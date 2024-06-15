Угорщина - Швейцарія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Угорщина - Швейцарія 15.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Угорщина та командою Швейцарія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Рейн Энерги Штадион.

Дата проведення матчу: 15.06.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Угорщина та командою Швейцарія:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Швейцарія, тоді як команда Угорщина залишилася з поразкою . Зіткнення Швейцарія та Угорщина у попередньому футбольному матчі 07.10.2017 закінчилось з рахунком: 5:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Росси и Мурат Якин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Угорщина

Країна: Венгрия

Тренер: Марко Росси



Попередній поєдинок команди Угорщина був зіграний проти Ізраїль - 08.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Угорщина.

Команда гостей

Назва: Швейцарія

Країна: Швейцария

Тренер: Мурат Якин



Минулий матч команди Швейцарія був зіграний проти Австрія - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.

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