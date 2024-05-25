Полісся - Шахтар онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Полісся - Шахтар 25.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 25.05.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Полісся (Житомир) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Шахтар та Полісся у попередньому футбольному матчі 24.11.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)

Рік заснування Полісся (Житомир): 2016

Країна: Украина

Тренер: Сергей Шищенко



Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Металіст 1925 - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Маріно Пушич



Попередній поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Ворскла - 15.05.2024, у рамках турніру Кубок України 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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