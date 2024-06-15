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Сербія - Англія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 16 червня 2024, 22:00 - Фельтинс-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Даниеле Орсато
Рейтинг матчу:
Сербія
До початку
00 : 00 : 00
Англія
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Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Сербія
32%
Нічия
23%
Англія
45%
Цікаві факти
  • Serbia wins 1st half in 36% of their matches, England in 27% of their matches.
  • Serbia wins 36% of halftimes, England wins 27%.
  • The winner of their last meeting was England.
  • On their last meeting England won by 1 goals.
  • When Serbia leads 1-0 at home, they win in 33% of their matches.
  • When England leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When England is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, England has better performance than Serbia.
  • Serbia's performance of the last 5 matches is better than England's.
  • Serbia scores 2 goals when playing at home and England scores 1.67 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Сербія
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:00 Швеція 0 - 3 Завершено Сербія В
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:45 Австрія 2 - 1 Завершено Сербія П
Євро U-17 2025
20.05.2024 - 18:00 Сербія 1 - 0 Завершено Україна В
Міжнародні товариські матчі 2024
25.03.2024 - 19:00 Кіпр 0 - 1 Завершено Сербія В
Міжнародні товариські матчі 2024
21.03.2024 - 19:00 Росія 4 - 0 Завершено Сербія П
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Останні матчі - Англія
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Англія 0 - 1 Завершено Ісландія П
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:45 Англія 3 - 0 Завершено Боснія і Герцеговина В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Англія 2 - 2 Завершено Бельгія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 21:00 Англія 0 - 1 Завершено Бразилія П
Євро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Північна Македонія 1 - 1 Завершено Англія Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Сербія
32%
Нічия
23%
Англія
45%
LIVE
Трансляція матчу Сербія - Англія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
У групі C також грають Данія та Словенія — вони в першому турі зіграли внічию (1:1).
Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Шоу, Конса, Данк, Галлагер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Вортон, Мейну.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп’єр — Александер-Арнольд, Райс — Сака, Беллінгем, Фоден — Кейн.
Запасні: Петрович, В. Мілінкович-Савич, Стоїч, Максимович, Йович, Тадич, Бабич, Міяйлович, Ілич, Ратков, Самарджич, Гачінович, Спаїч, Младенович, Бірманчевич.
Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, С. Мілінкович-Савич, Гудель, Лукич, Костич — Влахович, Мітрович.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Даніеле Орсато (Чіо, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C. На полі стадіону Фельтінс-Арена (Гельзенкірхен, Німеччина) зіграють Сербія та Англія.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Словенія Словенія 1 Данія Данія 1 Завершено 16:00 - Сьогодні Польща Польща 1 Нідерланди Нідерланди 2 Завершено 05:30 - Сьогодні Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 2 Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 0 Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 2 Цинциннаті Цинциннаті 4 Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 4 Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 2

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Анонс матчу Сербія - Англія 16.06.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Сербія та командою Англія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Фельтинс-Арена.

Дата проведення матчу: 16.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сербія
Країна: Сербия
Тренер: Драган Стойкович

Попередній матч команди Сербія був зіграний проти Швеція - 08.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Сербія.

Команда гостей

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Минулий матч команди Англія був зіграний проти Ісландія - 07.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Ісландія.

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