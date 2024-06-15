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Іспанія - Хорватія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 15 червня 2024, 19:00 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Іспанія
0 - 0
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22'
Хорватія
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Хід матчу
Хто переможе?
121 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
54%
Нічия
21%
Хорватія
25%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Spain have won 3 times, there have been 2 draws while Croatia have won 2 times. The goal difference is 15-9 in favour of Spain.
  • Croatia have a winning streak of 6 matches.
  • Spain wins 1st half in 54% of their matches, Croatia in 54% of their matches.
  • Spain wins 54% of halftimes, Croatia wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Spain.
  • On their last meeting Spain won by 1 goals.
  • When Spain leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Croatia leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Spain is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Croatia is down 1-0 away, they win 66% of their matches.
  • In UEFA Euro, Spain has better performance than Croatia.
  • Croatia's performance of the last 5 matches is better than Spain's.
  • In the last 5 meetings Spain won 3, Croatia won 2, 0 draws.
  • Spain scores 2.8 goals in a match against Croatia and Croatia scores 1.6 goals against Spain (on average).
  • Average number of goals in meetings between Spain and Croatia is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Spain and Croatia is 1.4.
  • Spain scores 3.43 goals when playing at home and Croatia scores 1.67 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Іспанія
4
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Хорватія
Ліга Націй 2022-2024
18.06.2023 - 21:45 Хорватія 0 - 1 Завершено Іспанія
Євро 2024 2021/2022
28.06.2021 - 19:00 Хорватія 3 - 5 Завершено Іспанія
Ліга Націй 2018/2019
15.11.2018 - 21:45 Хорватія 3 - 2 Завершено Іспанія
Ліга Націй 2018/2019
11.09.2018 - 21:45 Іспанія 6 - 0 Завершено Хорватія
Останні матчі - Іспанія
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 22:30 Іспанія 5 - 1 Завершено Північна Ірландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 22:30 Іспанія 5 - 0 Завершено Андорра В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 22:30 Іспанія 3 - 3 Завершено Бразилія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 22:30 Іспанія 0 - 1 Завершено Colombia П
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 21:45 Іспанія 3 - 1 Завершено Грузія В
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Останні матчі - Хорватія
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:45 Португалія 1 - 2 Завершено Хорватія В
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 20:00 Хорватія 3 - 0 Завершено Північна Македонія В
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 22:00 Туніс 0 - 0 Завершено Хорватія Н
Євро 2024 2024
21.11.2023 - 21:45 Хорватія 1 - 0 Завершено Вірменія В
Євро 2024 2024
18.11.2023 - 19:00 Латвія 0 - 2 Завершено Хорватія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
121 Користувачів зробило свій вибір
Іспанія
54%
Нічия
21%
Хорватія
25%
Склади команд
1
Simon, Unai
3
Cucurella, Marc
6
Nacho
24
Le Normand, Robin
2
Данiель Карвахаль
8
Ruiz, Fabian
16
Родрi
8
Pedri
11
Williams, Nico
19
Альваро Мората
27
Yamal, Lamine
40
Домінік Ліваковіч
2
Stanisic, Josip
37
Sutalo, Josip
5
Pongracic, Marin
24
Gvardiol, Josko
10
Лука Модрiч
77
Brozovic, Marcelo
8
Матео Ковачіч
19
Majer, Lovro
17
Budimir, Ante
27
Андрей Крамарич
Стартовий склад
  • 11
    Williams, Nico
    Форвард
  • 19
    Альваро Мората
    Форвард
  • 27
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Ruiz, Fabian
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 24
    Le Normand, Robin
    Захисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 1
    Simon, Unai
    Воротар
  • 19
    Majer, Lovro
    Півзахисник
  • 17
    Budimir, Ante
    Форвард
  • 27
    Андрей Крамарич
    Форвард
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 77
    Brozovic, Marcelo
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 2
    Stanisic, Josip
    Захисник
  • 37
    Sutalo, Josip
    Захисник
  • 5
    Pongracic, Marin
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • De La Fuente, Luis
  • Златко Далич
Статистика матчу
1
Штрафні
5
5
Фоли
1
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари в отвір
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Іспанія - Хорватія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Live Zone
Трансляція
17'
16'
Хорвати нарешті вибралися на чужу половину поля. Будімір міг вискочити віч-на-віч, якби не своєчасний вихід Сімона.
14'
Ямал вийшов на ударну позицію, але під тиском захисників не зміг як слід пробити.
7'
Мората отримав багато простору на підступах до карного та пробив злету. Ліваковичу довелося вступити в гру.
5'
Обережно починають обидві команди, придивляються один до одного. Іспанці трохи сміливіший, вже було кілька підходів до чужих воріт, але вони нічим небезпечним не завершилися.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Поєдинки іспанців і хорватів — це майже завжди видовищно. На минулому Євро команди влаштували перестрілку з рахунком 3-5, у якій виявилися сильнішою Іспанія. Остання зустріч була в фіналі Ліги націй — перемогла теж «фурія роха»
Інфо
Арбітр — Майкл Олівер (Англія).
Запасні: Рая (в), Реміро (в), Баена, Вівіан, Грімальдо, Фермін, Ляпорт, Меріно, Навас, Ольмо, Оярсабаль, Перес, Субіменді, Ферран, Хоселу.
Інфо
Стартовий склад Іспанії: Сімон — Кукурелья, Начо, Ле Норманн, Карвахаль — Руїс, Родрі, Педрі — Вільямс, Мората (к), Ямаль. Головний тренер — Луїс де ла Фуенте.
Запасні: Лабрович (в), Івушич (в), Батуріна, Влашич, Віда, Ерлич, Пʼяца, Маріо Пашалич, Марко Пашалич, Перішич, Петкович, Соса, Сучич, Іванушец.
Інфо
Стартовий склад Хорватії: Лівакович — Гвардіол, Понграчич, Шутало, Станишич — Ковачич, Брозович, Модрич (к) — Крамарич, Будімір, Маєр. Головний тренер — Златко Далич.
Відкриття групи B. UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу групового етапу Євро 2024 між Іспанією та Хорватією.
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Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Угорщина Угорщина 1 Швейцарія Швейцарія 3 Завершено 03:40 - Сьогодні Нью-Йорк Сіті Нью-Йорк Сіті 2 Коламбус Крю Коламбус Крю 3 Завершено 03:30 - Сьогодні Peru Peru 1 El Salvador El Salvador 0 Завершено 22:00 - Вчора Німеччина Німеччина 5 Шотландія Шотландія 1 Завершено 03:30 - 13.06.2024 Еквадор Еквадор 3 Болівія Болівія 1

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Анонс матчу Іспанія - Хорватія 15.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Іспанія та командою Хорватія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 15.06.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Іспанія та командою Хорватія:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Іспанія, тоді як команда Хорватія залишилася з поразкою . Зіткнення Хорватія та Іспанія у попередньому футбольному матчі 18.06.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд De La Fuente, Luis и Златко Далич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Іспанія - Хорватія можна подивитися 15.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Іспанія - Хорватія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте

Минулий поєдинок команди Іспанія був зіграний проти Північна Ірландія - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич

Минулий матч команди Хорватія був зіграний проти Португалія - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Хорватія.

Слідкуйте за результатами матчу Іспанія - Хорватія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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