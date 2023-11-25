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Металіст 1925 - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2024, 15:30 - Металлист
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
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27'
Верес
Ровно
Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
30%
Нічия
33%
Верес
37%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Metalist 1925 Kharkiv have won 1 times, there have been 1 draws while Veres Rivne have won 5 times.
  • Last season Veres Rivne won both games against FC Metalist 1925 Kharkiv (1-0 at home and 4-1 away).
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Veres Rivne scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Veres Rivne haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 5 games against Veres Rivne.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 2 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 8 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's away record this season: 1-4-9.
  • Dmytro Yusov is FC Metalist 1925 Kharkiv's top scorer with 5 goals. Iago Siqueira has scored 4 times for Veres Rivne.
  • Maksym Zhychykov has more yellow cards (5) than any other player at FC Metalist 1925 Kharkiv. Iago Siqueira has collected 8 for Veres Rivne.
  • A year ago, FC Metalist 1925 Kharkiv were number 11 in the table with 31 points. Now they are number 16 with 23 points.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 13 matches.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 18% of their matches, Veres Rivne in 27% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 18% of halftimes, Veres Rivne wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 1 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 5 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 0, Veres Rivne won 5, 0 draws.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have won just 0 of their last 4 Premier League games against Veres Rivne.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.8 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 2.4 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and Veres Rivne is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and Veres Rivne is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.25 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.58 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Металіст 1925
1
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.11.2023 - 15:00 Верес 4 - 3 Завершено Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 15:00 Металіст 1925 1 - 4 Завершено Верес
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Металіст 1925 3 - 3 Завершено Полісся Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 15:30 Чорноморець 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 18:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 18:30 Кривбас 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Оболонь Н
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Зоря 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.05.2024 - 18:00 Верес 3 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.05.2024 - 15:30 Динамо 3 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Верес П
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
30%
Нічия
33%
Верес
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 74
    Farina, Marian
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 7
    Moura, Ari
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 40
    Obinaiia, Samuel Stivovych
    Півзахисник
  • 97
    Sydorov, Oleksii
    Форвард
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 14
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 88
    Андрій Кухарук
    Півзахисник
  • 99
    Євгеній Морозко
    Форвард
  • 30
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 2
    Smiyan, Maksym
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Олег Шандрук
Трансляція
26'
Офсайд
Офсайд у гравця Металіста 1925.
23'
Кутовий
Когут кулаком виніс подачу Габелка з кутового.
20'
Потужно пробив Жичиков з-за меж штрафного - м'яч пролетів трохи вище воріт.
17'
Небезпечний момент
Харків'яни у відповідь створюють ще один момент. Після навісу з флангу Юсов не надто сильно пробив ногою з меж штрафного майданчика, однак все одно у площину воріт. Когут у стрибку парирував удар.
16'
Цього разу Дахновський пробив з меж штрафного. Після навісу Шастала з правого флангу вінгер пробив з лету в дотик. По горобцях, по горобцях.
15'
Сміян метрів з 25 приклався до м'яча. Круглий тікав по дузі від площини, але голкіпер все одно перевів удар на кутовий.
13'
Ось і удар від Юсова. Теж з-за меж штрафного, і теж повз ворота.
12'
Яго протягнув м'яч з лівого флангу у центр і пробив з підступів штрафного майданчика - круглий пролетів ліворуч від воріт.
9'
Перший напівмомент. Після навісу з лівого флангу Гайдучик міг головою пробити по воротах, але не добрався до м'яча.
8'
Кутовий
Жичиков вдало зіграв на випередження під час кутового гостей.
8'
Гармаш намагався розігнати атаку центром, але його накрили відразу кілька футболістів суперника. Верес побіг в контратаку і заробив кутовий.
4'
Металіст 1925 вперше пішов в атаку. Жичиков втратив м'яч на правому фланзі, віддавши неточний пас в аут.
2'
Капінус заблокував подачу Яго з правого флангу.
Свисток
Матч розпочався!
Запасні: Юцишин – Кулик, Гакман, Курко, Жуліо, Шевченко, Банада, Шарай, Шестаков, Мрвальєвич, Баран, Савчук.
“Верес”: Когут – Морозко, Кучеренко, Вовченко, Сміян, Яго, Кучеров, Дахновський, Гайдучик, Кухарук, Шастал.
Запасні: Проценко, Сидоренко, Ткаченко, Ткачук, Курило, Червак, Вачіберадзе, Русин, Бичек, Борячук.
“Металіст 1925”: Мозіль – Капінус, Арі, Юсов, Гармаш, Габелок, Жичиков, Обінайя, Фарина, Юрченко, Сидоров.
Стали відомі склади команд:
Інфо
Підопічним Скрипника сьогодні потрібна лише перемога, а команду Шандрука за певних умов (відсутності перемоги Миная у матчі проти Кривбасу) може влаштувати навіть нічия.
Перед цим поєдинком харків'яни перебувають на останньому місці УПЛ, а рівняни ідуть на 14-й позиції у зоні перехідних матчів. Розрив між командами складає два залікові пункти (23 проти 25).
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас пряму текстову трансляцію матчу 30-го туру УПЛ, у якому Металіст 1925 зустрінеться з Вересом.
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Анонс матчу Металіст 1925 - Верес 25.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Верес (Ровно):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 25.11.2023 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Верес можна подивитися 25.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Минулий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Полісся - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти ФК Олександрія - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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