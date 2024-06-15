Сербія - Англія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Сербія та командою Англія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Фельтинс-Арена.
Дата проведення матчу: 16.06.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Сербія
Країна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович
Попередній матч команди Сербія був зіграний проти Швеція - 08.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Сербія.
Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Минулий матч команди Англія був зіграний проти Ісландія - 07.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Ісландія.
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