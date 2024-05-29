Олімпіакос - Фіорентина онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Олімпіакос (Пирей) та командою "Фіорентина" (Флоренция) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні OPAP Arena.
Дата проведення матчу: 29.05.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Мендилибар и Винцензо Италиано розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Олімпіакос (Пирей)
Рік заснування Олімпіакос (Пирей): 1925
Країна: Греция
Тренер: Марку Силва
Попередній поєдинок команди Олімпіакос був зіграний проти "Астон Вілла" - 09.05.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Олімпіакос.
Назва: "Фіорентина" (Флоренция)
Рік заснування "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Країна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно
Минулий поєдинок команди "Фіорентина" був зіграний проти "Кальярі" - 23.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".
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