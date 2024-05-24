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Жирона - Гранада онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 24 травня 2024, 22:00 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
3 - 0
Оновити
перерыв
Гранада
Гранада
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Хід матчу
30' Garcia, Eric 32' Lopez, David 33' Віктор Циганков 36' Ruiz, Sergio 39' Pellistri, Facundo 43' Sanchez, Ricard 44' Артем Довбик
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
47%
Нічия
25%
Гранада
28%
Цікаві факти
  • Granada CF have a losing streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that Girona FC scores 22% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Granada CF scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • Granada CF have lost 4 matches in a row.
  • Granada CF haven't won any of their last 19 away matches.
  • Girona FC haven't scored in 3 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Granada CF haven't scored in 10 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's home record this season: 14-2-2.
  • Granada CF's away record this season: 0-3-15.
  • Artem Dovbyk is Girona FC's top scorer with 21 goals. Myrto Uzuni has scored 11 times for Granada CF.
  • Savio has assisted the most goals for Girona FC with 9. Sergio Ruiz is Granada CF's biggest assister (4).
  • Yangel Herrera has more yellow cards (9) than any other player at Girona FC. Gerard Gumbau has collected 12 for Granada CF.
  • A year ago, Girona FC were number 9 in the table with 49 points. Now they are number 3 with 78 points.
  • Girona FC wins 1st half in 38% of their matches, Granada CF in 17% of their matches.
  • Girona FC wins 38% of halftimes, Granada CF wins 17%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 84% of their matches.
  • When Granada CF leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 71% of their matches.
  • When Granada CF is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Granada CF.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Granada CF's.
  • Girona FC have lost just 1 of their last 3 games against Granada CF (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Girona FC won 2, Granada CF won 1, 0 draws.
  • Girona FC scores 2.33 goals in a match against Granada CF and Granada CF scores 1.33 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Granada CF is 3.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Granada CF is 2.33.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
  • Both teams lost their last match.
  • Girona FC scores 2.45 goals when playing at home and Granada CF scores 0.81 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Гранада
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.09.2023 - 22:00 Гранада 2 - 4 Завершено Жирона
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Валенсія 1 - 3 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 23:00 Жирона 0 - 1 Завершено Вільярреал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.05.2024 - 22:00 Алавес 2 - 2 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Жирона 4 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.04.2024 - 15:00 Лас-Пальмас 0 - 2 Завершено Жирона В
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Останні матчі - Гранада
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Гранада 1 - 2 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
15.05.2024 - 20:30 Райо Вальєкано 2 - 1 Завершено Гранада П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 22:00 Севілья 3 - 0 Завершено Гранада П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.04.2024 - 17:15 Гранада 3 - 0 Завершено Осасуна В
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Артем Довбик
44'
43'
Sanchez, Ricard
39'
Pellistri, Facundo
36'
Ruiz, Sergio
ГООЛ! Віктор Циганков
33'
Lopez, David
32'
ГООЛ! Garcia, Eric
30'
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
47%
Нічия
25%
Гранада
28%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
5
Lopez, David
25
Garcia, Eric
14
Garcia, Aleix
21
Herrera, Yangel
24
Порту
23
Martin, Ivan
8
Віктор Циганков
9
Артем Довбик
13
Martinez, Marc
12
Sanchez, Ricard
4
Rubio, Miguel
28
Torrente, Raul
3
Maouassa, Faitout
24
Villar, Gonzalo
20
Ruiz, Sergio
23
Gumbau, Gerard
19
Pellistri, Facundo
7
Boye, Lucas
26
Rodelas, Sergio
Стартовий склад
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
    44
  • 24
    Порту
    Півзахисник
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
    33
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
  • 5
    Lopez, David
    32
  • 25
    Garcia, Eric
    30
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 19
    Pellistri, Facundo
    Форвард
    39
  • 7
    Boye, Lucas
  • 26
    Rodelas, Sergio
    Форвард
  • 24
    Villar, Gonzalo
    Півзахисник
  • 20
    Ruiz, Sergio
    Півзахисник
    36
  • 23
    Gumbau, Gerard
  • 12
    Sanchez, Ricard
    Захисник
    43
  • 4
    Rubio, Miguel
    Захисник
  • 28
    Torrente, Raul
    Півзахисник
  • 3
    Maouassa, Faitout
    Захисник
  • 13
    Martinez, Marc
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Хосе Рамон Сандоваль
Статистика матчу
3
Удари повз
3
67%
Володіння м'ячем
33%
5
Удари в отвір
6
Штрафні
3
Сейви
2
3
Фоли
6
2
Кутові
1
1
ЖК
3
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Гранада
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Трансляція
44'
Гоооол!!!
