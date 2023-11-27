Чорноморець - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Дніпро-1 продовжує свою боротьбу за єврокубки. У команди Максимова 4-е місце та 49 очок. У боротьбі за два місця у кваліфікації Ліги конференцій із Рухом та Поліссям у дніпрян невеликий пріоритет. Щоб здобути путівку, Дніпру-1 треба обіграти невмотивований Чорноморець. Є варіанти з нічиєю і навіть поразка, але тоді треба озиратися, як у паралельних матчах грають конкуренти