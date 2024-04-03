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Чорноморець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 01 травня 2024, 13:00 - Черноморец
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
19%
Нічия
22%
Шахтар
58%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and FC Shakhtar Donetsk is 0-3. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 0 times, there have been 5 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 14 times. The goal difference is 39-10 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 37 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 2 times, there have been 5 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 30 times. The goal difference is 85-15 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season's matches: 2-2 (FC Chernomorets Odessa at home) and 2-1 (FC Shakhtar Donetsk at home).
  • FC Chernomorets Odessa have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 12 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 26% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 11 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 5 matches away from home.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 3 of their 12 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk's away record this season: 9-3-0.
  • Andriy Shtogrin is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 7 goals. Danylo Sikan has scored 9 times for FC Shakhtar Donetsk.
  • Artur Avagimyan has assisted the most goals for FC Chernomorets Odessa with 2. Oleksandr Zubkov is FC Shakhtar Donetsk's biggest assister (5).
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 36% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 50% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 36% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 50%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 0, FC Shakhtar Donetsk won 4, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.8 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.8 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Shakhtar Donetsk is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Shakhtar Donetsk is 2.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.45 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 2.07 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Чорноморець
1
Перемог
24
Ігор
19
Перемог
Шахтар
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.09.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Чорноморець
Кубок України 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 15:50 Чорноморець 1 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 13:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Кубок України 2023/2024
03.04.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 1 Завершено Чорноморець П
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.04.2024 - 15:30 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Рух В
Показати більше
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
19%
Нічия
22%
Шахтар
58%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 11
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 4
    Marlon
    Захисник
  • 37
    Kevin
  • 30
    Claudino, Marlon Gomes
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Марино Пушич
Трансляція
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Чорноморця: Вічний, Білик, Ієде, Зе Гомес, Арсіч, Альваренга, Голуб, Присяжнюк, Огиря, Гучек, Кузик
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Варакута, Салюк, Єрмаков, Путря, Васильєв, Шпорн, Бойчук, Штогрин, Брагару, Бадібанга, Авагімян
Запасні Шахтаря: Рудько, Лемкін, Гочолеішвілі, Педріньо, Міроші, Ракіцький, Степаненко, Егіналду, Швед, Назарина, Невертон, Траоре
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров, Криськів, Марлон, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан
У Чорноморця - 10-те місце в таблиці та 29 пунктів
Зазначимо, що Шахтар очолює турнірну таблицю з 61 очком і на 4 пункти випереджає Динамо
Інфо
Судитиме поєдинок Віталій Романов із Дніпра, також на матчі буде ВАР
Інфо
Матч пройде на арені Лівий Берег під Києвом і розпочнеться о 13:00!
Доброго дня всім шанувальникам УПЛ! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн перенесеного матчу 12-го туру, в якому Чорноморець прийме Шахтар
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Останні матчі
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Анонс матчу Чорноморець - Шахтар 01.05.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 01.05.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 03.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Шахтар можна подивитися 01.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти ФК Минай - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти ЛНЗ - 27.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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