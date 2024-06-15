Італія - Албанія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Італія та командою Албанія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.
Дата проведення матчу: 15.06.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Італія та командою Албанія:
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Італія, тоді як команда Албанія залишилася з поразкою . Зіткнення Албанія та Італія у попередньому футбольному матчі 16.11.2022 закінчилось з такими результатами: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Лучано Спаллетти и Sylvinho розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Попередній матч команди Італія був зіграний проти Боснія і Герцеговина - 09.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Італія.
Назва: Албанія
Країна: Албания
Минулий матч команди Албанія був зіграний проти Азербайджан - 07.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Албанія.
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