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Польща - Нідерланди онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 16 червня 2024, 16:00 - Фолькспаркштадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матчу:
Польща
1 - 0
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21'
Нідерланди
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Хід матчу
15' Reijnders, Tijani 15' Veerman, Joey 16' Buksa, Adam
Хто переможе?
84 Користувачів зробило свій вибір
Польща
32%
Нічия
23%
Нідерланди
45%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Poland playing at home, Poland have won 2 times, there have been 0 draws while Netherlands have won 4 times. The goal difference is 9-8 in favour of Netherlands.
  • During the last 11 meetings, Poland have won 2 times, there have been 3 draws while Netherlands have won 6 times. The goal difference is 16-11 in favour of Netherlands.
  • Poland's last home win against Netherlands was in 1979.
  • Poland have a winning streak of 5 matches.
  • Poland haven't lost in their last 8 games.
  • Netherlands have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Poland wins 1st half in 63% of their matches, Netherlands in 45% of their matches.
  • Poland wins 63% of halftimes, Netherlands wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Netherlands.
  • On their last meeting Netherlands won by 2 goals.
  • When Poland leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Netherlands leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Poland is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Netherlands is down 1-0 away, they win 100% of their matches.
  • In UEFA Euro, Netherlands has better performance than Poland.
  • Poland's performance of the last 5 matches is better than Netherlands's.
  • Netherlands have lost just 0 of their last 5 games against Poland (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Poland won 0, Netherlands won 4, 1 draws.
  • Poland scores 0.8 goals in a match against Netherlands and Netherlands scores 1.8 goals against Poland (on average).
  • Average number of goals in meetings between Poland and Netherlands is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Poland and Netherlands is 0.8.
  • Poland scores 2.29 goals when playing at home and Netherlands scores 2.5 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Польща
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Нідерланди
Ліга Націй 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Польща 0 - 2 Завершено Нідерланди
Ліга Націй 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Польща
Ліга Націй 2020/2021
18.11.2020 - 21:45 Польща 1 - 2 Завершено Нідерланди
Ліга Націй 2021
04.09.2020 - 21:45 Нідерланди 1 - 0 Завершено Польща
Останні матчі - Польща
Міжнародні товариські матчі 2024
10.06.2024 - 21:45 Польща 2 - 1 Завершено Туреччина В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Польща 3 - 1 Завершено Україна В
Євро 2024 2024
26.03.2024 - 21:45 Уельс 0 - 0 Завершено Польща Н
Євро 2024 2024
21.03.2024 - 21:45 Польща 5 - 1 Завершено Естонія В
Міжнародні товариські матчі 2023
21.11.2023 - 21:45 Польща 2 - 0 Завершено Латвія В
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Останні матчі - Нідерланди
Міжнародні товариські матчі 2024
10.06.2024 - 21:45 Нідерланди 4 - 0 Завершено Ісландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
06.06.2024 - 21:45 Нідерланди 4 - 0 Завершено Канада В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Нідерланди П
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 21:45 Нідерланди 4 - 0 Завершено Шотландія В
Євро 2024 2024
21.11.2023 - 21:45 Гібралтар 0 - 6 Завершено Нідерланди В
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Buksa, Adam
16'
15'
Reijnders, Tijani
15'
Veerman, Joey
Хто переможе?
84 Користувачів зробило свій вибір
Польща
32%
Нічия
23%
Нідерланди
45%
Склади команд
1
Войцех Щенсни
15
Kiwior, Jakub
18
Salamon, Bartosz
35
Ян Беднарек
59
Нікола Залевський
6
Romanczuk, Taras
20
Пьотр Зеліньский
29
Frankowski, Przemyslaw
53
Szymanski, Sebastian
82
Urbanski, Kacper
9
Buksa, Adam
1
Verbruggen, Bart
2
Dumfries, Denzel
6
De Vrij, Stefan
4
Вірджил ван Дейк
6
Натан Аке
22
Schouten, Jerdy
14
Reijnders, Tijani
23
Veerman, Joey
20
Simons, Xavi
9
Мемфіс Депай
18
Gakpo, Cody
Стартовий склад
  • 9
    Buksa, Adam
    16
  • 53
    Szymanski, Sebastian
    Півзахисник
  • 82
    Urbanski, Kacper
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 6
    Romanczuk, Taras
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 29
    Frankowski, Przemyslaw
    Півзахисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 18
