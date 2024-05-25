Севілья - Барселона онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Севілья" - "Барселона" 26.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Севілья" (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 26.05.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Севілья" (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 29.09.2023 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кике Флорес и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)

Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905

Країна: Испания

Тренер: Кике Санчес Флорес



Попередній поєдинок команди "Севілья" був зіграний проти Атлетік - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)

Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899

Країна: Испания

Тренер: Хави



Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Райо Вальєкано - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

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