  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Дженоа - Болонья Дивитися онлайн
У тренді

Дженоа - Болонья онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 24 травня 2024, 21:45 - Луиджи Феррарис . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Santoro, Alberto
Рейтинг матчу:
Дженоа
Генуя
1 - 0
Оновити
49'
Болонья
Болонья
Дивитись трансляцію
Хід матчу
13' Руслан Малиновський
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
33%
Нічия
38%
Болонья
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Genoa CFC and Bologna FC when Genoa CFC is playing at home is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Genoa CFC and Bologna FC is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Genoa CFC playing at home, Genoa CFC have won 6 times, there have been 4 draws while Bologna FC have won 4 times. The goal difference is 16-10 in favour of Genoa CFC.
  • During the last 29 meetings, Genoa CFC have won 10 times, there have been 9 draws while Bologna FC have won 10 times. The goal difference is 33-29 in favour of Genoa CFC.
  • Did you know that Genoa CFC scores 28% of their goals between the minutes 31-45? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Bologna FC scores 26% of their goals between the minutes 76-90?
  • Bologna FC haven't lost in their last 9 games.
  • Bologna FC have lost none of their last 8 away matches.
  • Genoa CFC haven't scored in 3 of their 18 home matches in Serie A this season.
  • Bologna FC haven't scored in 5 of their 18 away matches in Serie A this season.
  • Bologna FC's away record this season: 6-9-3.
  • Albert Gudmundsson is Genoa CFC's top scorer with 14 goals. Joshua Zirkzee has scored 11 times for Bologna FC.
  • Mattia Bani has more yellow cards (9) than any other player at Genoa CFC. Remo Freuler has collected 9 for Bologna FC.
  • Genoa CFC wins 1st half in 28% of their matches, Bologna FC in 32% of their matches.
  • Genoa CFC wins 28% of halftimes, Bologna FC wins 32%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Genoa CFC leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Bologna FC leads 0-1 away, they win in 40% of their matches.
  • When Genoa CFC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Bologna FC is down 1-0 away, they win 55% of their matches.
  • In Serie A, Bologna FC has better performance than Genoa CFC.
  • Bologna FC's performance of the last 5 matches is better than Genoa CFC's.
  • Genoa CFC have lost just 1 of their last 5 games against Bologna FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Genoa CFC won 2, Bologna FC won 1, 2 draws.
  • Genoa CFC have lost just 1 of their last 5 Serie A games against Bologna FC.
  • Bologna FC have won just 1 of their last 5 Serie A games against Genoa CFC.
  • Genoa CFC scores 1.4 goals in a match against Bologna FC and Bologna FC scores 0.8 goals against Genoa CFC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Genoa CFC and Bologna FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Genoa CFC and Bologna FC is 0.6.
  • Genoa CFC scores 1.5 goals when playing at home and Bologna FC scores 1.22 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Bologna FC were number 9 in the table with 51 points. Now they are number 3 with 68 points.
  • Both teams haven't won their last match in Serie A.
