Польща - Україна онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Польща та командою Україна проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Міжнародні товариські матчі 2024 .
Дата проведення матчу: 07.06.2024
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь між клубами Польща та командою Україна:
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Польща, тоді як команда Україна залишилася з поразкою . Зіткнення Польща та Україна у попередньому футбольному матчі 11.11.2020 закінчилось з такими результатами: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Михал Пробирж и Ребров, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич
Минулий поєдинок команди Польща був зіграний проти Уельс - 26.03.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Німеччина - 03.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.
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