Польща - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Польща та командою Нідерланди проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Фолькспаркштадион.
Дата проведення матчу: 16.06.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між клубами Польща та командою Нідерланди:
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Нідерланди, тоді як команда Польща залишилася з поразкою . Зіткнення Польща та Нідерланди у попередньому футбольному матчі 22.09.2022 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Михал Пробирж и Рональд Куман розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич
Минулий матч команди Польща був зіграний проти Туреччина - 10.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Польща.
Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал
Попередній матч команди Нідерланди був зіграний проти Ісландія - 10.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.
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