили право на стандарт на половині поля суперника і після закидання Дмитрука м'яч прилетів до партнерів, але скидання далі вийшло досить невдалим
4'
Перша позиційна атака Кривбасу закінчилася двома невдалими навісами у карний майданчик
1'
Свисток
Роман Блавацький дає стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Роман Блавацький. Арбітр VAR: Дмитро Бондаренко
Головний тренер Минаю: Желько Любеновіч
На лаві запасних: Бандура, Гунічев, Кисіль, Матюшенко, Семотюк, Корнійчук, Воробчак, Піддубний, Демиденко, Нємчанінов, Тищук, Попов
Інфо
Стартовий склад Минаю: Кемкін - Скиба, Чуєв, Прокопчук, Дмитрук - Петько (с), Вітенчук, Вакула, Кораблін, Ременяк - Устименко
Головний тренер Кривбасу: Юрій Вернидуб
На лаві запасних: Хома, Бескоровайний, Вілівальд, Бандейра, Татарков, Рябов, Бізімана, Дебелко, Бутенко, Задерака, Кожушко, По Жан
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Маханьков - Понєдєльнік, Сантіні Натанаель, Стецьков, Дібанго - Хомченовський (с), Вакулко, Кузик - Твердохліб, Соса, Прінс
Напередодні останнього туру точно відомо, що Кривбас фінішує на другій сходинці турнірної таблиці. В активі господарів 54 очки, які були зароблені за шістнадцять перемог та шість нічиїх. Минай продовжує боротьбу за виживання і наразі перебуває на передостанній сходинці, але перемога у цьому матчі може дозволити їм оминути навіть матчі плей-офф навиліт. Відрив від останнього місця складає два бали, а відставання від безпечної зони - один. Вище Минаю розташувалися Оболонь та Верес
Матч пройде у Кривому Розі на Стадіоні Металург та розпочнеться о 15:30
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу заключного 30-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Кривбас прийме у гостях Минай
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Анонс матчу Кривбас - ФК Минай 25.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Минай (Минай):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Кривбас у попередньому футбольному матчі 25.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - ФК Минай можна подивитися 25.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Минулий матч команди Кривбас був зіграний проти Динамо - 18.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

Попередній поєдинок команди ФК Минай був зіграний проти Колос - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

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