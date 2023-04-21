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Колос - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 травня 2024, 16:05 - Колос . Трансляція: UPL-TV
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
До початку
00 : 00 : 00
Зоря
Луганск
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Колос
21%
Нічия
33%
Зоря
45%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Kolos Kovalivka and FC Zorya Lugansk is 0-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, Kolos Kovalivka have won 1 times, there have been 2 draws while FC Zorya Lugansk have won 6 times. The goal difference is 13-5 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 0-1 (Kolos Kovalivka at home) and 2-2 (FC Zorya Lugansk at home).
  • Did you know that Kolos Kovalivka scores 39% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 19% of their goals between the minutes 31-45?
  • Kolos Kovalivka have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Zorya Lugansk haven't won in their last 4 games.
  • FC Zorya Lugansk haven't won any of their last 10 away matches.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 8 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 3 of their 13 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's home record this season: 3-6-4.
  • FC Zorya Lugansk's away record this season: 2-7-4.
  • Andriy Tsurikov is Kolos Kovalivka's top scorer with 3 goals. Eduardo Guerrero has scored 8 times for FC Zorya Lugansk.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 24% of their matches, FC Zorya Lugansk in 31% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 24% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 31%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Kolos Kovalivka has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 1, FC Zorya Lugansk won 2, 2 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • Kolos Kovalivka scores 0.8 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Zorya Lugansk is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Zorya Lugansk is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Kolos Kovalivka scores 0.53 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.56 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Колос
1
Перемог
9
Ігор
6
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.04.2023 - 15:02 Колос 0 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.12.2022 - 13:00 Зоря 2 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
24.10.2021 - 19:30 Зоря 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 15:30 Динамо 5 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 15:30 Колос 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.04.2024 - 15:30 Колос 1 - 1 Завершено Металіст 1925 Н
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
05.05.2024 - 13:00 Полісся 1 - 1 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.04.2024 - 13:00 Зоря 0 - 0 Завершено Оболонь Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 0 Завершено Чорноморець В
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Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Колос
21%
Нічия
33%
Зоря
45%
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Воротар
  • 11
    Лукас Рангел
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 70
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
  • 29
    Владислав Ємець
    Захисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 9
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Juninho
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Постеев
  • Koval, Yuriy
Трансляція
Небезпечний момент
Через повітряну тривогу гра має розпочатися о 16:05.
Інфо
"Зоря" (запасні): Турбаєвський, Набит, Мариновський, Головкін, Слесар, Долбнєв, Бугай, Горбач, Мічін, Ндур, Задорожний, Башич
Інфо
"Зоря" (стартовий склад): Сапутін - Батагов, Джордан, Бутко, Вантух, Жуніор Рейс, Хахльов, Кирюханцев, Мишньов, Антюх, Герреро
Інфо
"Колос" (запасні): Горох, Мисак, Гончаренко, Кукош, Поправка, Мілько, Криворучко, Гусол, Ільїн, Салабай, Паулаускас
Інфо
"Колос" (стартовий склад): Фесюн - Ємець, Бондаренко, Бурда, Чорноморець, Демченко, Оріховський, Топалов, Цуріков, Велетень, Рангел
Команди між собою у цьому місяці зіграють двічі. Востаннє суперники зустрічалися у квітні 2023 року, тому мінімально перемогла "Зоря".
Запрошуємо вас на текстову трансляцію перенесеного матчу 15-го туру УПЛ між "Колосом" та "Зорею". Гра розпочнеться о 15:30.
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Останні матчі
Завершено 03:00 - Сьогодні Альянса Ліма Альянса Ліма 1 Cerro Porteno Cerro Porteno 1 Завершено 01:00 - Сьогодні Тальєрес Тальєрес 3 Барселона Барселона 1 Завершено 22:00 - Вчора Пітерборо Пітерборо 1 Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед 1 Завершено 22:00 - Вчора Реал Реал 2 Баварія Баварія 1 Завершено 20:30 - Вчора Фатіх Карагюмрюк Фатіх Карагюмрюк 0 Трабзонспор Трабзонспор 4

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Анонс матчу Колос - Зоря 09.05.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 09.05.2024
Час початку матчу: 16:05

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Колос (Ковалевка) та командою Зоря (Луганск):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Зоря у попередньому футбольному матчі 21.04.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Koval, Yuriy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Зоря можна подивитися 09.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Попередній поєдинок команди Колос був зіграний проти Динамо - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Полісся - 05.05.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

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