Особисті зустрічі
Дженоа
7
Перемог
21
Ігор
7
Перемог
Болонья
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.01.2024 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.05.2022 - 18:15 Дженоа 0 - 1 Завершено Болонья
Чемпіонат Італії 2021/2022
21.09.2021 - 19:30 Болонья 2 - 2 Завершено Дженоа
Чемпіонат Італії 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Болонья 0 - 2 Завершено Дженоа
Останні матчі - Дженоа
Чемпіонат Італії 2023/2024
19.05.2024 - 21:45 Рома 1 - 0 Завершено Дженоа П
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.05.2024 - 16:00 Дженоа 2 - 1 Завершено Сассуоло В
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.05.2024 - 19:00 Мілан 3 - 3 Завершено Дженоа Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.04.2024 - 21:45 Дженоа 3 - 0 Завершено Кальярі В
Чемпіонат Італії 2023/2024
19.04.2024 - 19:30 Дженоа 0 - 1 Завершено Лаціо П
Показати більше
Останні матчі - Болонья
Чемпіонат Італії 2023/2024
20.05.2024 - 21:45 Болонья 3 - 3 Завершено Ювентус Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
11.05.2024 - 19:00 Наполі 0 - 2 Завершено Болонья В
Чемпіонат Італії 2023/2024
03.05.2024 - 21:45 Торіно 0 - 0 Завершено Болонья Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
28.04.2024 - 16:00 Болонья 1 - 1 Завершено Удінезе Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
22.04.2024 - 19:30 Рома 1 - 3 Завершено Болонья В
Показати більше
Головні події
ГООЛ! Руслан Малиновський
13'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Дженоа
33%
Нічия
38%
Болонья
29%
Склади команд
16
Нікола Леалі
22
Хоан Васкес
14
Vogliacco, Alessandro
23
Cittadini, Giorgio
3
Martin, Aaron
2
Мортен Торсбі
32
Frendrup, Morten
17
Руслан Малиновський
20
Sabelli, Stefano
11
Gudmundsson, Albert
9
Carvalho, Vítor
34
Ravaglia, Federico
29
De Silvestri, Lorenzo
31
Beukema, Sam
26
Lucumi, Jhon
22
Lykogiannis, Babis
6
Moro, Nikola
7
Orsolini, Riccardo
17
El Azzouzi, Oussama
80
Fabbian, Giovanni
56
Saelemaekers, Alexis
18
Castro, Santiago Thomas
Стартовий склад
  • 11
    Gudmundsson, Albert
    Форвард
  • 9
    Carvalho, Vítor
    Форвард
  • 3
    Martin, Aaron
  • 2
    Мортен Торсбі
    Півзахисник
  • 32
    Frendrup, Morten
  • 17
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
    13
  • 20
    Sabelli, Stefano
    Захисник
  • 22
    Хоан Васкес
    Захисник
  • 14
    Vogliacco, Alessandro
    Захисник
  • 23
    Cittadini, Giorgio
    Захисник
  • 16
    Нікола Леалі
    Воротар
  • 18
    Castro, Santiago Thomas
    Форвард
  • 7
    Orsolini, Riccardo
    Форвард
  • 17
    El Azzouzi, Oussama
    Півзахисник
  • 80
    Fabbian, Giovanni
    Півзахисник
  • 56
    Saelemaekers, Alexis
    Півзахисник
  • 6
    Moro, Nikola
    Півзахисник
  • 29
    De Silvestri, Lorenzo
  • 31
    Beukema, Sam
    Захисник
  • 26
    Lucumi, Jhon
  • 22
    Lykogiannis, Babis
    Захисник
  • 34
    Ravaglia, Federico
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Алберто Жилардино
  • Тьяго Мотта
Статистика матчу
6
Удари повз
3
9
Штрафні
8
2
Кутові
2
1
Офсайди
2
29%
Володіння м'ячем
71%
2
Блоковано ударів
7
Фоли
7
1
Удари в отвір
LIVE
Трансляція матчу "Дженоа" - "Болонья"
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Дженоа в першому таймі дала суперникам створити тільки один момент і загалом володіла ініціативою. Маліновський натомість забив уже першим ударом. Болонья тим часом просто дограє сезон.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+2'
Торсбі завершив подачу штрафного з правого флангу невдалим ударом головою в центрі штрафного.
45+2'
Господарі під завісу тайму заробили штрафний на правому фланзі.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
43'
Офсайд
Орсоліні в офсайді отримав передачу на правий фланг атаки.
41'
Вітінья проштовхнув м'яч до правого флангу штрафного, однак із гострого кута запустив м'яч над воротами.
38'
Врізався в Чіттадіні в чужому штрафного під час гри в повітрі Кастро.
36'
Чергові спроби пограти з м'ячем на чужій половині від Болоньї.
32'
Дженоа наразі просто спрямовує до чужого штрафного м'ячі через фланги.
29'
Торсбі на дальній не дістався до подачі від Гудмундссона з лівого флангу.
27'
Небезпечний момент
Передачу Френдрупа з лівого флангу до штрафного прокинув Торсбі, але з гострого кута воротаря не переграв.
