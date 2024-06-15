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Угорщина - Швейцарія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 15 червня 2024, 16:00 - Рейн Энерги Штадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Угорщина
0 - 1
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19'
Швейцарія
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Хід матчу
5' Сільван Відмер 13' Duah, Kwadwo
Хто переможе?
181 Користувачів зробило свій вибір
Угорщина
22%
Нічия
24%
Швейцарія
55%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Hungary have won 1 times, there have been 1 draws while Switzerland have won 3 times. The goal difference is 13-8 in favour of Switzerland.
  • Hungary haven't won any of their last 3 games against Switzerland.
  • Hungary have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Switzerland have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Hungary wins 1st half in 33% of their matches, Switzerland in 58% of their matches.
  • Hungary wins 33% of halftimes, Switzerland wins 58%.
  • The winner of their last meeting was Switzerland.
  • On their last meeting Switzerland won by 3 goals.
  • When Hungary leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Switzerland leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Hungary is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Switzerland is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, Hungary has better performance than Switzerland.
  • Hungary's performance of the last 5 matches is better than Switzerland's.
  • Switzerland have lost just 1 of their last 5 games against Hungary (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Hungary won 1, Switzerland won 3, 1 draws.
  • Hungary scores 1.6 goals in a match against Switzerland and Switzerland scores 2.6 goals against Hungary (on average).
  • Average number of goals in meetings between Hungary and Switzerland is 4.2.
  • Hungary scores 2 goals when playing at home and Switzerland scores 1 goals when playing away (on average).
  • Switzerland haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Угорщина
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Швейцарія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
07.10.2017 - 21:45 Швейцарія 5 - 2 Завершено Угорщина
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
07.10.2016 - 21:45 Угорщина 2 - 3 Завершено Швейцарія
Останні матчі - Угорщина
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:00 Угорщина 3 - 0 Завершено Ізраїль В
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:45 Ірландія 2 - 1 Завершено Угорщина П
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 20:00 Угорщина 2 - 0 Завершено Косово В
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 21:45 Угорщина 1 - 0 Завершено Туреччина В
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 16:00 Угорщина 3 - 1 Завершено Чорногорія В
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Останні матчі - Швейцарія
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Австрія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:15 Швейцарія 4 - 0 Завершено Естонія В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Ірландія 0 - 1 Завершено Швейцарія В
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 21:00 Данія 0 - 0 Завершено Швейцарія Н
Євро 2024 2024
21.11.2023 - 21:45 Румунія 1 - 0 Завершено Швейцарія П
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Новини команд
Головні події
13'
Duah, Kwadwo ГООЛ!
5'
Сільван Відмер
Хто переможе?
181 Користувачів зробило свій вибір
Угорщина
22%
Нічия
24%
Швейцарія
55%
Склади команд
1
Gulacsi, Peter
6
Szalai, Attila
4
Orban, Willi
22
Адам Ланг
3
Kerkez, Milos
13
Schafer, Andras
8
Nagy, Adam
5
Fiola, Attila
8
Szoboszlai, Dominik
22
Sallai, Roland
19
Varga, Barnabas
1
Sommer, Yann
5
Schar, Fabian
25
Мануель Аканджі
13
Рікардо Родрігес
30
Сільван Відмер
34
Ґраніт Джака
8
Freuler, Remo
11
Ndoye, Dan
20
Aebischer, Michel
16
Vargas, Ruben
9
Duah, Kwadwo
Стартовий склад
  • 19
    Varga, Barnabas
    Форвард
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 22
    Sallai, Roland
    Півзахисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 13
    Schafer, Andras
    Півзахисник
  • 8
    Nagy, Adam
  • 5
    Fiola, Attila
    Захисник
  • 6
    Szalai, Attila
    Захисник
  • 4
    Orban, Willi
  • 22
    Адам Ланг
    Захисник
  • 1
    Gulacsi, Peter
    Воротар
  • 9
    Duah, Kwadwo
    13
  • 20
    Aebischer, Michel
    Півзахисник
  • 16
    Vargas, Ruben
  • 30
    Сільван Відмер
    Захисник
    5
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 8
    Freuler, Remo
    Півзахисник
  • 11
    Ndoye, Dan
    Форвард
  • 5
    Schar, Fabian
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 13
    Рікардо Родрігес
    Захисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марко Росси
  • Мурат Якин
Статистика матчу
3
Штрафні
Фоли
2
ЖК
1
43%
Володіння м'ячем
57%
Офсайди
1
Удари в отвір
1
1
Удари повз
LIVE
Трансляція матчу Угорщина - Швейцарія
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play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Live Zone
Трансляція
18'
Штрафной удар - (Угорщина)
17'
Кутовий
Угловой удар Рікардо Родрігес - (Швейцарія)
16'
Інфо
Возвращение после травмы - (Угорщина)
15'
Інфо
Травма - (Угорщина)
15'
Штрафной удар - (Швейцарія)
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! - (Швейцарія)
13'
Видео помощник арбитра - (Швейцарія)
13'
Просмотр VAR - (Швейцарія)
10'
Небезпечний момент
Удар от ворот - (Швейцарія)
10'
Небезпечний момент
Удар мимо ворот - (Угорщина)
5'
Жовта картка
Жёлтая карточка Сільван Відмер - (Швейцарія)
5'
Штрафной удар - (Угорщина)
3'
Офсайд
Вне игры - (Швейцарія)
1'
Штрафной удар - (Угорщина)
Свисток
Матч начался
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Останні матчі
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Анонс матчу Угорщина - Швейцарія 15.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Угорщина та командою Швейцарія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Рейн Энерги Штадион.

Дата проведення матчу: 15.06.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Угорщина та командою Швейцарія:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Швейцарія, тоді як команда Угорщина залишилася з поразкою . Зіткнення Швейцарія та Угорщина у попередньому футбольному матчі 07.10.2017 закінчилось з рахунком: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Росси и Мурат Якин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Угорщина - Швейцарія можна подивитися 15.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Угорщина - Швейцарія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Угорщина
Країна: Венгрия
Тренер: Марко Росси

Попередній поєдинок команди Угорщина був зіграний проти Ізраїль - 08.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Угорщина.

Команда гостей

Назва: Швейцарія
Країна: Швейцария
Тренер: Мурат Якин

Минулий матч команди Швейцарія був зіграний проти Австрія - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Угорщина - Швейцарія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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