Металіст 1925 - Верес онлайн трансляція матчу

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Металлист.
Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Верес (Ровно):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 25.11.2023 закінчилось з такими результатами: 4:3 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Минулий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Полісся - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти ФК Олександрія - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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