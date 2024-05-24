Жирона - Гранада онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Жирона (Жирона) та командою Гранада (Гранада) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.
Дата проведення матчу: 24.05.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Жирона (Жирона) та командою Гранада (Гранада):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Жирона, тоді як команда Гранада залишилася з поразкою . Зіткнення Гранада та Жирона у попередньому футбольному матчі 18.09.2023 закінчилось з таким рахунком: 2:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Хосе Рамон Сандоваль розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
Попередній матч команди Жирона був зіграний проти "Валенсія" - 19.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.
Назва: Гранада (Гранада)
Рік заснування Гранада (Гранада): 1931
Країна: Испания
Тренер: Хосе Рамон Сандоваль
Попередній поєдинок команди Гранада був зіграний проти Сельта - 19.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Сельта.
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