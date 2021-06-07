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Україна - Кіпр онлайн трансляція матчу

Євро U-17 - 26 травня 2024, 20:30
Рейтинг матчу:
Україна
0 - 0
Оновити
32'
Кіпр
Хід матчу
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Україна
49%
Нічия
24%
Кіпр
27%
Особисті зустрічі
Україна
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Кіпр
Збірна України 2022
07.06.2021 - 19:00 Україна 4 - 0 Завершено Кіпр
Збірна України 2015/2016
24.03.2016 - 21:00 Україна 1 - 0 Завершено Кіпр
Останні матчі - Україна
Євро U-17 2025
23.05.2024 - 18:00 Україна 1 - 3 Завершено Чехія П
Євро U-17 2025
20.05.2024 - 18:00 Сербія 1 - 0 Завершено Україна П
Євро 2024 2024
26.03.2024 - 21:45 Україна 2 - 1 Завершено Ісландія В
Молодіжна збірна 2025
26.03.2024 - 14:00 Азербайджан 0 - 3 Завершено Україна В
Молодіжна збірна 2025
22.03.2024 - 20:08 Україна 1 - 0 Завершено Марокко В
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Останні матчі - Кіпр
Міжнародні товариські матчі 2024
25.03.2024 - 19:00 Кіпр 0 - 1 Завершено Сербія П
Міжнародні товариські матчі 2024
21.03.2024 - 19:00 Кіпр 1 - 1 Завершено Латвія Н
Міжнародні товариські матчі 2023
19.11.2023 - 18:00 Кіпр 1 - 0 Завершено Литва В
Євро 2024 2024
16.11.2023 - 19:00 Кіпр 1 - 3 Завершено Іспанія П
Євро 2024 2024
15.10.2023 - 16:00 Грузія 4 - 0 Завершено Кіпр П
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Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Україна
49%
Нічия
24%
Кіпр
27%
Трансляція
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Богданов виводить збірну України вперед!
28'
Небезпечний момент
Чудова парна гра Стрільчука та Бондара на лівому фланзі, після чого Назар виконав закидання на Редушко, той пробив головою, але м'яч прилетів прямо у руки Панагі
26'
Українці продовжують контролювати м'яч та активно атакувати ворота суперника, але поки в них справа не доходить до останньої фази
22'
Чудовий навіс від Богданова на голову Бондара, але Назар не зумів вдало пробити і відправив м'яч повз ворота
19'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили українці, проте навіс Редушко вийшов занадто сильним і м'яч перелетів всіх гравців та вийшов за межі поля на протилежному фланзі
17'
Сорока пробив з-за меж штрафного майданчику, але м'яч полетів над поперечиною
15'
Ще одна непогана атака України, але передача на Денисова вийшла занадто сильної і він не дотягнувся до м'яча
12'
Небезпечний момент
Рибак виконав закидання з правого флангу і м'яч прилетів до Богданова, який злету намагався переправити м'яч у сітку, але відправив м'яч повз ворота
8'
Денисов прорвався правим флангом, виконав закидання у штрафний майданчик, але м'яч прилетів прямо у руки Панагі
5'
З перших хвилин наші хлопці грають першим номером і активно тиснуть на ворота суперників, але поки дістатися до них їм не вдається
2'
Небезпечний момент
Непогана атака українців і Редушко увірвався у штрафний майданчик, переграв кількох суперників, але опинившись перед голкіпером випустив м'яч за межі поля
1'
Свисток
Анте Чуліна дав стартовий свисток. Українці розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Хорватії: Анте Чуліна
Головний тренер збірної Кіпру U-17: Міхаіл Хрисіс
На лаві запасних: Ангелідіс, Харалампоус, Хатзілефтері, Лоукаіді, Міхалас, Міхос, Йоанну К., Йоанну П., Ніколау
Інфо
Стартовий склад збірної Кіпру U-17 (4-3-3): Панагі - Вассіліу, Поліхроніу, Дімостенус, Скафі - Псілогеніс, Ціорціс, Петоусіс - Христодоулу, Дімостенус, Євангелоу
Головний тренер збірної України U-17: Юрій Мороз
На лаві запасних: Данковський, Драган, Люсін, Оличенко, Попов, Степанов, Третяк, Шелекета
Інфо
Стартовий склад збірної України U-17 (4-3-3): Петренко - Стрільчук, Дигтяр, Баршак, Рибак - Вакулюк, Сорока, Редушко - Бондар, Богданов, Денисов
Обидва колективи втратили шанси на вихід із групи, адже програли два попередніх матчі. Україна поступилася Серібії з рахунком 0:1 та Чехії 1:3. Кіпр у першому матчі був розгромлений Чехією 0:5, а у другому поєдинку поступилися сербам 1:3
Матч пройде на арені АЕК у місті Ларнака, Кіпр, та розпочнеться о 20:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції останнього матчу групового етапу Чемпіонату Європи U-17 у квартеті А, в якому Україна зустрінеться з Кіпром
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Анонс матчу Україна - Кіпр 26.05.2024, Євро U-17

Матч між командою Україна та командою Кіпр проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро U-17 2025 .

Дата проведення матчу: 26.05.2024
Час початку матчу: 20:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Україна та командою Кіпр:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Кіпр залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Кіпр у попередньому футбольному матчі 07.06.2021 закінчилось з рахунком: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Чехія - 23.05.2024, у рамках турніру Євро U-17 2025 та закінчився перемогою команди Чехія.

Команда гостей

Назва: Кіпр
Країна: Кипр

Попередній поєдинок команди Кіпр був зіграний проти Сербія - 25.03.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Сербія.

Слідкуйте за результатами матчу Україна - Кіпр онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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