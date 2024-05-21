Аталанта - Байєр онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Аталанта" - Байєр 22.05.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Авива Стэдиум.

Дата проведення матчу: 22.05.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Аталанта" (Бергамо) та командою Байєр (Леверкузен):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда Байєр залишилася з поразкою . Зіткнення Байєр та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 17.03.2022 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)

Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907

Країна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Минулий поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти Лечче - 18.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Байєр (Леверкузен)

Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904

Країна: Германия

Тренер: Хаби Алонсо



Минулий матч команди Байєр був зіграний проти Аугсбург - 18.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Байєр.

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