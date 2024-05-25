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Реал - Бетіс онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 25 травня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Третий
Головний суддя: Diaz de Mera Escuderos, Isidro
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
-
До початку
00 : 00 : 00
Бетіс
Севилья
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Реал
36%
Нічия
36%
Бетіс
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Real Betis Seville is 0-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 15 times, there have been 8 draws while Real Betis Seville have won 5 times. The goal difference is 47-23 in favour of Real Madrid.
  • During the last 56 meetings, Real Madrid have won 27 times, there have been 18 draws while Real Betis Seville have won 11 times. The goal difference is 93-53 in favour of Real Madrid.
  • Real Betis Seville's last away win against Real Madrid was in 2019.
  • Last season's matches: 2-1 (Real Madrid at home) and 0-0 (Real Betis Seville at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 9 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Real Madrid have 7 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 21% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Real Betis Seville scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 24 games.
  • Real Madrid have won 4 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 31 home matches.
  • Real Betis Seville haven't lost in their last 6 games.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Real Betis Seville in their last 4 encounters.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 18 home matches in LaLiga this season.
  • Real Betis Seville haven't scored in 4 of their 18 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 16-2-0.
  • Real Betis Seville's away record this season: 5-7-6.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 19 goals. Willian Jose has scored 10 times for Real Betis Seville.
  • Eduardo Camavinga has more yellow cards (9) than any other player at Real Madrid. Isco has collected 10 for Real Betis Seville.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 38 consecutive matches.
  • Real Betis Seville have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 45% of their matches, Real Betis Seville in 30% of their matches.
  • Real Madrid wins 45% of halftimes, Real Betis Seville wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Real Betis Seville leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 80% of their matches.
  • When Real Betis Seville is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Real Betis Seville.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Real Betis Seville's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Real Betis Seville (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Real Betis Seville won 0, 3 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Betis Seville.
  • Real Betis Seville have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 0.8 goals in a match against Real Betis Seville and Real Betis Seville scores 0.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Real Betis Seville is 1.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Real Betis Seville is 0.4.
  • Real Madrid scores 2.66 goals when playing at home and Real Betis Seville scores 1.41 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
12
Перемог
23
Ігор
4
Перемог
Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
09.12.2023 - 17:15 Бетіс 1 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 22:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.05.2022 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Вільярреал 4 - 4 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 22:30 Реал 5 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.05.2024 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.05.2024 - 17:15 Реал 3 - 0 Завершено Кадіс В
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Останні матчі - Бетіс
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Бетіс 0 - 2 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
16.05.2024 - 20:30 Лас-Пальмас 2 - 2 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
12.05.2024 - 22:00 Бетіс 3 - 2 Завершено Альмерія В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
05.05.2024 - 15:00 Осасуна 0 - 2 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.04.2024 - 22:00 Бетіс 1 - 1 Завершено Севілья Н
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Реал
36%
Нічия
36%
Бетіс
29%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
2
Данiель Карвахаль
8
Тонi Кроос
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
7
Junior, Vinicius
11
Rodrygo
30
Vieites, Fran
23
Юссуф Сабалі
19
Sokratis
34
Visus, Ricardo
3
Miranda, Juan
4
Cardoso, Johnny
21
Roca, Marc
2
Ектор Бельєрін
17
Rodri
10
Perez, Ayoze
12
Jose, Willian
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 12
    Jose, Willian
    Форвард
  • 2
    Ектор Бельєрін
    Захисник
  • 17
    Rodri
    Півзахисник
  • 10
    Perez, Ayoze
    Форвард
  • 4
    Cardoso, Johnny
  • 21
    Roca, Marc
    Півзахисник
  • 23
    Юссуф Сабалі
    Захисник
  • 19
    Sokratis
    Захисник
  • 34
    Visus, Ricardo
    Захисник
  • 3
    Miranda, Juan
  • 30
    Vieites, Fran
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Мануэль Пеллегрини
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Трансляція матчу Реал - Бетіс
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В ефірі
MEGOGO Футбол Третій
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Анонс матчу Реал - Бетіс 25.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 25.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Бетіс та Реал у попередньому футбольному матчі 09.12.2023 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 19.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)
Рік заснування Бетис (Севилья): 1907
Країна: Испания
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Попередній матч команди Бетіс був зіграний проти Реал Сосьєдад - 19.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

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