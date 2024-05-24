Оболонь - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Оболонь (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Оболонь у попередньому футбольному матчі 17.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Ворскла - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Верес - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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