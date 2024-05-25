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Севілья - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 26 травня 2024, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хавиер Иглесиас Виллануева
Рейтинг матчу:
Севілья
Севилья
1 - 1
Оновити
60'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
15' Роберт Левандовскі 31' En-Nesyri, Youssef 36' Salas, Kike
46' Андреас Крістенсен Вийшов: Оріоль Ромеу 46' Salas, Kike Вийшов: Marcao
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
29%
Нічия
38%
Барселона
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Sevilla FC and FC Barcelona when Sevilla FC is playing at home is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Sevilla FC and FC Barcelona is 1-2. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Sevilla FC playing at home, Sevilla FC have won 9 times, there have been 9 draws while FC Barcelona have won 15 times. The goal difference is 54-39 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 72 meetings, Sevilla FC have won 13 times, there have been 16 draws while FC Barcelona have won 43 times. The goal difference is 150-71 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Sevilla FC (3-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that Sevilla FC scores 21% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Barcelona scores 31% of their goals between the minutes 76-90?
  • Sevilla FC haven't won any of their last 4 games against FC Barcelona.
  • Sevilla FC haven't scored in 3 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 2 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's away record this season: 10-6-2.
  • Youssef En-Nesyri is Sevilla FC's top scorer with 15 goals. Robert Lewandowski has scored 18 times for FC Barcelona.
  • Boubakary Soumare has more yellow cards (10) than any other player at Sevilla FC. Frenkie de Jong has collected 7 for FC Barcelona.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Sevilla FC wins 1st half in 30% of their matches, FC Barcelona in 41% of their matches.
  • Sevilla FC wins 30% of halftimes, FC Barcelona wins 41%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When Sevilla FC leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Sevilla FC.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Sevilla FC won 0, FC Barcelona won 4, 1 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • Sevilla FC scores 0.2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.8 goals against Sevilla FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Sevilla FC and FC Barcelona is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Sevilla FC and FC Barcelona is 0.8.
  • Sevilla FC scores 1.52 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.84 goals when playing away (on average).
  • Sevilla FC have a losing streak of 3 matches in LaLiga.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • Sevilla FC have lost 3 matches in a row.
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Sevilla FC has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Севілья
3
Перемог
36
Ігор
26
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.09.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Севілья
Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Атлетік 2 - 0 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
15.05.2024 - 20:30 Севілья 0 - 1 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.05.2024 - 17:15 Вільярреал 3 - 2 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 22:00 Севілья 3 - 0 Завершено Гранада В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.04.2024 - 22:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Севілья Н
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Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Райо Вальєкано В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.05.2024 - 22:30 Альмерія 0 - 2 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
13.05.2024 - 22:00 Барселона 2 - 0 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Жирона 4 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.04.2024 - 22:00 Барселона 4 - 2 Завершено Валенсія В
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Головні події
46'
Андреас Крістенсен
Вийшов: Оріоль Ромеу
Salas, Kike
Вийшов: Marcao
46'
Salas, Kike
36'
ГООЛ! En-Nesyri, Youssef
31'
15'
Роберт Левандовскі ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Севілья
29%
Нічия
38%
Барселона
33%
Склади команд
13
Nyland, Orjan
2
Salas, Kike
4
Серхiо Рамос
22
Bade, Loic
3
Pedrosa, Adria
42
Agoume, Lucien
24
Бубакарі Сумаре
26
Juanlu
11
Lukebakio, Dodi
5
Ocampos, Lucas
15
En-Nesyri, Youssef
1
Ter Stegen, Marc-Andre
23
Kounde, Jules
33
Cubarsi Paredes, Pau
5
Martinez, Inigo
2
Cancelo, Joao
22
Ілкай Гюндоган
15
Андреас Крістенсен
8
Pedri
27
Yamal, Lamine
9
Роберт Левандовскі
16
Marin, Fermin Lopez
Стартовий склад
  • 15
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
    31
  • 11
    Lukebakio, Dodi
    Півзахисник
  • 5
    Ocampos, Lucas
    Півзахисник
  • 3
    Pedrosa, Adria
  • 42
    Agoume, Lucien
  • 24
    Бубакарі Сумаре
    Півзахисник
  • 26
    Juanlu
  • 2
    Salas, Kike
    Захисник
    46 36
  • 4
    Серхiо Рамос
    Захисник
  • 22
    Bade, Loic
    Захисник
  • 13
    Nyland, Orjan
    Воротар
  • 27
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    15
  • 16
    Marin, Fermin Lopez
    Форвард
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
    46
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 33
    Cubarsi Paredes, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 1
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Кике Флорес
  • Xavi
Статистика матчу
6
Штрафні
3
3
Фоли
2
3
Удари повз
4
3
Кутові
4
Офсайди
4
40%
Володіння м'ячем
60%
3
Удари в отвір
5
4
Сейви
2
1
ЖК
1
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Севілья" - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
50'
Жовта картка
Потоптався по ногах Окампоса на лівому фланзі атаки Канселу.
48'
Контроль м'яча від Севільї на початку матчу.
46'
Гюндоган закинув до правого флангу штрафного, але захисники перехопили.
46'
Заміна
Саласа замінили на Маркао.
