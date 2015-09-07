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Німеччина - Шотландія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 14 червня 2024, 22:00 - Альянц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Німеччина
До початку
00 : 00 : 00
Шотландія
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Хто переможе?
206 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
63%
Нічия
21%
Шотландія
16%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Germany have won 4 times, there have been 1 draws while Scotland have won 0 times. The goal difference is 10-5 in favour of Germany.
  • Scotland haven't won any of their last 3 games against Germany.
  • Germany wins 1st half in 16% of their matches, Scotland in 16% of their matches.
  • Germany wins 16% of halftimes, Scotland wins 16%.
  • The winner of their last meeting was Germany.
  • On their last meeting Germany won by 1 goals.
  • When Germany leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When Scotland leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Germany is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Scotland is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Germany's performance of the last 5 matches is better than Scotland's.
  • Germany have lost just 0 of their last 5 games against Scotland (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Germany won 4, Scotland won 0, 1 draws.
  • Germany scores 2 goals in a match against Scotland and Scotland scores 1 goals against Germany (on average).
  • Average number of goals in meetings between Germany and Scotland is 3.
  • Germany scores 1.29 goals when playing at home and Scotland scores 1.43 goals when playing away (on average).
  • Germany haven't lost in their last 4 games.
Особисті зустрічі
Німеччина
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Шотландія
Евро 2014/2015
07.09.2015 - 21:45 Шотландія 2 - 3 Завершено Німеччина
Евро 2014/2015
07.09.2014 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Шотландія
Останні матчі - Німеччина
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Греція В
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:45 Німеччина 0 - 0 Завершено Україна Н
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Нідерланди В
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 22:00 Франція 0 - 2 Завершено Німеччина В
Міжнародні товариські матчі 2023
21.11.2023 - 21:45 Австрія 2 - 0 Завершено Німеччина П
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Останні матчі - Шотландія
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Шотландія 2 - 2 Завершено Фінляндія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 19:00 Гібралтар 0 - 2 Завершено Шотландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Шотландія 0 - 1 Завершено Північна Ірландія П
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 21:45 Нідерланди 4 - 0 Завершено Шотландія П
Міжнародні товариські матчі 2024
27.02.2024 - 15:05 Шотландія 0 - 0 Завершено Фінляндія Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
206 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
63%
Нічия
21%
Шотландія
16%
LIVE
Трансляція матчу Німеччина - Шотландія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Келлі, Кларк, Генлі, Шенкленд, Гілмор, Купер, Армстронг, Морган, Конвей, Джек, Маккрорі, Маклін, Тейлор, Форрест, Маккена.
Шотландія: Ганн — Гендрі, Портеус, Тірні — Ролстон, Макгрегор, Мактоміней, Робертсон — Макгінн, Крісті — Адамс.
Запасні: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюллькруг, Фюріх, Мюллер, Беєр, Шлоттербек, Антон, Сане, Генріхс, Кох, Джан, Ундав.
Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та, Рюдігер, Міттельштедт — Андріх, Кроос — Вірц, Гюдоган, Мусіала — Гаверц.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У групі A також грають Швейцарія та Угорщина.
Клеман Тюрпен (Уллен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи A. На полі стадіону Альянц Арена (Мюнхен, Німеччина) зіграють Німеччина та Шотландія.
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Останні матчі
Завершено 03:30 - Вчора Еквадор Еквадор 3 Болівія Болівія 1 Завершено 02:00 - Вчора США США 1 Бразилія Бразилія 1 Завершено 03:00 - 12.06.2024 Chile Chile 3 Paraguay Paraguay 0 Завершено 22:00 - 11.06.2024 Габон Габон 3 Гамбія Гамбія 2 Завершено 22:00 - 11.06.2024 Ангола Ангола 1 Камерун Камерун 1

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Анонс матчу Німеччина - Шотландія 14.06.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Німеччина та командою Шотландія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Альянц Арена.

Дата проведення матчу: 14.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Німеччина та командою Шотландія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Німеччина, тоді як команда Шотландія залишилася з поразкою . Зіткнення Шотландія та Німеччина у попередньому футбольному матчі 07.09.2015 закінчилось з наступним результатом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Німеччина - Шотландія можна подивитися 14.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Німеччина - Шотландія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Минулий поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Греція - 07.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Шотландія
Країна: Шотландия
Тренер: Стив Кларк

Попередній поєдинок команди Шотландія був зіграний проти Фінляндія - 07.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Німеччина - Шотландія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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