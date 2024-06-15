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Італія - Албанія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 15 червня 2024, 22:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Італія
2 - 1
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26'
Албанія
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Хід матчу
1' Bajrami, Nedim 11' Алессандро Бастоні 16' Ніколо Барелла
Хто переможе?
124 Користувачів зробило свій вибір
Італія
51%
Нічия
19%
Албанія
31%
Цікаві факти
  • Italy haven't lost in their last 6 games.
  • Albania haven't won any of their last 4 games against Italy.
  • Italy wins 1st half in 54% of their matches, Albania in 50% of their matches.
  • Italy wins 54% of halftimes, Albania wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Italy.
  • On their last meeting Italy won by 2 goals.
  • When Italy leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Albania leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Albania is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, Italy has better performance than Albania.
  • Italy's performance of the last 5 matches is better than Albania's.
  • Italy have lost just 0 of their last 4 games against Albania (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Italy won 4, Albania won 0, 0 draws.
  • Italy scores 1.75 goals in a match against Albania and Albania scores 0.25 goals against Italy (on average).
  • Average number of goals in meetings between Italy and Albania is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Italy and Albania is 1.
  • Italy scores 2.33 goals when playing at home and Albania scores 1.25 goals when playing away (on average).
  • Italy have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Італія
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Албанія
Міжнародні товариські матчі 2022
16.11.2022 - 21:45 Албанія 1 - 3 Завершено Італія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
09.10.2017 - 21:45 Албанія 0 - 1 Завершено Італія
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
24.03.2017 - 21:45 Італія 2 - 0 Завершено Албанія
Останні матчі - Італія
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Боснія і Герцеговина В
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 22:00 Італія 0 - 0 Завершено Туреччина Н
Міжнародні товариські матчі 2024
24.03.2024 - 22:00 Італія 2 - 0 Завершено Еквадор В
Міжнародні товариські матчі 2024
21.03.2024 - 23:00 Venezuela 1 - 2 Завершено Італія В
Євро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Україна 0 - 0 Завершено Італія Н
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Останні матчі - Албанія
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 20:00 Албанія 3 - 1 Завершено Азербайджан В
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:00 Албанія 3 - 0 Завершено Ліхтенштейн В
Міжнародні товариські матчі 2024
25.03.2024 - 20:00 Швеція 1 - 0 Завершено Албанія П
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 21:45 Албанія 0 - 3 Завершено Chile П
Євро 2024 2024
20.11.2023 - 21:45 Албанія 0 - 0 Завершено Фарерські острови Н
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Новини команд
Головні події
ГООЛ! Ніколо Барелла
16'
ГООЛ! Алессандро Бастоні
11'
1'
Bajrami, Nedim ГООЛ!
Хто переможе?
124 Користувачів зробило свій вибір
Італія
51%
Нічия
19%
Албанія
31%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
32
Федеріко Дімарко
33
Calafiori, Riccardo
95
Алессандро Бастоні
22
Di Lorenzo, Giovanni
23
Ніколо Барелла
20
Жоржиньйо
7
Chiesa, Federico
7
Лоренцо Пеллегріні
16
Frattesi, Davide
90
Scamacca, Gianluca
21
Томас Стракоша
23
Ельсеїд Хюсай
19
Djimsiti, Berat
6
Ajeti, Arlind
21
Mitaj, Mario
21
Asllani, Kristjan
20
Ramadani, Ylber Latif
11
Bajrami, Nedim
44
Asani, Jasir
9
Broja, Armando
15
Seferi, Taulant
Стартовий склад
  • 90
    Scamacca, Gianluca
    Форвард
  • 7
    Chiesa, Federico
    Півзахисник
  • 7
    Лоренцо Пеллегріні
    Півзахисник
  • 16
    Frattesi, Davide
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
    16
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
    11
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 44
    Asani, Jasir
    Форвард
  • 9
    Broja, Armando
    Форвард
  • 15
    Seferi, Taulant
    Півзахисник
  • 21
    Asllani, Kristjan
    Півзахисник
  • 20
    Ramadani, Ylber Latif
    Півзахисник
  • 11
    Bajrami, Nedim
    Півзахисник
    1
  • 23
    Ельсеїд Хюсай
    Захисник
  • 19
    Djimsiti, Berat
    Захисник
  • 6
    Ajeti, Arlind
    Захисник
  • 21
    Mitaj, Mario
    Півзахисник
  • 21
    Томас Стракоша
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Лучано Спаллетти
  • Sylvinho
Статистика матчу
2
Удари в отвір
1
1
Удари повз
2
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
Фоли
3
59%
Володіння м'ячем
41%
1
Кутові
2
Офсайди
1
1
ЖК
LIVE
Трансляція матчу Італія - Албанія
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Трансляція
25'
Італійці трішки заспокоїли свої атаки і дозволяють суперникам трішки контролювати м'яч та наблизитися до своїх воріт
