Чорноморець - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 27.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 5:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Рух - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Попередній поєдинок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Олександрія - 12.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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