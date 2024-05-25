Рух - Динамо онлайн трансляція матчу

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"Дніпро-1" замикає ТОП-4 із 49 очками, в останньому турі він їде до "Чорноморця". "Рух" іде слідом із такою ж кількістю балів, він, як ви вже зрозуміли, приймає київське "Динамо". Ну і в разі вдалого розкладу залетіти в єврокубки може "Полісся" (47 пунктів). Житомирська команда для цього повинна обіграти у себе вдома "Шахтар" і сподіватися на осічки когось із опонентів у паралельних матчах.