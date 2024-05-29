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Олімпіакос - Фіорентина онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 29 травня 2024, 22:00 - OPAP Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матчу:
Олімпіакос
Пирей
0 - 0
Оновити
40'
Фіорентина
Флоренция
Дивитись трансляцію
Хід матчу
28' Даніель Поденсе
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Олімпіакос
34%
Нічия
37%
Фіорентина
29%
Цікаві факти
  • ACF Fiorentina have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • ACF Fiorentina have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Olympiacos Piraeus wins 1st half in 47% of their matches, ACF Fiorentina in 35% of their matches.
  • Olympiacos Piraeus wins 47% of halftimes, ACF Fiorentina wins 35%.
  • When Olympiacos Piraeus leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When ACF Fiorentina leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When Olympiacos Piraeus is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When ACF Fiorentina is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Europa Conference League, Olympiacos Piraeus has better performance than ACF Fiorentina.
  • Olympiacos Piraeus's performance of the last 5 matches is better than ACF Fiorentina's.
  • Olympiacos Piraeus wins 33% of OT, ACF Fiorentina wins 33%.
  • Olympiacos Piraeus scores 0.67 goals in overtime and ACF Fiorentina scores 0.67 goals (on average).
  • In OT Olympiacos Piraeus scores 0.67 goals and ACF Fiorentina scores 0.67 goals (on average).
  • Olympiacos Piraeus scores 2.32 goals when playing at home and ACF Fiorentina scores 1.23 goals when playing away (on average).
  • ACF Fiorentina haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Останні матчі - Олімпіакос
Ліга конференцій 2023/2024
09.05.2024 - 22:00 Олімпіакос 2 - 0 Завершено Астон Вілла В
Ліга конференцій 2023/2024
02.05.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 4 Завершено Олімпіакос В
Ліга конференцій 2023/2024
18.04.2024 - 22:00 Фенербахче 1 - 0 Завершено Олімпіакос П
Ліга конференцій 2023/2024
11.04.2024 - 19:45 Олімпіакос 3 - 2 Завершено Фенербахче В
Ліга конференцій 2023/2024
14.03.2024 - 22:00 Маккабі 1 - 6 Завершено Олімпіакос В
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Останні матчі - Фіорентина
Чемпіонат Італії 2023/2024
23.05.2024 - 21:45 Кальярі 2 - 3 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2023/2024
17.05.2024 - 21:45 Фіорентина 2 - 2 Завершено Наполі Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
13.05.2024 - 21:45 Фіорентина 2 - 1 Завершено Монца В
Ліга конференцій 2023/2024
08.05.2024 - 19:45 Брюгге 1 - 1 Завершено Фіорентина Н
Чемпіонат Італії 2023/2024
05.05.2024 - 16:00 Еллас Верона 2 - 1 Завершено Фіорентина П
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Головні події
Даніель Поденсе
28'
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Олімпіакос
34%
Нічия
37%
Фіорентина
29%
Склади команд
88
Tzolakis, Konstantinos
3
Ortega, Francisco
16
Carmo, David
45
Retsos, Panagiotis
23
Rodinei
8
Вiсенте Iборра
32
Hezze, Santiago
7
Fortounis, Konstantinos
6
Chiquinho
56
Даніель Поденсе
9
El Kaabi, Ayoub
1
Terracciano, Pietro
2
Додо
4
Нікола Міленковіч
28
Quarta, Lucas
3
Biraghi, Cristiano
6
Артур
38
Роландо Мандрагора
10
Gonzalez, Nicolas
5
Bonaventura, Giacomo
99
Kouame, Christian
20
Андреа Белотті
Стартовий склад
  • 9
    El Kaabi, Ayoub
    Форвард
  • 7
    Fortounis, Konstantinos
  • 6
    Chiquinho
    Форвард
  • 56
    Даніель Поденсе
    Форвард
    28
  • 8
    Вiсенте Iборра
    Півзахисник
  • 32
    Hezze, Santiago
    Півзахисник
  • 3
    Ortega, Francisco
    Півзахисник
  • 16
    Carmo, David
    Захисник
  • 45
    Retsos, Panagiotis
  • 23
    Rodinei
    Захисник
  • 88
    Tzolakis, Konstantinos
    Воротар
  • 20
    Андреа Белотті
    Форвард
  • 10
    Gonzalez, Nicolas
    Форвард
  • 5
    Bonaventura, Giacomo
    Півзахисник
  • 99
    Kouame, Christian
    Форвард
  • 6
    Артур
    Воротар
  • 38
    Роландо Мандрагора
    Півзахисник
  • 2
    Додо
    Захисник
  • 4
    Нікола Міленковіч
    Захисник
  • 28
    Quarta, Lucas
    Захисник
  • 3
    Biraghi, Cristiano
    Захисник
  • 1
    Terracciano, Pietro
