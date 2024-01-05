Дженоа - Болонья онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Дженоа" (Генуя) та командою "Болонья" (Болонья) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Луиджи Феррарис.
Дата проведення матчу: 24.05.2024
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між командами "Дженоа" (Генуя) та командою "Болонья" (Болонья):
Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Болонья" та "Дженоа" у попередньому футбольному матчі 05.01.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Алберто Жилардино и Тьяго Мотта розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Дженоа" (Генуя)
Рік заснування "Дженоа" (Генуя): 1893
Країна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Минулий матч команди "Дженоа" був зіграний проти Рома - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рома.
Назва: "Болонья" (Болонья)
Рік заснування "Болонья" (Болонья): 1909
Країна: Италия
Тренер: Тьяго Мотта
Минулий поєдинок команди "Болонья" був зіграний проти Ювентус - 20.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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