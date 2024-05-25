  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рух - Динамо Дивитися онлайн
У тренді

Рух - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2024, 15:30 - Skif Stadium
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
28'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Рух
30%
Нічия
20%
Динамо
50%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kyiv is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings, FC Rukh Lviv have won 0 times, there have been 1 draws while FC Dynamo Kyiv have won 5 times. The goal difference is 13-1 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Rukh Lviv at home) and 3-0 (FC Dynamo Kyiv at home).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 6 games.
  • FC Rukh Lviv haven't lost in any of their last 9 home matches.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 3 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 5-8-1.
  • Illia Serhiiovych Kvasnytsia is FC Rukh Lviv's top scorer with 8 goals. Vladyslav Andriyovych Vanat has scored 14 times for FC Dynamo Kyiv.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 26% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 47% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 26% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 47%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 61% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 0, FC Dynamo Kyiv won 4, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Rukh Lviv scores 0.2 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2.2 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kyiv is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Dynamo Kyiv is 1.4.
  • FC Rukh Lviv scores 1.39 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.9 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 12 in the table with 31 points. Now they are number 5 with 49 points.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 26% of their goals between the minutes 61-75?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
0
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.10.2022 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Рух 0 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Рух Н
Показати більше
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Динамо В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Рух
30%
Нічия
20%
Динамо
50%
Склади команд
Стартовий склад
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 22
    Plumain, Ange-Freddy
    Форвард
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 30
    Diallo, Samba
    Півзахисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 77
    Benito
    Півзахисник
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 4
    Popov, Denys
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Трансляція
24'
Діалло відповів. Волошин накинув партнеру на лінію штрафного, а той ножицями вдарив - у руки воротареві.
22'
Небезпечний момент
Самі собі ледь кияни не привезли на рівному місці. Розіграли від воріт, Нещерет віддав неточно - підсумком став порятунок голкіпера після розстрілу Таллеса мало не впритул!
20'
Пресингує дуже активно команда господарів. Кияни насилу виходять з-під пресингу.
18'
Плюман непогано навісив зі штрафного - Нещерет вибив кулаками. І ще раз подав Квасниця - цього разу голкіпер «Динамо» чітко зафіксував м'яч у руках.
16'
Непогано в кілька пасів кияни таки зайшли на фінальну третину, але остання передача - в руки голкіперу.
13'
«Динамо» не вдається перейти на чужу половину поля. «Рух» іде в пресинг і робить це впевнено. А ось зараз Діалло збив Плюмана, приблизно там же, де його 2 хвилинами раніше збив Таллес.
11'
Таллес жорстко зустрів Діалло в центрі поля, фол, без жовтої.
9'
Таллес вирішив бити, хоча більше читалася подача - над поперечиною.
8'
Шепелєв штовхнув Квасницю в спину на куті штрафного «Динамо». Це однозначно фол і стандарт для «Руху».
6'
Караваєв добивав після того, як Ледвій виніс м'яч на подачі - вище воріт.
4'
Непогана подача від Таллеса, але ніхто толком не відгукнувся на неї.
3'
Простріл від Сича з правого флангу господарів - буде кутовий.
2'
Перший удар по воротах. Андрієвський зльоту бахнув, щоб не дозволити супернику вилетіти в контратаку, швидше. Вище воріт.
1'
Свисток
Поїхали, матч почався.
Інфо
Тренер: Шовковський Олександр
Інфо
Запасні киян: 51 Моргун Валентин, 74 Ігнатенко Денис, 2 Вівчаренко Костянтин, 23 Малиш Навін, 25 Дячук Максим, 32 Михавко Тарас, 34 Сирота Олександр, 37 Царенко Антон, 22 Кабаєв Владислав
Інфо
Стартовий склад "Динамо": 35 Нещерет Руслан, 4 Попов Денис, 8 Шепелєв Володимир, 9 Волошин Назар, 18 Андрієвський Олександр, 20 Караваєв Олександр, 29 Буяльський Віталій (К), 30 Діалло Самба, 40 Біловар Крістіан, 44 Дубінчак Владислав, 77 Беніто
Інфо
Тренер: Пономарьов Віталій
Інфо
Запасні львів'ян: 1 Герета Юрій-Володимир, 4 Холод Віталій, 75 Кітела Андрій, 15 Підгурський Денис, 71 Федор Олег, 10 Притула Остап, 89 Столярчук Андрій, 99 Руніч Василь, 60 Непейпієв Руслан, 20 Дос Сантуш Кріспім Клайвер Габріель, 73 Лях Ростислав, 7 Климчук Юрій
Інфо
Стартовий склад "Руху": 23 Ледвій Дмитро, 92 Слюбик Богдан, 96 Слюсар Денис, 77 Сич Олексій, 93 Роман Віталій, 29 Дідик Роман (К), 19 Пастух Євгеній, 30 Таллес Б., 9 Квасниця Ілля, 22 Плюман, 8 Карабін Ярослав
Інфо
"Дніпро-1" замикає ТОП-4 із 49 очками, в останньому турі він їде до "Чорноморця". "Рух" іде слідом із такою ж кількістю балів, він, як ви вже зрозуміли, приймає київське "Динамо". Ну і в разі вдалого розкладу залетіти в єврокубки може "Полісся" (47 пунктів). Житомирська команда для цього повинна обіграти у себе вдома "Шахтар" і сподіватися на осічки когось із опонентів у паралельних матчах.
Інфо
Чемпіон відомий, срібний призер уже теж свої медалі не втратить, як і бронзовий. Кубок України виграв "Шахтар", а це означає, що п'ята команда таблиці разом із четвертою зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.
Інфо
Добрий день, пані та панове! Незабаром розпочнеться матч 30-го туру УПЛ між «Рухом» і «Динамо».
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні ФК Хуст ФК Хуст 1 Діназ Діназ 7 Завершено 13:00 - Сьогодні Поділля Поділля 2 Гірник-Спорт Гірник-Спорт 0 Завершено 13:00 - Сьогодні Металіст Металіст 1 ФК Чернігів ФК Чернігів 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Нива Нива 1 Кремінь Кремінь 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Буковина Буковина 2 Металург Металург 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Рух - Динамо 25.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рух (Львов) та командою Динамо (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Рух у попередньому футбольному матчі 26.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Динамо можна подивитися 25.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий матч команди Рух був зіграний проти Чорноморець - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Кривбас - 18.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.