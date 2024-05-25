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Полісся - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2024, 15:30 - Tsentralnyi Stadion
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
0 - 0
Оновити
28'
Шахтар
Донецк
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
27%
Нічия
23%
Шахтар
50%
Цікаві факти
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 15 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 5% of their goals between the minutes 31-45? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 15 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 7 matches away from home.
  • FC Polissya Zhytomyr have received 9 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 2 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 10-4-0.
  • Beni Makouana has assisted the most goals for FC Polissya Zhytomyr with 2. Oleksandr Zubkov is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (5).
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 23% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 52% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 23% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 52%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Polissya Zhytomyr.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Polissya Zhytomyr's.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.05 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.11 goals when playing away (on average).
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 4 games.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 16 games.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost none of their last 8 away matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
0
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
24.11.2023 - 19:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Металіст 1925 3 - 3 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся П
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Останні матчі - Шахтар
Кубок України 2023/2024
15.05.2024 - 19:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 13:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Шахтар В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
27%
Нічия
23%
Шахтар
50%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Олег Кудрик
    Воротар
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 30
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 6
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
  • 95
    Mustafaev, Emil
    Півзахисник
  • 9
    Hernandez, Luifer
    Півзахисник
  • 31
    Ndukve, Denys
    Півзахисник
  • 48
    Tvardovskyi, Denys
    Воротар
  • 2
    Traore, Lassina Franck
    Форвард
  • 9
    Мар'ян Швед
    Форвард
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 23
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 25
    Miroshi, Novatus
    Півзахисник
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
  • 30
    Marlon
    Захисник
  • 37
    Kevin
  • 44
    Ярослав Ракицький
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shyschenko, Sergey
  • Марино Пушич
Трансляція
23'
Заміна
20'
Ракицький присів на газон і попросив арбітра зупинити гру. Схоже, що продовжити матч капітан Шахтаря не зможе.
14'
Кудрик виконав ще один якісний сейв, діставши мʼяч із дальнього кута після удару Кевіна.
10'
Марлон Гомес перевірив на пильність Кудрика ударом з межі штрафного майданчика.
7'
«Гірники» розіграли кутовий і Педріньйо опинився з м’ячем на ударній позиції. Принаймні бразилець вирішив, що вона була ударна. До воріт було не менше 30 метрів і ця спроба очікувано була заблокована.
3'
Полісся фолами зупиняє всі атаки суперника на перших хвилинах. Один із штрафних був неподалік від воріт, однак Назарина не зміг вдало подати.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Запасні: Бойко (в), Поспєлов (в), Будківський, Грицук, Кравець, Кравченко, Крамар, Раско, Фортюне, Чечер.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик — Михайличенко (к), Шабанов, Чоботенко — Назаренко, Таллес Коста, Танковський, Кушніренко, Мустафаєв — Луїфер, Ндукве. Головний тренер — Сергій Шищенко.
Запасні: Рудько (в), Різник (в), Лацабідзе, Азаров, Криськів, Лемкін, Сікан, Цуканов.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Твардовський — Педріньйо, Ракицький (к), Міроші, Гочолейшвілі — Назарина — Кевін, Марлон Гомес, Бондаренко, Швед — Траоре. Головний тренер — Маріно Пушич.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 30-го туру УПЛ Полісся – Шахтар.
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Анонс матчу Полісся - Шахтар 25.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Полісся у попередньому футбольному матчі 24.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Металіст 1925 - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 15.05.2024, у рамках турніру Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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