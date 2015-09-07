Німеччина - Шотландія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Німеччина - Шотландія 14.06.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Німеччина та командою Шотландія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 14.06.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Німеччина та командою Шотландія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Німеччина, тоді як команда Шотландія залишилася з поразкою . Зіткнення Шотландія та Німеччина у попередньому футбольному матчі 07.09.2015 закінчилось з наступним результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина

Країна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Минулий поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Греція - 07.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Шотландія

Країна: Шотландия

Тренер: Стив Кларк



Попередній поєдинок команди Шотландія був зіграний проти Фінляндія - 07.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.

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