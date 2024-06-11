  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Молдова - Україна Дивитися онлайн
У тренді

Молдова - Україна онлайн трансляція матчу

Міжнародні товариські матчі - 11 червня 2024, 19:00
Головний суддя: Андрей Чивулете
Рейтинг матчу:
Молдова
До початку
00 : 00 : 00
Україна
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Молдова
16%
Нічия
21%
Україна
63%
Цікаві факти
  • Moldova haven't won in their last 5 games.
  • Ukraine haven't lost in their last 6 games.
  • Moldova have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Moldova wins 1st half in 30% of their matches, Ukraine in 25% of their matches.
  • Moldova wins 30% of halftimes, Ukraine wins 25%.
  • The winner of their last meeting was Ukraine.
  • On their last meeting Ukraine won by 1 goals.
  • When Moldova is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than Moldova's.
  • Ukraine have lost just 0 of their last 3 games against Moldova (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Moldova won 0, Ukraine won 2, 1 draws.
  • Moldova scores 0.33 goals in a match against Ukraine and Ukraine scores 1 goals against Moldova (on average).
  • Average number of goals in meetings between Moldova and Ukraine is 1.33.
  • Moldova scores 2.33 goals when playing at home and Ukraine scores 1.86 goals when playing away (on average).
  • Moldova haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • When Moldova leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Молдова
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:00 Молдова 3 - 2 Завершено Кіпр В
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 16:30 Північна Македонія 1 - 1 Завершено Молдова Н
Євро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Чехія 3 - 0 Завершено Молдова П
Євро 2024 2024
17.11.2023 - 19:00 Молдова 1 - 1 Завершено Албанія Н
Євро 2024 2024
15.10.2023 - 21:45 Польща 1 - 1 Завершено Молдова Н
Показати більше
Останні матчі - Україна
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Польща 3 - 1 Завершено Україна П
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:45 Німеччина 0 - 0 Завершено Україна Н
Євро U-17 2025
26.05.2024 - 20:30 Україна 2 - 0 Завершено Кіпр В
Євро U-17 2025
23.05.2024 - 18:00 Україна 1 - 3 Завершено Чехія П
Євро U-17 2025
20.05.2024 - 18:00 Сербія 1 - 0 Завершено Україна П
Показати більше
Новини команд
Молдова - Україна. Анонс і прогноз товариського матчу на 11.06.2024 11.06.2024 в 16:20 Молдова - Україна. Анонс і прогноз товариського матчу на 11.06.2024 Молдова - Україна: Прогноз і анонс матчу ⋉ 11.06.2024 ⋊ Міжнародний товариський матч на UA-Футбол
Ігор Беланов: Головне для наших збірників - не зламатися, не ловити зірочку і мати гарний мікроклімат 11.06.2024 в 16:20 Ігор Беланов: Головне для наших збірників - не зламатися, не ловити зірочку і мати гарний мікроклімат Генеральна репетиція синьо-жовтих
Молдова – Україна. АУДІО онлайн трансляція товариського матчу 11.06.2024 в 17:49 Молдова – Україна. АУДІО онлайн трансляція товариського матчу Альтернативний коментар або звук для тих, хто не матиме змоги подивитися поєдинок
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Молдова
16%
Нічия
21%
Україна
63%
Склади команд
Стартовий склад
  • 2
    Reabciuk, Oleg
    Захисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 5
    Posmac, Veaceslav
    Захисник
  • 27
    Ionita, Artur
  • 11
    Mospan, Nichita
    Півзахисник
  • 18
    Nicolaescu, Ion
  • 11
    Damascan, Vitalie
    Форвард
  • 13
    Cojocaru, Maxim
    Півзахисник
  • 22
    Craciun, Artur
    Захисник
  • 22
    Rata, Vadim
  • 39
    Railean, Dorian
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Сергей Клешненко
Трансляція
Інфо
Україна до цього зіграла внічию проти Німеччини (0:0) та програла Польщі (1:3)
Інфо
Молдова до цього обіграла Кіпр (3:2).
Запасні: Бущан, Трубін, Сваток, Таловєров, Сидорчук, Ярмоленко, Маліновський, Довбик, Зінченко, Бражко, Зубков, Бондар, Тимчик, Ванат, Михайліченко.
Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Судаков, Шапаренко — Циганков, Яремчук, Мудрик.
Запасні: Чеботар, Аврам, Мандриченко, Марандич, Каймаков, Мудрак, Стине, Постолакі, Кожокар, Богачук, С. Плетіке, Ревенко, Клещенко, М. Плетіке.
Молдова: Райлян — Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмак, Рябчук — Раце, Іоніце — Моцпан, Ніколаеску, Дамашкан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Андрей Ківулете (Молдова) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію товариського матчу. На полі стадіону Зімбру (Кишинів, Молдова) зіграють Молдова та Україна.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Madagascar Madagascar 0 Малі Малі 0 Завершено 14:00 - Сьогодні Південна Корея Південна Корея 1 Китай Китай 0 Завершено 22:00 - Вчора Гвінея Гвінея 0 Мозамбік Мозамбік 1 Завершено 21:45 - Вчора Польща Польща 2 Туреччина Туреччина 1 Завершено 21:45 - Вчора Нідерланди Нідерланди 4 Ісландія Ісландія 0

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн
freebet
 На сайт
2 12000 грн На сайт
3 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Молдова - Україна 11.06.2024, Міжнародні товариські матчі

Протистояння між командою Молдова та командою Україна проходитиме в рамках турніру по футболу: Міжнародні товариські матчі 2024 .

Дата проведення матчу: 11.06.2024
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Молдова - Україна можна подивитися 11.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Міжнародні товариські матчі. Текстову трансляцію матчу Молдова - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Молдова
Країна: Молдова

Минулий матч команди Молдова був зіграний проти Кіпр - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Молдова.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий матч команди Україна був зіграний проти Польща - 07.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Польща.

Слідкуйте за результатами матчу Молдова - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Міжнародні товариські матчі та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.