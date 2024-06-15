Іспанія - Хорватія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Іспанія та командою Хорватія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 15.06.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між Іспанія та командою Хорватія:
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Іспанія, тоді як команда Хорватія залишилася з поразкою . Зіткнення Хорватія та Іспанія у попередньому футбольному матчі 18.06.2023 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд De La Fuente, Luis и Златко Далич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Іспанія
Країна: Испания
Тренер: Луис де ла Фуэнте
Минулий поєдинок команди Іспанія був зіграний проти Північна Ірландія - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.
Назва: Хорватія
Країна: Хорватия
Тренер: Златко Далич
Минулий матч команди Хорватія був зіграний проти Португалія - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Хорватія.
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