26'
Небезпечний момент
Штанга! Фаббіан на дальній замикав подачу з правого флангу ударом головою, але поцілив у праву стійку.
24'
Небезпечний момент
Лукумі передачею з лівого флангу оборони подарував м'яч перед штрафним Вітіньї, а той пробив у захисника. Кутовий.
22'
Френдруп не зміг зупинити передачу до лівого флангу атаки.
19'
Кутовий
Удар головою над воротами від Беукема на ближній стійці під час подачі кутового з правого флангу.
18'
Кутовий для Болоньї заробив Орсоліні в боротьбі на правому фланзі штрафного.
15'
Від гостей ми тим часом узагалі нічого не бачимо.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Мартін із лівого флангу штрафного покотив на межу чужих володінь для Маліновського, а той у дотик поцілив у дальній кут.
11'
Сабеллі з власної половини запустив пас до лівого флангу штрафного на Вітінью, але той у дотик не зупинив м'яч.
8'
Салемакерс із глибини лівого флангу зіграв до штрафного на Кастро, але той не встиг до м'яча.
6'
Нічого господарі із своїх атак на початку гри не отримали.
4'
Лікоянніс пішов у підкат на лівому фланзі оборони в ноги Вітіньї.
2'
Вольякко з відскоку пробив із правого флангу штрафного абикуди.
1'
Господарі в атаці з перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі була нічия — 1:1.
Інфо
Болонья йде третьою з 18 перемогами, 14 нічиїми та 5 поразками — 68 очок.
Інфо
Дженоа йде одинадцятим із 11 перемогами, 13 нічиїми та 13 поразками — 46 очок.
Запасні: Баньйоліні, Скорупські, Пош, Ілич, Суамаоро, Крістіансен, Корацца, Калафіорі, Фройлер, Ебішер, Урбанські, Карлссон, Ндоє, Едгор.
Болонья: Равалья — Де Сільвестрі, Лукумі, Беукема, Лікоянніс — Ель Аззузі, Моро, Фаббіан — Орсоліні, Кастро, Салемакерс.
Запасні: Мартінес, Соммаріва, Бані, Маттуро, Гапс, Спенс, Богінен, Стротман, Бадель, Мессіас, Екубан, Ретегі, Анкеє.
Дженоа: Леалі — Чіттадіні, Вольякко, Васкес — Сабеллі, Маліновський, Френдруп, Торсбі, Мартін — Гудмундссон, Вітінья.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Альберто Санторо (Мессіна, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 38-го туру італійської Серії А. На полі стадіону Луїджі Ферраріс (Генуя, Італія) зіграють генуезький Дженоа та Болонья.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Аланияспор Аланияспор 1 Антальяспор Антальяспор 1 Завершено 19:00 - Сьогодні Гориця Гориця 1 Істра Істра 0 Завершено 15:30 - Сьогодні ЛНЗ ЛНЗ 1 Ворскла Ворскла 0 Завершено 13:00 - Сьогодні Лівий Берег Лівий Берег 2 Епіцентр Епіцентр 1 Завершено 13:00 - Сьогодні ФСК Маріуполь ФСК Маріуполь 1 Агробізнес Агробізнес 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Дженоа" - "Болонья" 24.05.2024, Чемпіонат Італії

Поєдинок між командою "Дженоа" (Генуя) та командою "Болонья" (Болонья) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Луиджи Феррарис.

Дата проведення матчу: 24.05.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Дженоа" (Генуя) та командою "Болонья" (Болонья):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Болонья" та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 05.01.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Тьяго Мотта розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Дженоа" - "Болонья" можна подивитися 24.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Дженоа" - "Болонья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Минулий матч команди "Дженоа" був зіграний проти Рома - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: "Болонья" (Болонья)
Рік заснування "Болонья" (Болонья): 1909
Країна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта

Минулий поєдинок команди "Болонья" був зіграний проти Ювентус - 20.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Дженоа" - "Болонья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Італії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.