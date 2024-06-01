Боруссія - Реал онлайн трансляція матчу

Матч між командою "Боруссія" (Дортмунд) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні Уэмбли.
Дата проведення матчу: 01.06.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами "Боруссія" (Дортмунд) та командою Реал (Мадрид):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Боруссія" у попередньому футбольному матчі 06.12.2017 закінчилось з рахунком: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдин Терцис и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссія" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич
Минулий поєдинок команди "Боруссія" був зіграний проти Дармштадт - 18.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Боруссія".
Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Попередній поєдинок команди Реал був зіграний проти Бетіс - 25.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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