21'
Жовта картка
Албанці вибігали в контратаку і Броя опинився з м'ячем на лівому фланзі, біг у бік воріт, але цьому завадив Пеллегріні та збив суперника з ніг, і своїми діями змусив арбітра вперше у цьому матчі дістати з кишені жовту картку
19'
Італійці на куражі продовжують тиснути на ворота суперників і доволі активно атакують, але поки всі їх спроби не дозволяють їм завдати вдалого удару
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Італія виходить вперед! Метушня у карному майданчику Албанії призвела до спроби передачі від Скамакки, м'яч летить до Дімарко і він зумів якось віддати пас на Бареллу на лінію карного майданчику і той в один дотик злету відправив м'яч у сітку воріт! Рахунок стає 2:1 на користь Італії
15'
Небезпечний момент
Дімарко виконав дуже непоганий простріл на Скамакку, але Дьїмісті цьому завадив та вибив м'яч
11'
Гоооол!!!
ГОЛ! Італійці зрівнюють рахунок! Бастоні та Дімарко помилилися під час пропущеного голу і самі ж зрівняли рахунок! Пеллегріні та Дімарко розіграли кутовий, останній виконав навіс на дальню стійку, де опинився самотній Бастоні та точним ударом головою у протихід голкіпера відправив м'яч у сітку воріт! Рахунок стає знову рівним і наразі 1:1
9'
Офсайд
Албанці продовжували атакувати, але поки невдало і їх атака завершилася положенням поза грою
9'
Кутовий
Другий корнер поспіль вийшов менш вдалим і після прострілу італійці також вибили м'яч, але цього разу у бік поля
9'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили албанці, але після прострілу на ближню стійку суперники вибили м'яч за межі поля
8'
Асані виконав удар з меж штрафного майданчику, але м'яч полетів повз ворота, хоча албанці заробили кутовий
7'
Офсайд
Італійці продовжують активно атакувати і шукають варіанти швидко зрівняти рахунок, але поки всі їх спроби невдалі, а остання атака закінчилася положенням поза грою
3'
Небезпечний момент
Пеллегріні отримав м'яч в районі одинадцятиметрової позначки та в один дотик пробив по воротах, проте м'яч полетів поруч зі стійкою
1'
Гоооол!!!
ГОЛ! Це фантастика! Албанія виходить вперед! Дімарко виконував вкидання з-за бокової поблизу кутового прапорця на своїй половині поля, м'яч летів до Бастоні, але той невдало прийняв м'яч і його вчасно перехопив Байрамі та точним ударом з кількох метрів пробив прямо під поперечину! Швидкий та дуже потрібний гол Албанії і рахунок у матчі стає 1:0 на їх користь
1'
Свисток
Фелікс Цваєр дає стартовий свисток. Албанці розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати поєдинок
Інфо
Арбітр матчу з Німеччини: Фелікс Цваєр
Головний тренер Албанії: Сілвінью
На лаві запасних: Абраші, Алії, Балью, Беріша, Беріша, Г'язула, Даку, Кастраті, Кумбулла, Лачі, Манай, Мучі, Міхай, Ходжа, Ісмаїлі
Інфо
Стартовий склад Албанії (4-3-3): Стракоша - Мітай, Аєті, Дьїмсіті, Хюсай - Байрамі, Рамадані, Асллані - Сефері, Броя, Асані
Головний тренер Італії: Лучано Спалетті
На лаві запасних: Белланова, Буонджорно, Вікаріо, Гатті, Дарміан, Дзакканьї, Ель-Шаараві, Камб'ясо, Крістанте, Манчіні, Мерет, Распадорі, Ретегі, Фаджолі, Фолоруншо
Інфо
Стартовий склад Італії (4-2-3-1): Доннарума - Дімарко, Калафіорі, Бастоні, Ді Лорецно - Барелла, Жоржинью - К'єза, Пеллегріні, Фраттезі - Скамакка
Італія підходить до матчу в якості діючого чемпіону Європи і буде захищати титул, хоча й не потрапила до топу збірних фавориток турніру. Албанія, у свою чергу, лише вдруге приймає участь у континентальній першості і буде намагатися вийти з групи, що буде дуже непросто
Матч пройде у Дортмунді на арені Сігнал Ідуна Парк та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу першого раунду групового етапу Чемпіонату Європи 2024 у групі В, в якому зустрінуться Італія та Албанія
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Іспанія Іспанія 3 Хорватія Хорватія 0 Завершено 16:00 - Сьогодні Угорщина Угорщина 1 Швейцарія Швейцарія 3 Завершено 03:40 - Сьогодні Нью-Йорк Сіті Нью-Йорк Сіті 2 Коламбус Крю Коламбус Крю 3 Завершено 03:30 - Сьогодні Peru Peru 1 El Salvador El Salvador 0 Завершено 22:00 - Вчора Німеччина Німеччина 5 Шотландія Шотландія 1

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Анонс матчу Італія - Албанія 15.06.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Італія та командою Албанія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 15.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Італія та командою Албанія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Італія, тоді як команда Албанія залишилася з поразкою . Зіткнення Албанія та Італія у попередньому футбольному матчі 16.11.2022 закінчилось з такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Sylvinho розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Попередній матч команди Італія був зіграний проти Боснія і Герцеговина - 09.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Італія.

Команда гостей

Назва: Албанія
Країна: Албания

Минулий матч команди Албанія був зіграний проти Азербайджан - 07.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Албанія.

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