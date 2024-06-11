Молдова - Україна онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Молдова та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Міжнародні товариські матчі 2024 .
Дата проведення матчу: 11.06.2024
Час початку матчу: 19:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Молдова
Країна: Молдова
Минулий матч команди Молдова був зіграний проти Кіпр - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Молдова.
Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Минулий матч команди Україна був зіграний проти Польща - 07.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Польща.
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