46'
Заміна
Крістенсена замінили на Ромеу.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Непоганий перший тайм, як для останнього матчу великих чемпіонатів у цьому сезоні. Барса забила після шаленої переваги на старті, але потім пропустила ледь не за першої нагоди, після чого взагалі почався якийсь хаос із атак обох команд.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Небезпечний момент
Удар головою від Ен-Несірі з подачі з правого флангу пройшов повз дальню стійку.
45+1'
Небезпечний момент
Лукебакіо завершив передачу до лівого флангу штрафного ударом повз дальню стійку.
45+1'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 3 хв.
45+1'
Небезпечний момент
Канселу з лівого флангу штрафного пробив низом у ближній, але Нюланд парирував.
45'
Небезпечний момент
Штанга! Подача з правого флангу до центру штрафного завершилась ударом у дальню стійку від Лукебакіо.
44'
Небезпечний момент
Штанга! Канселу з передачі Гюндогана до лівого флангу штрафного бив низом у ближній, але влучив у каркас воріт.
43'
Небезпечний момент
Окампос із центру штрафного покотив ліворуч під удар Хуанлу, але той пробив повз дальню стійку.
41'
У офсайд на лівому фланзі штрафного віддали передачу Канселу.
39'
Небезпечний момент
Канселу ледь не привіз перед власним штрафним дарунком м'яча да Окампоса, але одразу ж сам і виправився.
37'
Небезпечний момент
Відскочив м'яч на лівому фланзі штрафного від Ферміна в центр на Педрі, а той у дотик пробив над воротами.
36'
Жовта картка
Салас у підкаті на лівому фланзі оборони зіграв у ноги Ямала.
35'
Небезпечний момент
Навіс Ферміна з лівого флангу на дальній стійці Левандовські скинув на Педрі, той головою бив під поперечину, але Нюланд парирував над воротами.
33'
Знову гості з м'ячем у атаці, але контекст...
31'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сумаре з глибини лівого флангу атаки штовхнув м'яч до штрафного на Ен-Несірі, після чого той пробив у дальній кут.
30'
Нюланд забрав на ближній простріл Ямала з правого флангу штрафного.
28'
Гості продовжують тримати м'яч у центрі поля.
25'
Закрутив у лівий кут із правого флангу здалеку Ямал, але Нюланд забрав.
24'
Лукебакіо завершив закидання до правого флангу штрафного під час контратаки ударом у дальній кут, але тер Штеген парирував.
22'
Небезпечний момент
Педроса забрав відскок на лівому фланзі штрафного й пробив у ближній, де й перебував тер Штеген.
20'
Офсайд
Фермін отримав передачу на хід до правого флангу штрафного в офсайд.
19'
Кунде відпустив від себе передачу до правого флангу атаки.
17'
Севілья під тиском тримає м'яч на власній половині.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Канселу з правого флангу штрафного виконав подачу на дальню стійку для Левандовські.
12'
Лукебакіо перед чужим штрафним не втримав м'яч у ногах.
10'
Левандовські на дальній стійці не дістався до подачі з лівого флангу штрафного від Педрі.
8'
Гості продовжують тримати м'яч на чужій половині.
6'
Пас Крістенсена на лівий фланг атаки Фермін перетворив лише на аут.
4'
Севілья без м'яча в ногах почала гру.
2'
Передачу на Ямала в центр штрафного Педрі виконував з-за лицьової на лівому фланзі штрафного.
1'
Атака від Барселони на початку матчу.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Пенья, Кочен, Араухо, Торрес, Рафінья, Феліш, Ромеу, Роке, Роберто Форт.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Гюндоган, Крістенсен, Педрі — Ямал, Левандовські, Лопес.
Запасні: Дмитрович, Гудель, Жордан, Веліс, Діас, Ньянзу, Маркао, Буено, Бенавідес, Орміго, Ідумбо, Ганнібал.
Севілья: Нюланд — Хуанлу, Баде, Рамос, Салас, Педроса — Сумаре, Агуме, Окампос, Лукебакіо — Ен-Несірі.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Севілья може стати одинадцятою, якщо переможе, чи тринадцятою, якщо зіграє внічию.
Інфо
Барселона нікуди не подінеться з другої сходинки.
Інфо
Це — остання гра сезону в Ла Лізі.
Інфо
У першому колі перемогла Барселона — 1:0.
Інфо
Барселона йде другою з 25 перемогами, 7 нічиїми та 5 поразками — 82 очки.
Інфо
Севілья йде чотирнадцятою з 10 перемогами, 11 нічиїми та 16 поразками — 41 очко.
Хав'єр Іглесіас Вільянуева (Галісія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 38-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Рамон Санчес Пісхуан (Севілья, Іспанія) зіграють андалузька Севілья та каталонська Барселона.
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Анонс матчу "Севілья" - "Барселона" 26.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Севілья" (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведення матчу: 26.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Севілья" (Севилья) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Барселона", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та "Севілья" у попередньому футбольному матчі 29.09.2023 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кике Флорес и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Севілья" - "Барселона" можна подивитися 26.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Севілья" - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севілья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Попередній поєдинок команди "Севілья" був зіграний проти Атлетік - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти Райо Вальєкано - 19.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу "Севілья" - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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