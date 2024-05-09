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Зоря - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2024, 15:30 - Славутич-Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Mykhailo, Ryda
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
27'
Колос
Ковалевка
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Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
32%
Нічия
39%
Колос
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and Kolos Kovalivka is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 3 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 0 times. The goal difference is 7-3 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 10 meetings, FC Zorya Lugansk have won 7 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 1 times. The goal difference is 14-5 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 2-2 (FC Zorya Lugansk at home) and 0-1 (Kolos Kovalivka at home).
  • Kolos Kovalivka have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 18% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in their last 4 games.
  • Kolos Kovalivka have lost 4 matches in a row.
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to Kolos Kovalivka in their last 5 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 6 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Eduardo Guerrero is FC Zorya Lugansk's top scorer with 9 goals. Andriy Tsurikov has scored 4 times for Kolos Kovalivka.
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 3 in the table with 64 points. Now they are number 9 with 32 points.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 8 in the table with 33 points. Now they are number 12 with 29 points.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 34% of their matches, Kolos Kovalivka in 21% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 34% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 21%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 3, Kolos Kovalivka won 1, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.6 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and Kolos Kovalivka is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and Kolos Kovalivka is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.1 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.88 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 18% of their goals between the minutes 0-15?
  • Both teams lost their last match.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
Особисті зустрічі
Зоря
7
Перемог
10
Ігор
1
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.12.2022 - 13:00 Зоря 2 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Зоря 1 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 18:00 Зоря 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 ФК Минай 3 - 2 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 16:54 Колос 1 - 3 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.05.2024 - 16:05 Колос 0 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
32%
Нічия
39%
Колос
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Aziangbe, Kodjo
    Півзахисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 10
    Juninho
  • 32
    Slesar, Artem
    Півзахисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 1
    Valentyn Horokh
    Воротар
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 27
    Валерій Лучкевич
    Захисник
  • 11
    Лукас Рангел
  • 48
    Oleh, Krivoruchko Vasilyevich
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Koval, Yuriy
  • Александр Постеев
LIVE
Трансляція матчу Зоря - Колос
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
23'
Слесар і Оріховський у боротьбі отримали пошкодження. Пауза у нашому матчі.
20'
Перевага у володінні м'ячем у "Зорі" суттєва, але моментів поки що так і немає.
15'
Гра першим номером не приносить зиску підопічним Коваля. Голкіпери обох команд поки залишаються без роботи.
11'
Мічин у боротьбі з захисником "Колоса" впав у штрафній, але порушення правил арбітр не зафіксував.
9'
Гра прогнозовано почалася у досить повільному темпі. Ніхто поки що не хоче ризикувати, а у позиційному футболі відчуваються проблеми.
6'
Намагаються розхитати захист "Колоса" футболісти "Зорі", але поки не можуть довести свої атаки до логічного завершення.
3'
Футболісти "Зорі" на перших хвилинах контролюють м'яч, але поки що без просування вперед.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Запасні Колоса: Мисак, Пахолюк, Чорноморець, Кукош, Мілько, Поправка, Сілва, Гусол, Денисенко, Безбородко, Паулаускас, Салабай
Інфо
Стартовий склад Колоса: Горох, Цуріков, Гончаренко, Бурда, Лучкевич, Демченко, Криворучко, Оріховський, Велетень, Ільїн, Рангел
Інфо
Запасні Зорі: Турбаєвський, Сапутін, Вантух, Антюх, Чурко, Волошин, Мишньов, Хахльов, Бугай, Задорожний
Інфо
Стартовий склад Зорі: Мацапура, Джордан, Батагов, Жуніор, Жан Клод, Башич, Яцик, Мічин, Горбач, Слюсар, Герреро
"Зоря" перед туром посідає дев'яте місце, а "Колос" - дванадцяте. Колектив з Ковалівки при Поздєєву всі свої ігри програв.
Запрошуємо вас на текстову трансляцію матчу 30-го туру УПЛ між "Зорею" та "Колосом". Гра розпочнеться в 15:30.
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Анонс матчу Зоря - Колос 25.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Зоря у попередньому футбольному матчі 09.05.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Колос можна подивитися 25.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти ЛНЗ - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий матч команди Колос був зіграний проти ФК Минай - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

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