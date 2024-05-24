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Оболонь - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 травня 2024, 15:30 - Оболонь-Арена
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
0 - 0
Оновити
28'
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
33%
Нічия
33%
ФК Олександрія
33%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Obolon Kyiv haven't lost in their last 6 games.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 7 of their 14 home matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 6 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv's home record this season: 3-6-5.
  • Igor Krasnopir is FC Obolon Kyiv's top scorer with 6 goals. Artem Shulyanskyi has scored 5 times for FC Oleksandriya.
  • Taras Moroz has more yellow cards (9) than any other player at FC Obolon Kyiv. Sergiy Loginov has collected 6 for FC Oleksandriya.
  • A year ago, FC Oleksandriya were number 5 in the table with 43 points. Now they are number 11 with 31 points.
  • FC Obolon Kyiv have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 13% of their matches, FC Oleksandriya in 18% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 13% of halftimes, FC Oleksandriya wins 18%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv has better performance than FC Oleksandriya.
  • FC Obolon Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Oleksandriya's.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 4 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Obolon Kyiv won 0, FC Oleksandriya won 2, 2 draws.
  • FC Oleksandriya have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Obolon Kyiv scores 1 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.75 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Oleksandriya is 2.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Oleksandriya is 0.75.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.75 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 0.95 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
0
Перемог
5
Ігор
3
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 18:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Оболонь
Клубні товариські матчі 2019
20.02.2019 - 18:00 ФК Олександрія 4 - 0 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2012/2013
15.10.2012 - 17:30 Оболонь 1 - 3 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2011/2012
09.03.2012 - 19:00 Оболонь 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 16:45 Ворскла 3 - 1 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 15:48 Оболонь 1 - 0 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 15:30 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Оболонь Н
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.05.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 2 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено ЛНЗ П
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
33%
Нічия
33%
ФК Олександрія
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Артем Кичак
    Воротар
  • 14
    Chernov, Oleksandr
    Півзахисник
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 11
    Максим Грисьо
    Форвард
  • 9
    Ігор Мединський
    Півзахисник
  • 4
    Тарас Мороз
    Захисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 6
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 14
    Kulakovskyi, Artem
    Півзахисник
  • 18
    Сергій Логінов
    Півзахисник
  • 22
    Skorko, Danil
    Захисник
  • 25
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 30
    Юрій Копіна
    Півзахисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Валерий Иващенко
  • Руслан Ротань
Трансляція
22'
Ковалець наступив на ногах Суханову на лівому фланзі атаки.
20'
Оболонь продовжує тримати м'яч у центрі поля.
17'
А що сьогодні з VAR?
15'
Михайліченко отримав удар у ногу в боротьбі за м'яч від Суханова.
12'
Ковалець отримав по обличчю в боротьбі в центрі поля.
10'
Кампуш перехопив закидання на Тарануху до правого флангу штрафного.
8'
Немає пенальті. Ох, несеться!
6'
Небезпечний момент
Простріл Мединського зльоту з лівого флангу штрафного влучив у руку Кампушу.
4'
Небезпечний момент
Тарануха на ближній замикав подачу з правого флангу в падінні головою, але пробив повз ворота.
3'
Оболонь більше тримає м'яч на старті.
1'
Фол у центрі поля від Михайленка проти Суханова.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Оболонь вийде із зони вильоту, якщо виграє та Колос програє Зорі, і при цьому кияни ліквідують різницю в -10 голів.
Інфо
Оболонь залишиться в перехідних матчах, якщо програє, а Минай набере менше за неї, або стільки ж очок.
Інфо
Оболонь вилетить, якщо Минай переможе Кривбас, а Верес зіграє хоча б унічию проти Металіста 1925.
Інфо
Олександрія точно не вилетить.
Інфо
У першому колі була нічия — 2:2.
Інфо
Олександрія йде одинадцятою з 7 перемогами, 10 нічиїми та 12 поразками — 31 очко.
Інфо
Оболонь іде тринадцятою з 5 перемогами, 11 нічиїми та 13 поразками — 26 очок.
Запасні: Долгий, Шевченко, Савченко, Сігеєв, Базаєв, Джевані, Костишин, Шостак, Де.
Олександрія: Єрмаков — Скорко, Кампуш, Логінов, Копина — Калюжний, Михайленко, Кулаковський — Калітвінцев, Ковалець, Беззера.
Запасні: Рибка, Марченко, Осман, Нагієв, Вовкун, Слободян, Косовський, Груша, Запорожець, Вишневський, Коріх, Лях.
Оболонь: Кичак — Грисьо, Карась, Дубко, Чернов — Черненко, Мороз — Суханов, Мединський — Тарануха, Краснопір.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Віталій Романов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Оболонь-Арена (Київ, Україна) зіграють київська Оболонь та Олександрія.
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Анонс матчу Оболонь - ФК Олександрія 25.05.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Оболонь (Киев) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Олександрія та Оболонь у попередньому футбольному матчі 17.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Руслан Ротань розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Ворскла - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ворскла.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Верес - 19.05.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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