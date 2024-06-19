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Німеччина - Угорщина онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 19 червня 2024, 19:00 - Мерседес-Бенц Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Німеччина
0 - 0
Оновити
20'
Угорщина
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Хід матчу
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
60%
Нічия
26%
Угорщина
14%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Germany have won 2 times, there have been 2 draws while Hungary have won 2 times. The goal difference is 8-6 in favour of Germany.
  • Germany haven't lost in their last 5 games.
  • Hungary have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Germany wins 1st half in 25% of their matches, Hungary in 36% of their matches.
  • Germany wins 25% of halftimes, Hungary wins 36%.
  • The winner of their last meeting was Hungary.
  • On their last meeting Hungary won by 1 goals.
  • When Germany leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Hungary leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Germany is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Hungary is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Hungary's performance of the last 5 matches is better than Germany's.
  • Germany have lost just 1 of their last 5 games against Hungary (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Germany won 2, Hungary won 1, 2 draws.
  • Germany scores 1.6 goals in a match against Hungary and Hungary scores 0.8 goals against Germany (on average).
  • Average number of goals in meetings between Germany and Hungary is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Germany and Hungary is 1.2.
  • Germany scores 1.75 goals when playing at home and Hungary scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • Germany's performance of the last 5 matches is better than Hungary's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Німеччина
0
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Угорщина
Ліга Націй 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Німеччина 0 - 1 Завершено Угорщина
Ліга Націй 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Угорщина 1 - 1 Завершено Німеччина
Євро 2024 2021
23.06.2021 - 22:00 Німеччина 2 - 2 Завершено Угорщина
Останні матчі - Німеччина
Євро 2024 2024
14.06.2024 - 22:00 Німеччина 5 - 1 Завершено Шотландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Греція В
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:45 Німеччина 0 - 0 Завершено Україна Н
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Нідерланди В
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 22:00 Франція 0 - 2 Завершено Німеччина В
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Останні матчі - Угорщина
Євро 2024 2024
15.06.2024 - 16:00 Угорщина 1 - 3 Завершено Швейцарія П
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:00 Угорщина 3 - 0 Завершено Ізраїль В
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:45 Ірландія 2 - 1 Завершено Угорщина П
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 20:00 Угорщина 2 - 0 Завершено Косово В
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 21:45 Угорщина 1 - 0 Завершено Туреччина В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
65 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
60%
Нічия
26%
Угорщина
14%
Склади команд
1
Мануель Нойєр
7
Mittelstadt, Maximilian
4
Tah, Jonathan
22
Антоніо Рюдігер
6
Kimmich, Joshua
8
Тонi Кроос
8
Andrich, Robert
10
Wirtz, Florian
22
Ілкай Гюндоган
42
Musiala, Jamal
29
Havertz, Kai
1
Gulacsi, Peter
5
Fiola, Attila
4
Orban, Willi
31
Dardai, Marton
77
Bolla, Bendeguz
8
Nagy, Adam
13
Schafer, Andras
3
Kerkez, Milos
22
Sallai, Roland
8
Szoboszlai, Dominik
19
Varga, Barnabas
Стартовий склад
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 10
    Wirtz, Florian
    Півзахисник
  • 22
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 8
    Andrich, Robert
  • 7
    Mittelstadt, Maximilian
    Захисник
  • 4
    Tah, Jonathan
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 1
    Мануель Нойєр
    Воротар
  • 19
    Varga, Barnabas
    Форвард
  • 22
    Sallai, Roland
    Півзахисник
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 77
    Bolla, Bendeguz
  • 8
    Nagy, Adam
  • 13
    Schafer, Andras
    Півзахисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 5
    Fiola, Attila
    Захисник
  • 4
    Orban, Willi
  • 31
    Dardai, Marton
    Захисник
  • 1
    Gulacsi, Peter
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Юлиан Нагельсманн
  • Марко Росси
Статистика матчу
63%
Володіння м'ячем
37%
2
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
1
2
Кутові
2
Сейви
2
Штрафні
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Німеччина - Угорщина
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
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Трансляція
19'
Красиво намагалися розіграти Мусіала, Гаверц і Гюндоган. