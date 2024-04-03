Чорноморець - Шахтар онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 01.05.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між командами Чорноморець (Одесса) та командою Шахтар (Донецк):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 03.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 4:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти ФК Минай - 27.04.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти ЛНЗ - 27.04.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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