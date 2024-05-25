Реал - Бетіс онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - Бетіс 25.05.2024, Чемпіонат Іспанії

Поєдинок між командою Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 25.05.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою Бетіс (Севилья):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Бетіс та Реал у попередньому футбольному матчі 09.12.2023 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній матч команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 19.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Бетіс (Севилья)

Рік заснування Бетис (Севилья): 1907

Країна: Испания

Тренер: Мануэль Пеллегрини



Попередній матч команди Бетіс був зіграний проти Реал Сосьєдад - 19.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал Сосьєдад.

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