Порту заробив пенальті, а Довбик його реалізував! Давай, Артеме, ще потрібно забивати, щоб виграти трофей Пічічі.
41'
Нарешті непогано відповідає «Гранада». Роделас прострілив, Бойє замкнув - поруч зі штангою.
36'
Жовта картка
Руїс у гостей жовту отримав за порушення правил, притримав опонента.
33'
Гоооол!!!
До асисту додав гол. Віктор замкнув простріл із флангу у виконанні Гутьєрреса!
32'
Жовта картка
Лопес явно не встигає за подіями на полі. Підбив ногу Бойє на рівному місці, це жовта.
30'
Гоооол!!!
Асист Циганкова! Віктор чітко навісив на голову Еріку Гарсії з лівого флангу після розіграшу корнера. «Жирона» виходить уперед.
29'
Дві непогані атаки господарів. Спершу Еррера пробив поруч зі штангою метрів із 14-ти, а потім Циганков покотив чи то на Порту, чи то на Довбика - ні до кого з них м'яч не дійшов.
26'
Гассаніга чітко вибив на Циганкова на фланг, Віктор проскочив суперника, змістився в центр, пробив - але по центру.
25'
Лопес мало не забив у свої ворота. Муасса готувався стріляти через себе, але захисник господарів зняв у нього м'яч із ноги. Добре, що Гассаніга був готовий, снаряд полетів у ворота.
22'
Потрібно бити Довбику, а б'є Алейш Гарсія. Класно капітан господарів спіймав м'яч на ногу на лінії штрафного, снаряд пролетів за метр від дальньої штанги.
20'
Нікуди особливо команди не поспішають. «Жирона» диктує події на полі. Проте «Гранада» встигає повернутися до свого штрафного і накрити опонентів.
16'
Віктор Циганков б'є зі штрафного, заробленого Еррерою - сильно вище воріт.
13'
Поки що «Жирона» просто кружляє на половині поля «Гранади». Розуміють господарі, що потрібно працювати на Довбика, але поки що від цього тільки нерви.
9'
Небезпечний момент
Еррера б'є з лівої з лінії штрафного, зльоту ловить м'яч на ногу - Мартінес на місці!
8'
Поки що відбивається команда гостей. Затиснута «Гранада» на своїй половині поля.
5'
Дуже непогане закидання від Мігеля Гутьєрреса на Порту, Довбик зібрав на собі захисників, а його партнер був абсолютно один. Воротар все-таки перший на м'ячі.
3'
Поки що придивляються одна до одної команди. «Жирона» більше часу проводить в атаці, небезпечних моментів поки немає.
1'
Поїхали!
Інфо
«Гранада»: 13. Мартінес, 12. Рікард, 4. Мігель Рубіо, 28. Торренте, 3. Мауасса, 23. Гумбау, 20. Серхіо Руїс, 24. Віллар, 19. Пеллістрі, 26. Роделас, 7. Бойє
Інфо
«Жирона»: 13. Гассаніга, 3. Мігель, 5. Лопес, 8. Циганков, 9. Довбик, 14. Алейш Гарсія (к), 17. Блінд, 21. Еррера, 23. Іван Мартін, 24. Порту, 25. Ерік Гарсія
Інфо
І Довбик, і Циганков – у старті "Жирони" на цей матч. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Інфо
А ось із претензіями Довбика на трофей Пічічі все не так гладко. Александра Серлот поки лідирує в гонці бомбардирів. Наразі форвард "Вільярреала" випереджає українського нападника на 2 голи (23 vs 21).
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Сьогодні, 24 травня, «Жирона» зіграє матч 38-го туру Ла Ліги проти «Гранади». Турнірного значення поєдинок не несе, «Гранада» точно покине вищий іспанський дивізіон, а «Жирона» не впаде нижче третього місця, бронзові медалі кампанії належать каталонцям.
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Анонс матчу Жирона - Гранада 24.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою Гранада (Гранада) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 24.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Гранада (Гранада):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда Гранада залишилася з поразкою . Зіткнення Гранада та Жирона у попередньому футбольному матчі 18.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Хосе Рамон Сандоваль розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Гранада можна подивитися 24.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Гранада, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Попередній матч команди Жирона був зіграний проти "Валенсія" - 19.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Гранада (Гранада)
Рік заснування Гранада (Гранада): 1931
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рамон Сандоваль

Попередній поєдинок команди Гранада був зіграний проти Сельта - 19.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Сельта.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Гранада онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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