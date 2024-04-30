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Динамо - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 травня 2024, 15:30 - Олимпийский
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Верес
Ровно
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
29%
Верес
24%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 6 times, there have been 2 draws while Veres Rivne have won 1 times. The goal difference is 18-5 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against Veres Rivne (3-0 at home and 1-0 away).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Veres Rivne scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in their last 12 games.
  • FC Dynamo Kyiv haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Veres Rivne have lost 3 away matches in a row.
  • When playing at home, FC Dynamo Kyiv have not lost to Veres Rivne in their last 4 encounters.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 2 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne haven't scored in 7 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Veres Rivne's away record this season: 1-3-8.
  • FC Dynamo Kyiv have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 46% of their matches, Veres Rivne in 24% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 46% of halftimes, Veres Rivne wins 24%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than Veres Rivne.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 4, Veres Rivne won 0, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.4 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 0.2 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and Veres Rivne is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and Veres Rivne is 1.2.
  • FC Dynamo Kyiv scores 2.09 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.58 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
7
Перемог
10
Ігор
1
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 18:40 Верес 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Динамо 3 - 0 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.11.2022 - 14:00 Верес 0 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
04.12.2021 - 14:00 Верес 0 - 3 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 18:00 Динамо 3 - 0 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.04.2024 - 15:30 ФК Минай 1 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.04.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 1 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
21.04.2024 - 13:00 Верес 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1 Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2023/2024
30.03.2024 - 18:00 Верес 0 - 2 Завершено Кривбас П
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Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
29%
Верес
24%
Трансляція
Інфо
"Верес" (запасні): Когут, Кулик, Балан, Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко, Курко, Кучеров, Дахновський, Годя, Шестаков, Світюха
Інфо
"Верес" (запасні): Ющишин - Гакман, Мельник, Вовченко, Сміян, Банада, Кльоц, Кухарук, Шастал, Шарай, Гайдучик
Інфо
"Динамо" (запасні): Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Шепелєв, Андрієвський, Малиш, Діалло, Сирота, Царенко, Беніто, Пономаренко
Інфо
"Динамо" (стартовий склад): Бущан - Попов, Бражко, Ярмоленко, Волошин, Ванат, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Михавко, Дубінчак
Востаннє команди між собою зустрічалися на початку березня. Та гра завершилася драматично. У компенсований час "Верес" вирвав нічию. Динамівці цього разу очки втрачати вже не мають права.
Запрошуємо всіх вболівальників українського футболу на текстову трансляцію перенесеного матчу п'ятого туру УПЛ між "Динамо" та "Вересом". Гра розпочнеться о 15:30.
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Анонс матчу Динамо - Верес 01.05.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 01.05.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Динамо (Киев) та командою Верес (Ровно):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Верес та Динамо у попередньому футбольному матчі 07.03.2024 закінчилось з рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Верес можна подивитися 01.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти СК Дніпро-1 - 27.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти Рух - 27.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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