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосе Луис Мендилибар
  • Винцензо Италиано
Статистика матчу
6
Штрафні
5
4
Фоли
5
51%
Володіння м'ячем
49%
2
Удари в отвір
2
Удари повз
2
2
Кутові
2
2
Сейви
2
1
Офсайди
1
Блоковано ударів
3
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Олімпіакос - "Фіорентина"
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29'
Жовта картка
Поденсе стрибнув у підкат ззаду, щоб відібрати мʼяч у Додо. Арбітр не оцінив зарядженість португальця на гру. Справедливо, адже у мʼяч не було зіграно.
25'
Небезпечний момент
Тепер уже біля воріт Фіорентини спекотно! Фортуніс подав із кутового на ближню, а звідти хтось із партнерів різко переправив мʼяч у ближній кут. Террачано встиг згрупуватися та врятувати ворота.
21'
Небезпечний момент
Ще одну дуель виграв Цолакіс у Бонавентури! Здавалося, що грек дарма вибіг з лінії воріт, але саме цей рух дозволив йому убезпечити ворота.
21'
Небезпечний момент
Бонавентура хапається за голову від розпачу! З убивчої позиції пробивав плеймейкер Фіорентини, але не влучив у куточок, залишивши шанси воротарю. Цолакіс накрив мʼяч.
15'
Бірагі виконав невдалу подачу з кутового. Краще б розіграли, як минулого разу. Саме після короткого розіграшу мʼяч тоді опинився в сітці воріт.
9'
Офсайд
«Фіалки» відправили мʼяч у сітку, але лайнсмен одразу ж підійняв прапорець і гол було скасовано. Міленкович знаходився в положенні поза грою. Хоча серб і не торкнувся мʼяча, але на епізод впливав.
5'
Гонсалес накрутив опонента на фланзі та виконав зрячий простріл у район одинадцятиметрової позначки, куди відкрився Куаме. Івуарієць не влучив як слід по мʼячу, Белотті теж не зміг добити в площину.
4'
Поденсе на швидкості змістився з флангу в центр і пробив у дальній нижній кут. Террачано вперше вступає в гру сьогодні.
3'
Багато браку в обох команд на перших хвилинах. Хочуть одразу створювати гостроту, саме через цей поспіх і втрачають мʼяч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Перш ніж опинитися у фіналі, Олімпіакос пройшов Ференцварош (2-0), Маккабі Тель-Авів (7-5), Фенербахче (4-3) і Астон Віллу (2-6). Фіорентина виявилася сильнішою за Маккабі Хайва (4-5), Вікторію Пльзень (0-2) і Брюгге (4-3).
Інфо
Арбітр — Артур Соареш Діаш (Португалія).
Запасні: Пападудіс (в), Пасхалакіс (в), Александропулос, Апостолопулос, Ель-Арабі, Йоветич, Карвалью, Кіні, Масурас, Нтої, Орта, Річардс.
Інфо
Стартовий склад Олімпіакоса: Цолакіс — Ортега, Карму, Рецос, Родіней — Іборра, Ессе — Фортуніс (к), Шикінью, Поденсе — Ель-Каабі. Головний тренер — Хосе Луїс Менділібар.
Запасні: Крістенсен (в), Барак, Бельтран, Данкан, Кайоде, Лопез, Нзола, Парізі, Раньєрі, Фараоні, Іконе, Інфантіно.
Інфо
Стартовий склад Фіорентини: Террачано — Бірагі (к), Мартінес Куарта, Міленкович, Додо — Мандрагора, Артур — Куаме, Бонавентура, Гонсалес — Белотті. Головний тренер — Вінченцо Італьяно.
Менділібар проти Італьяно. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу фіналу Ліги конференцій Олімпіакос – Фіорентина.
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Анонс матчу Олімпіакос - "Фіорентина" 29.05.2024, Ліга конференцій

Протистояння між командою Олімпіакос (Пирей) та командою "Фіорентина" (Флоренция) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2023/2024 , матч почнеться на стадіоні OPAP Arena.

Дата проведення матчу: 29.05.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Хосе Луис Мендилибар и Винцензо Италиано розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Олімпіакос - "Фіорентина" можна подивитися 29.05.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Олімпіакос - "Фіорентина", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Олімпіакос (Пирей)
Рік заснування Олімпіакос (Пирей): 1925
Країна: Греция
Тренер: Марку Силва

Попередній поєдинок команди Олімпіакос був зіграний проти "Астон Вілла" - 09.05.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Олімпіакос.

Команда гостей

Назва: "Фіорентина" (Флоренция)
Рік заснування "Фиорентина" (Флоренция): 1926
Країна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

Минулий поєдинок команди "Фіорентина" був зіграний проти "Кальярі" - 23.05.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

Слідкуйте за результатами матчу Олімпіакос - "Фіорентина" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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