    Salamon, Bartosz
    Воротар
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
  • 20
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 9
    Мемфіс Депай
    Форвард
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 22
    Schouten, Jerdy
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
    15
  • 23
    Veerman, Joey
    Півзахисник
    15
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Михал Пробирж
  • Рональд Куман
Статистика матчу
34%
Володіння м'ячем
66%
1
Удари в отвір
2
1
Кутові
3
2
Сейви
ЖК
1
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
1
Штрафні
1
1
Офсайди
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу Польща - Нідерланди
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
20'
Небезпечний момент
19'
Цікавий у нас розвиток подій. Тим цікавіше буде - і в матчі, і в групі
17'
Гоооол!!!
Гооол! Польща! Так ось! Після кутового Букса виграв повітря і головою підрізав у сітку! 1:0 для поляків!
15'
Жовта картка
Перша жовта в матчі - Верману, за те що наступив на ногу супернику
14'
Хаві Сіммонс вистрілив метрів із 20-ти, з кута - непогано, але повз дальню штангу
13'
Офсайд
Проте, пробують поляки в контрах огризатися. Шиманські, щоправда, заліз в офсайд
12'
Інфо
А володіння 32:68 на даний момент. Важкувато полякам на старті матчу
10'
Небезпечний момент
А ось це небезпечно - Рейндерса після хорошої атаки вивели на удар метрів з 15-ти! То класно стрільнув під штангу, але трохи мимо!
8'
Кутовий
Голландці подали перший кутовий у матчі. Розіграли, вірніше, поляки впевнено витіснили суперника
7'
Саломон перехопив м'яч і вирішив запулити по воротах із центру поля. Навіщо? Напевно, просто для статистики
5'
Поляки поки що не можуть зачепитися за м'яч, грають від оборони
4'
Намагаються Гакпо голландці навантажувати... Активні фланги у Нідерландів
2'
Голландці активно почали, ось Гакпо завдав першого удару під ближню штангу, але Щенсни все встиг побачити
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Звучать гімни команд
Виходять команди на поле
На трибунах у Гамбурзі більшість уболівальників, звісно ж, із Нідерландів
Зазначимо, що в старті збірної Польщі вийшов етнічний українець Тарас Романчук, а ось Роберт Левандовскі залишився в запасі
Інфо
Стартовий склад Нідерландів: Вербрюгген, Аке, ван Дайк, де Врей, Думфріс, Веєрман, Райндерс, Схаутен, Гакпо, Сімонс, Депай
Інфо
Стартовий склад Польщі: Щенсни, Франковскі, Салямон, Беднарек, Ківер, Урбанські, Зелінські, Романчук, Залевський, Шиманські, Букса
Інфо
Наш матч розпочнеться о 16:00, судитиме гру португалець Соареш Діаш
Матч цієї групи Франція - Австрія відбудеться завтра
Добрий день! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 1-го туру Євро-2024, в якому Польща зіграє з Нідерландами!
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Останні матчі
Завершено 05:30 - Сьогодні Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 2 Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 0 Завершено 05:30 - Сьогодні Сан-Хосе Эртквейс Сан-Хосе Эртквейс 2 Цинциннаті Цинциннаті 4 Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 4 Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 2 Завершено 04:30 - Сьогодні Колорадо Репідз Колорадо Репідз 2 Остін Остін 0 Завершено 03:30 - Сьогодні Даллас Даллас 2 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 0

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Анонс матчу Польща - Нідерланди 16.06.2024, Євро 2024

Поєдинок між командою Польща та командою Нідерланди проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Фолькспаркштадион.

Дата проведення матчу: 16.06.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Польща та командою Нідерланди:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Нідерланди, тоді як команда Польща залишилася з поразкою . Зіткнення Польща та Нідерланди у попередньому футбольному матчі 22.09.2022 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Михал Пробирж и Рональд Куман розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Польща - Нідерланди можна подивитися 16.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Польща - Нідерланди, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич

Минулий матч команди Польща був зіграний проти Туреччина - 10.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Польща.

Команда гостей

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Попередній матч команди Нідерланди був зіграний проти Ісландія - 10.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Слідкуйте за результатами матчу Польща - Нідерланди онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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