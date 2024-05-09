Зоря - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - Колос 25.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 25.05.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Зоря (Луганск) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Зоря у попередньому футбольному матчі 09.05.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Попередній поєдинок команди Зоря був зіграний проти ЛНЗ - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Минулий матч команди Колос був зіграний проти ФК Минай - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

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