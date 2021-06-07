Україна - Кіпр онлайн трансляція матчу

Матч між командою Україна та командою Кіпр проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро U-17 2025 .
Дата проведення матчу: 26.05.2024
Час початку матчу: 20:30
Історія протистоянь між Україна та командою Кіпр:
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Кіпр залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Кіпр у попередньому футбольному матчі 07.06.2021 закінчилось з рахунком: 4:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков
Минулий поєдинок команди Україна був зіграний проти Чехія - 23.05.2024, у рамках турніру Євро U-17 2025 та закінчився перемогою команди Чехія.
Назва: Кіпр
Країна: Кипр
Попередній поєдинок команди Кіпр був зіграний проти Сербія - 25.03.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Сербія.
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