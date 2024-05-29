Олімпіакос - Фіорентина онлайн трансляція матчу

Офсайд

«Фіалки» відправили мʼяч у сітку, але лайнсмен одразу ж підійняв прапорець і гол було скасовано. Міленкович знаходився в положенні поза грою. Хоча серб і не торкнувся мʼяча, але на епізод впливав.