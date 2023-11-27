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Чорноморець - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2024, 15:30 - Черноморец
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
Оновити
28'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
38%
Нічия
29%
СК Дніпро-1
32%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 0 times, there have been 1 draws while SC Dnipro-1 have won 5 times. The goal difference is 14-4 in favour of SC Dnipro-1.
  • Last season SC Dnipro-1 won both games against FC Chernomorets Odessa (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 32% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 6 games against SC Dnipro-1.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 2 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Andriy Shtogrin is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 8 goals. Oleksii Hutsulyak has scored 9 times for SC Dnipro-1.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 32% of their matches, SC Dnipro-1 in 30% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 32% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 30%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 3 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 0, SC Dnipro-1 won 5, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.8 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 2.8 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and SC Dnipro-1 is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and SC Dnipro-1 is 1.2.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.53 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.19 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Чорноморець
0
Перемог
6
Ігор
5
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.11.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
06.12.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 15:30 Чорноморець 3 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 13:35 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 13:00 Верес 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 18:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
38%
Нічия
29%
СК Дніпро-1
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 11
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 7
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 14
    Hadzhyiev, Ramik
    Форвард
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 17
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 27
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 1
    Євген Волинець
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Maksimov, Yuriy
Трансляція
35'
Нуднувата гра у нас... Дніпро-1 вичікує. Чорноморець також не дуже рветься вперед
23'
23 хвилини. У всіх 7 паралельних матчах УПЛ рахунок 0:0
22'
Атака дніпрян наче й непогана, але Гуцуляк пробив, щоб пробити. Після рикошету від захисника м'яч прилетів до рук Варакуті
21'
Сарапій зіткнувся з Бойчуком та розбив губу. Випадковість... Фолів у нас поки що небагато
19'
Іноді випади Чорноморця навіть гостріші. Намагаються цікаво атакувати одесити, а не просто так
17'
Спокійно у нас все. темп гри невисокий, все у центрі поля
14'
Непогану атаку розкрутили одесити, Авагімян викручував метрів із 20-ти, але трохи недокрутив
13'
Начебто й більше володіє Дніпро-1 м'ячем, але поки що без серйозних дивідендів
11'
А в матчах Полісся та Руху також поки що по нулях
8'
Небезпечний момент
Момент у Дніпра-1! Варакута трохи вийшов, і Штогрін після удару виносить м'яч із лінії!
6'
Кутовий
А ось кутовий для гостей. Після навісу з кутового м'яч влучив кудись у плече Штогріна. Адамюк дуже актвіно пресує суддю на предмет пенальті, але суддя байдужий
4'
Кутовий
Авагімян розіграв кутовий з Бадібангою, Зігі непогано навісив у штрафний майданчик, але Адамюк розібрався, знявши другий поверх
3'
Дніпряни пару хвилин катали м'яч, намагаючись його провести в чужий штрафний майданчик. Нічого цікавого не вийшло
1'
Свисток
Матч розпочався!
Команди вже на полі
Інфо
Запасні Дніпра-1: Кінарейкін, Юрчук, Третьяков, Когут, Танчик, Хан, Баденко
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Сваток, Пасіч, Очеретько, Рубчинський, Лєднєв, Гуцуляк, Гаджиєв, Філіппов
Інфо
Запасні Чорноморця: Білик, Вічний, Гучек, Кузик, Шаповал, Голуб, Альваренга, Арсіч, Зе Гомес, Присяжнюк, Огіря, Йєде
Стартовий склад Чорноморця: Варакута, Єрмаков, Салюк, Шпорн, Путря, Васильєв, Бойчук, Брагару, Авагімян, Бадібанга, Штогрін
Зазначимо, що ще 6 матчів туру розпочнуться одночасно з нашим
Дніпро-1 продовжує свою боротьбу за єврокубки. У команди Максимова 4-е місце та 49 очок. У боротьбі за два місця у кваліфікації Ліги конференцій із Рухом та Поліссям у дніпрян невеликий пріоритет. Щоб здобути путівку, Дніпру-1 треба обіграти невмотивований Чорноморець. Є варіанти з нічиєю і навіть поразка, але тоді треба озиратися, як у паралельних матчах грають конкуренти
Для Чорноморця цей поєдинок не має жодної турнірної значущості. Команда йде на 10-му місці, маючи в активі 32 очки. Моряки вже убезпечили себе від вильоту, а до зони єврокубків дуже далеко
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Микола Балакін
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу заключного, 30-го туру УПЛ, в якому Чорноморець прийме Дніпро-1.
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Анонс матчу Чорноморець - СК Дніпро-1 25.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 27.11.2023 закінчилось з наступним результатом: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Maksimov, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - СК Дніпро-1 можна подивитися 25.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий матч команди Чорноморець був зіграний проти Рух - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Попередній поєдинок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти ФК Олександрія - 12.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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