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Німеччина - Україна онлайн трансляція матчу

Міжнародні товариські матчі - 03 червня 2024, 21:45 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Вальтер Алтманн
Рейтинг матчу:
Німеччина
0 - 0
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30'
Україна
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Хід матчу
Хто переможе?
104 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
16%
Нічия
28%
Україна
56%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Germany have won 3 times, there have been 2 draws while Ukraine have won 0 times. The goal difference is 13-8 in favour of Germany.
  • Ukraine haven't lost in their last 5 games.
  • Germany wins 1st half in 18% of their matches, Ukraine in 30% of their matches.
  • Germany wins 18% of halftimes, Ukraine wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (3-3)
  • When Germany leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When Germany is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 60% of their matches.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than Germany's.
  • Germany have lost just 0 of their last 5 games against Ukraine (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Germany won 3, Ukraine won 0, 2 draws.
  • Germany scores 2.6 goals in a match against Ukraine and Ukraine scores 1.6 goals against Germany (on average).
  • Average number of goals in meetings between Germany and Ukraine is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Germany and Ukraine is 2.4.
  • Germany scores 1.67 goals when playing at home and Ukraine scores 2.4 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Німеччина
5
Перемог
7
Ігор
0
Перемог
Україна
Міжнародні товариські матчі 2023
12.06.2023 - 19:10 Німеччина 3 - 3 Завершено Україна
Ліга Націй 2020/2021
14.11.2020 - 21:45 Німеччина 3 - 1 Завершено Україна
Ліга Націй 2021
10.10.2020 - 21:45 Україна 1 - 2 Завершено Німеччина
Евро 2015/2016
12.06.2016 - 22:00 Німеччина 2 - 0 Завершено Україна
Останні матчі - Німеччина
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Нідерланди В
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 22:00 Франція 0 - 2 Завершено Німеччина В
Міжнародні товариські матчі 2023
21.11.2023 - 21:45 Австрія 2 - 0 Завершено Німеччина П
Міжнародні товариські матчі 2023
18.11.2023 - 21:45 Німеччина 2 - 3 Завершено Туреччина П
Міжнародні товариські матчі 2023
18.10.2023 - 03:00 Мексика 2 - 2 Завершено Німеччина Н
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Останні матчі - Україна
Євро U-17 2025
26.05.2024 - 20:30 Україна 2 - 0 Завершено Кіпр В
Євро U-17 2025
23.05.2024 - 18:00 Україна 1 - 3 Завершено Чехія П
Євро U-17 2025
20.05.2024 - 18:00 Сербія 1 - 0 Завершено Україна П
Євро 2024 2024
26.03.2024 - 21:45 Україна 2 - 1 Завершено Ісландія В
Молодіжна збірна 2025
26.03.2024 - 14:00 Азербайджан 0 - 3 Завершено Україна В
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Новини команд
Хто переможе?
104 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
16%
Нічия
28%
Україна
56%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 2
    Anton, Waldemar
    Захисник
  • 10
    Wirtz, Florian
    Півзахисник
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 8
    Andrich, Robert
  • 7
    Mittelstadt, Maximilian
    Захисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 17
    Роман Яремчук
    Форвард
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 35
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 1
    Trubin, Anatoliy
Запасні гравці
Тренери
  • Юлиан Нагельсманн
  • Ребров, Сергей
Статистика матчу
1
Удари повз
1
3
Блоковано ударів
1
Штрафні
2
1
Офсайди
75%
Володіння м'ячем
25%
2
Кутові
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Німеччина - Україна
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
22'
Починаємо возитись із м'ячем у власному штрафному. І помиляємось.
20'
Небезпечний момент
Вірц вистрілив із лівого флангу здалеку над воротами.
18'
Навіс із лівого флангу на дальню Трубін перехопив, але коліном дав у голову Коноплі.
17'
Міттельштедт із лівого флангу прострілив на ближню, де Конопля перевів на кутовий.
15'
Мусіала пробивав від входу до лівого флангу штрафного, але поцілив повз дальню стійку.
15'
Небезпечний момент
Гюндоган головою замикав подачу з лівого флангу у воротарському, але примудрився влучити собі в коліно.
15'
На Гаверца грав Вірц до лівого флангу штрафного, але Конопля перевів на кутовий.
14'
Мудрик з лівого флангу контратаки прострілив у ноги супернику в центрі штрафного.
12'
Степаненка збив Гросс на лівому фланзі атаки.
11'
Мудрик на лівому фланзі захисту забрав м'яч у Мусіали, але вискочити до контратаки не дали.
9'
Небезпечний момент
Міттельштедт здалеку з лівого флангу спрямував удар повз ближню стійку.
7'
Міттельштедт подавав із лівого флангу на дальній бік штрафного, де був тільки Зінченко.
5'
Удар від Антона здалеку з правого флангу полетів над воротами.
4'
Небезпечний момент
Полетів до контратаки Мудрик у центрі поля, змістився в штрафному, пробив у Антона, а відскок ліворуч Циганков замкнув над ближньою дев'яткою.
2'
Мусіала низом пробивав із лівого флангу штрафного, але захисники блокували.
1'
Грає на м'ячі в атаці Німеччина на перших хвилинах.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Україна на Євро-2024 гратиме проти Словаччини, Румунії та Бельгії.
Інфо
Німеччина на Євро-2024 гратиме проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.
Запасні: Бущан, Лунін, Таловєров, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Довбик, Судаков, Бондар, Тимчик, Ванат, Михайліченко.
Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Сваток, Матвієнко — Шапаренко, Степаненко, Зінченко — Циганков, Яремчук, Мудрик.
Запасні: Бауманн, Нюбель, тер Штеген, Раум, Груда, Фюріх, Мюллер, Беєр, Райц, Генріхс, Кох, Павлович, Ундав.
Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та, Антон, Міттельштедт — Андріх, Гросс — Мусіала, Гюдоган, Вірц — Гаверц.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Вальтер Альтманн (Австрія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку товариського матчу. На полі стадіону Макс-Морлок-Штадіон (Нюрнберг, Німеччина) зіграють Німеччина та Україна.
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Анонс матчу Німеччина - Україна 03.06.2024, Міжнародні товариські матчі

Поєдинок між командою Німеччина та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Міжнародні товариські матчі 2024 .

Дата проведення матчу: 03.06.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Німеччина та командою Україна:

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Німеччина та Україна у попередньому футбольному матчі 12.06.2023 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Німеччина - Україна можна подивитися 03.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Міжнародні товариські матчі. Текстову трансляцію матчу Німеччина - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Минулий поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Нідерланди - 26.03.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Кіпр - 26.05.2024, у рамках турніру Євро U-17 2025 та закінчився перемогою команди Україна.

Слідкуйте за результатами матчу Німеччина - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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