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Аталанта - Байєр онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 22 травня 2024, 22:00 - Авива Стэдиум . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
До початку
00 : 00 : 00
Байєр
Леверкузен
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Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
18%
Нічия
17%
Байєр
65%
Цікаві факти
  • Atalanta BC have a winning streak of 3 matches.
  • Atalanta BC haven't lost in their last 7 games.
  • Bayer Leverkusen haven't lost in their last 54 games.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Bayer Leverkusen have scored at least one goal for 23 consecutive matches.
  • Atalanta BC wins 1st half in 48% of their matches, Bayer Leverkusen in 61% of their matches.
  • Atalanta BC wins 48% of halftimes, Bayer Leverkusen wins 61%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 1 goals.
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen leads 0-1 away, they win in 95% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Bayer Leverkusen is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In UEFA Europa League, Bayer Leverkusen has better performance than Atalanta BC.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than Bayer Leverkusen's.
  • Atalanta BC scores 2.47 goals when playing at home and Bayer Leverkusen scores 2.34 goals when playing away (on average).
  • Bayer Leverkusen's performance of the last 5 matches is better than Atalanta BC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Аталанта
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Байєр
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Байєр 0 - 1 Завершено Аталанта
Ліга Європи УЄФА 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Аталанта 3 - 2 Завершено Байєр
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2023/2024
18.05.2024 - 19:00 Лечче 0 - 2 Завершено Аталанта В
Кубок Італії 2023/2024
15.05.2024 - 22:00 Аталанта 0 - 1 Завершено Ювентус П
Чемпіонат Італії 2023/2024
12.05.2024 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершено Рома В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.05.2024 - 22:00 Аталанта 3 - 0 Завершено Марсель В
Чемпіонат Італії 2023/2024
06.05.2024 - 19:00 Салернітана 1 - 2 Завершено Аталанта В
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Останні матчі - Байєр
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
18.05.2024 - 16:30 Байєр 2 - 1 Завершено Аугсбург В
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
12.05.2024 - 20:30 Бохум 0 - 5 Завершено Байєр В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
09.05.2024 - 22:00 Байєр 2 - 2 Завершено Рома Н
Чемпіонат Німеччини 2023/2024
05.05.2024 - 18:30 Айнтрахт 1 - 5 Завершено Байєр В
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
02.05.2024 - 22:00 Рома 0 - 2 Завершено Байєр В
Показати більше
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
18%
Нічия
17%
Байєр
65%
LIVE
Трансляція матчу "Аталанта" - Байєр
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Баєр, який досі залишається непереможним, на шляху до фіналу розібрався з Карабахом (4-5), Вест Гемом (3-1) і Ромою (2-4). Аталанта пройшла Спортінг (2-3), Ліверпуль (1-3) і Марсель (1-4).
Інфо
Арбітр — Іштван Ковач (Румунія).
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Муссо — Колашинац, Гін, Дьїмсіті (к) — Руджері, Копмейнерс, Едерсон, Дзаппакоста — Лукман, Скамакка, де Кетеларе. Головний тренер — Джан Пьєро Гасперіні.
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Баєр: Коварж — Тапсоба, Та (к), Станішич — Інкапіє, Паласіос, Джака, Фрімпонг — Грімальдо, Вірц — Адлі. Головний тренер — Хабі Алонсо.
Підопічні Гасперіні спробують здійснити неможливе. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи 2023/24 Аталанта — Баєр.
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Анонс матчу "Аталанта" - Байєр 22.05.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Байєр (Леверкузен) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2023/2024 , матч відбудеться на стадіоні Авива Стэдиум.

Дата проведення матчу: 22.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Аталанта" (Бергамо) та командою Байєр (Леверкузен):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Аталанта", тоді як команда Байєр залишилася з поразкою . Зіткнення Байєр та "Аталанта" у попередньому футбольному матчі 17.03.2022 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - Байєр можна подивитися 22.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - Байєр, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Минулий поєдинок команди "Аталанта" був зіграний проти Лечче - 18.05.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Байєр (Леверкузен)
Рік заснування Байер (Леверкузен): 1904
Країна: Германия
Тренер: Хаби Алонсо

Минулий матч команди Байєр був зіграний проти Аугсбург - 18.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Німеччини 2023/2024 та закінчився перемогою команди Байєр.

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