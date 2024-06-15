Італія - Албанія онлайн трансляція матчу

Італія підходить до матчу в якості діючого чемпіону Європи і буде захищати титул, хоча й не потрапила до топу збірних фавориток турніру. Албанія, у свою чергу, лише вдруге приймає участь у континентальній першості і буде намагатися вийти з групи, що буде дуже непросто