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Боруссія - Реал онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 01 червня 2024, 22:00 - Уэмбли . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Боруссія
Дортмунд
0 - 0
Оновити
перерыв
Реал
Мадрид
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Хід матчу
35' Junior, Vinicius 40' Schlotterbeck, Nico 43' Sabitzer, Marcel
Хто переможе?
201 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
29%
Нічия
18%
Реал
53%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Borussia Dortmund and Real Madrid is 2-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Borussia Dortmund playing at home, Borussia Dortmund have won 3 times, there have been 2 draws while Real Madrid have won 2 times. The goal difference is 13-12 in favour of Real Madrid.
  • During the last 13 meetings, Borussia Dortmund have won 3 times, there have been 4 draws while Real Madrid have won 6 times. The goal difference is 27-19 in favour of Real Madrid.
  • Real Madrid haven't lost in their last 25 games.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 38 consecutive matches.
  • Borussia Dortmund wins 1st half in 44% of their matches, Real Madrid in 45% of their matches.
  • Borussia Dortmund wins 44% of halftimes, Real Madrid wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When Borussia Dortmund leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 0-1 home, they win 28% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 45% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Borussia Dortmund has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Borussia Dortmund won 1, Real Madrid won 2, 2 draws.
  • Borussia Dortmund scores 1.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2 goals against Borussia Dortmund (on average).
  • Average number of goals in meetings between Borussia Dortmund and Real Madrid is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Borussia Dortmund and Real Madrid is 1.8.
  • Borussia Dortmund scores 2.07 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • Borussia Dortmund's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Боруссія
3
Перемог
10
Ігор
4
Перемог
Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
06.12.2017 - 21:45 Реал 3 - 2 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
26.09.2017 - 21:45 Боруссія 1 - 3 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
07.12.2016 - 21:45 Реал 2 - 2 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
27.09.2016 - 21:45 Боруссія 2 - 2 Завершено Реал
Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
18.05.2024 - 16:30 Боруссія 4 - 0 Завершено Дармштадт В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Майнц 3 - 0 Завершено Боруссія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
07.05.2024 - 22:00 Парі Сен-Жермен 0 - 1 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
04.05.2024 - 16:30 Боруссія 5 - 1 Завершено Аугсбург В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
01.05.2024 - 22:00 Боруссія 1 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.05.2024 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
19.05.2024 - 20:00 Вільярреал 4 - 4 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
14.05.2024 - 22:30 Реал 5 - 0 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
11.05.2024 - 19:30 Гранада 0 - 4 Завершено Реал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
08.05.2024 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Баварія В
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Головні події
Sabitzer, Marcel
43'
Schlotterbeck, Nico
40'
35'
Junior, Vinicius
Хто переможе?
201 Користувачів зробило свій вибір
Боруссія
29%
Нічия
18%
Реал
53%
Склади команд
1
Kobel, Gregor
22
Maatsen, Ian
4
Schlotterbeck, Nico
15
Матс Хуммельс
26
Ryerson, Julian
20
Sabitzer, Marcel
23
Емре Джан
27
Adeyemi, Karim
19
Юліан Брандт
10
Sancho, Jadon
14
Fullkrug, Niclas
1
Тібо Куртуа
2
Данiель Карвахаль
22
Антоніо Рюдігер
6
Nacho
23
Mendy, Ferland
15
Федеріко Вальверде
12
Camavinga, Eduardo
8
Тонi Кроос
5
Bellingham, Jude
11
Rodrygo
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 14
    Fullkrug, Niclas
    Форвард
  • 27
    Adeyemi, Karim
    Форвард
  • 19
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 10
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 20
    Sabitzer, Marcel
    43
  • 23
    Емре Джан
    Півзахисник
  • 22
    Maatsen, Ian
    Півзахисник
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
    40
  • 15
    Матс Хуммельс
    Захисник
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
    35
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эдин Терцис
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
3
Штрафні
7
7
Фоли
3
36%
Володіння м'ячем
64%
3
Удари повз
2
5
Кутові
1
1
Блоковано ударів
2
ЖК
1
2
Удари в отвір
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу "Боруссія" - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Класний перший тайм. І несподіваний. Реал його програв. Хоча б за емоціями та ударами — точно. Але рахунок так само "нульовий". І для Боруссії це — найгірша новина, як і ці вигадані арбітром картки.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Просто обклали кутовими гравці Боруссії чужий штрафний.
