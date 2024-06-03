Німеччина - Україна онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Німеччина та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Міжнародні товариські матчі 2024 .
Дата проведення матчу: 03.06.2024
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між клубами Німеччина та командою Україна:
Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Німеччина та Україна у попередньому футбольному матчі 12.06.2023 закінчилось з рахунком: 3:3 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Минулий поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Нідерланди - 26.03.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Кіпр - 26.05.2024, у рамках турніру Євро U-17 2025 та закінчився перемогою команди Україна.
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