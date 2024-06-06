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Польща - Україна онлайн трансляція матчу

Міжнародні товариські матчі - 07 червня 2024, 21:45 . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Польща
3 - 1
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перерыв
Україна
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Хід матчу
5' Аркадіуш Мілік Вийшов: Urbanski, Kacper 11' Walukiewicz, Sebastian 16' Пьотр Зеліньский 30' Romanczuk, Taras 41' Артем Довбик
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Польща
19%
Нічия
22%
Україна
59%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Poland have won 2 times, there have been 1 draws while Ukraine have won 3 times.
  • Poland have a winning streak of 3 matches.
  • Poland haven't lost in their last 6 games.
  • Poland haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Ukraine haven't lost in their last 6 games.
  • Poland wins 1st half in 60% of their matches, Ukraine in 27% of their matches.
  • Poland wins 60% of halftimes, Ukraine wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Poland.
  • On their last meeting Poland won by 2 goals.
  • When Poland leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Poland is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 60% of their matches.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than Poland's.
  • In the last 5 meetings Poland won 2, Ukraine won 2, 1 draws.
  • Poland scores 1 goals in a match against Ukraine and Ukraine scores 1 goals against Poland (on average).
  • Average number of goals in meetings between Poland and Ukraine is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Poland and Ukraine is 1.2.
  • Poland scores 2 goals when playing at home and Ukraine scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Польща
2
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Україна
Збірна України 2020/2021
11.11.2020 - 21:45 Польща 2 - 0 Завершено Україна
Евро 2015/2016
21.06.2016 - 19:00 Україна 0 - 1 Завершено Польща
Чемпионат мира FIFA 2013/2014
11.10.2013 - 21:00 Україна 1 - 0 Завершено Польща
Збірна України 2012/2013
22.03.2013 - 21:45 Польща 1 - 3 Завершено Україна
Останні матчі - Польща
Євро 2024 2024
26.03.2024 - 21:45 Уельс 0 - 0 Завершено Польща Н
Євро 2024 2024
21.03.2024 - 21:45 Польща 5 - 1 Завершено Естонія В
Міжнародні товариські матчі 2023
21.11.2023 - 21:45 Польща 2 - 0 Завершено Латвія В
Євро 2024 2024
17.11.2023 - 21:45 Польща 1 - 1 Завершено Чехія Н
Євро 2024 2024
15.10.2023 - 21:45 Польща 1 - 1 Завершено Молдова Н
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Останні матчі - Україна
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:45 Німеччина 0 - 0 Завершено Україна Н
Євро U-17 2025
26.05.2024 - 20:30 Україна 2 - 0 Завершено Кіпр В
Євро U-17 2025
23.05.2024 - 18:00 Україна 1 - 3 Завершено Чехія П
Євро U-17 2025
20.05.2024 - 18:00 Сербія 1 - 0 Завершено Україна П
Євро 2024 2024
26.03.2024 - 21:45 Україна 2 - 1 Завершено Ісландія В
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Новини команд
Головні події
41'
Артем Довбик ГООЛ!
ГООЛ! Romanczuk, Taras
30'
ГООЛ! Пьотр Зеліньский
16'
ГООЛ! Walukiewicz, Sebastian
11'
Аркадіуш Мілік
Вийшов: Urbanski, Kacper
5'
Хто переможе?
90 Користувачів зробило свій вибір
Польща
19%
Нічия
22%
Україна
59%
Склади команд
Стартовий склад
  • 28
    Skorupski, Lukasz
    Воротар
  • 4
    Walukiewicz, Sebastian
    Захисник
    11
  • 18
    Salamon, Bartosz
    Воротар
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 8
    Skoras, Michal
    Півзахисник
  • 53
    Szymanski, Sebastian
    Півзахисник
  • 6
    Romanczuk, Taras
    Півзахисник
    30
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
    16
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 9
    Buksa, Adam
  • 14
    Аркадіуш Мілік
    Форвард
    5
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
    41
  • 7
    Андрій Ярмоленко
    Півзахисник
  • 15
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 4
    Talovierov, Maksym
    Захисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Михал Пробирж
  • Ребров, Сергей
Статистика матчу
4
Штрафні
5
5
Фоли
4
4
Удари в отвір
2
1
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
2
3
Кутові
4
1
Сейви
1
37%
Володіння м'ячем
63%
LIVE
Трансляція матчу Польща - Україна
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
45+1'
Свисток
Перерва.
41'
Гоооол!!!
Пішов камбек! Поляки дали у дві вертикальні передачі пройти через центр, після чого Довбик розібрався зі Скорупським, який загубив ворота.
31'
Небезпечний момент
Одразу ж міг відіграти один мʼяч Тимчик. Розстрілював воротаря впритул завдяки вдалій грі Довбика, але всім своїм виглядом показав, куди буде бити.
30'
Гоооол!!!
От і третій. З кутового, звичайно ж. Ще й від Романчука, який дуже зрадів, що замкнув цю подачу.
25'
Розчаровує поки що збірна України. Просто б’ють на Довбика з надією, що той зачепиться. В Артема не завжди виходить.
20'
Трохи завелася Україна після двох пропущених. Є простір, але наші футболісти ніби вперше бачать один одного і мʼяч.
17'
Гоооол!!!
Польща забиває другий. Зелінський виконав абсолютно невдалу подачу, але Бондар і Бущан вирішили вимкнутися з гри та пустити мʼяч у дальній кут.
15'
Небезпечний момент
Букса вийшов сам на сам під гострим кутом і намагався прошити Бущана ударом у ближній кут. Не вдалося.
11'
Гоооол!!!
А відкриває рахунок Польща! Подача з кутового, українські захисники програють боротьбу і Валукєвич з кількох метрів закочує мʼяч у ворота.
10'
Розгойдуються команди. Поки важко сказати, хто діє першим номером. Підходів до чужого карного більше в наших хлопців.
5'
Заміна
Урбанський вийшов на поле замість травмованого Міліка.
3'
Мілік зазнав пошкодження на рівному місці. Схоже, щось серйозне з коліном. Прикро, перед самим Євро.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Енді Медлі (Англія).
Запасні: Булка (в), Щенсний (в), Берешинський, Бохнєвич, Гросіцький, Калузінський, Левандовський, Модер, Пихач, Урбанський.
Інфо
Стартовий склад Польщі: Скорупський — Ківьор, Саламон, Валукєвич — Залевський, Романчук, Зелінський (к), Скурас — Шиманський — Мілік, Букса. Головний тренер — Міхал Пробеж.
Запасні: Лунін (в), Трубін (в), Бражко, Ванат, Забарний, Зінченко, Конопля, Матвієнко, Михайличенко, Мудрик, Сваток, Циганков, Шапаренко, Яремчук.
Інфо
Стартовий склад України: Бущан — Миколенко, Таловєров, Бондар, Тимчик — Сидорчук, Маліновський — Зубков, Судаков, Ярмоленко (к) — Довбик. Головний тренер — Сергій Ребров.
Другий спаринг збірної України перед Євро. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція товариського матчу Польща — Україна.
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Анонс матчу Польща - Україна 07.06.2024, Міжнародні товариські матчі

Поєдинок між командою Польща та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Міжнародні товариські матчі 2024 .

Дата проведення матчу: 07.06.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Польща та командою Україна:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Польща, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Польща та Україна у попередньому футбольному матчі 11.11.2020 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Михал Пробирж и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Польща - Україна можна подивитися 07.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Міжнародні товариські матчі. Текстову трансляцію матчу Польща - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич

Минулий поєдинок команди Польща був зіграний проти Уельс - 26.03.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Німеччина - 03.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Польща - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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