45+2'
Атакує Боруссія перед перервою.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
43'
Жовта картка
І Забітцер договорився. Та навіщо?
43'
Санчо з правого флангу теж прострілив у ноги супернику.
41'
Небезпечний момент
Забітцер отримав передачу з лівого флангу, після чого бив у лівий нижній, але Куртуа витягнув на кутовий.
40'
Жовта картка
Попередження для Шлоттербека за розмови.
39'
Р'єрсон прострілом із правого флангу спрямував м'яч у ноги супернику.
37'
Погане переведення до правого флангу атаки від Матсена.
35'
Жовта картка
У підкат проти Кобеля полетів Вінісіус у чужому воротарському.
34'
Закидання до правого флангу атаки на Карвахаля було засильним.
32'
Менді на правому фланзі атаки Санчо не переграв, а Р'єрсон потім проти нього сфолив.
30'
Менді прибрав від м'яч Адеємі, коли той заходив до лівого флангу штрафного під час контратаки.
28'
Небезпечний момент
Адеємі відкрився під пас на хід до лівого флангу штрафного, після чого бив у дальній, Куртуа парирував, але Фюллькруг у стрибку головою пробити не зміг.
27'
Блок від Шлоттербека проти удару Беллінгема в центрі штрафного з прострілу з лівого флангу від Вінісіуса.
25'
У Джана щось із ногою.
24'
Небезпечний момент
Штанга! Матсен дав передачу на хід до лівого флангу штрафного на Фюллькруга, той бив у дальній, але влучив у каркас воріт.
23'
Небезпечний момент
Адеємі замикав простріл із правого флангу у центрі штрафного, але Вальверде в підкаті перехопив м'яч.
21'
Небезпечний момент
Адеємі опинився перед Куртуа під час передачі Гуммельса з власної половини, прокинув ліворуч на порожні, але Карвахаль підкатом блокував вирішальний удар.
19'
Карвахаль із правого флангу подав у спину Беллінгему, який набігав до центру штрафного.
17'
Забітцер атакував фолом ззаду Беллінгема на власній половині.
15'
Карвахаль зіграв до правого флангу штрафного на Вінісіуса, той розвернувся, але пробив бозна-як.
14'
Небезпечний момент
Закидання до лівого флангу штрафного Фюллькруг скинув на Брандта, а той пробив повз дальню стійку.
12'
Вальверде зіграв у стінку з Беллінгемом на правому фланзі атаки, після чого здалеку пробив над воротами.
11'
Шлоттербек поставив блок проти Валвьерде на лівому фланзі оборони, але арбітр не зауважив.
9'
Скидання головою від Беллінгема перед чужим штрафним пішло до рук Кобелю.
7'
Кутовий
Подачу кутового з правого флангу від Брандта в центрі штрафного головою прокидав Фюллькруг, але захисники заблокували.
5'
Реал, поки що, перекриває кисень суперникам.
3'
Поїхали грати.
2'
Інфо
Фани Боруссії зірвали початок гри.
1'
Реал одразу пішов у пресинг на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Меєр, Лотка, Озджан, Нмеча, Алле, Ройс, Вольф, Мукоко, Мален, Зюле, Ветьєн, Байно-Гіттенс.
Боруссія Д: Кобель — Р’єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Джан, Брандт, Забітцер — Санчо, Фюллькруг, Адеємі.
Інфо
Реал до цього виграв групу з Наполі, Брагою та Уніоном Берлін, після чого вибив Лейпциг, Манчестер Сіті та Баварію.
Інфо
Боруссія Д до цього виграла групу з ПСЖ, Міланом та Ньюкаслом, після чого вибила ПСВ, Атлетіко та ПСЖ (у півфіналі).
Запасні: Лунін, Аррісабалага, Мілітао, Алаба, Модрич, Хоселу, Васкес, Чуамені, Себальйос, Гарсія, Діас, Гюлер.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Фернандес, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Славко Вінцич (Словенія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Вемблі (Лондон, Англія) зіграють дортмундська Боруссія та мадридський Реал.
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Анонс матчу "Боруссія" - Реал 01.06.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 01.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Боруссія" (Дортмунд) та командою Реал (Мадрид):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 06.12.2017 закінчилось з рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Боруссія" - Реал можна подивитися 01.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Боруссія" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Минулий поєдинок команди "Боруссія" був зіграний проти Дармштадт - 18.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Бетіс - 25.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Боруссія" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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