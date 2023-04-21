Колос - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - Зоря 09.05.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 09.05.2024

Час початку матчу: 16:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Зоря у попередньому футбольному матчі 21.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Динамо - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Юрий Коваль



Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Полісся - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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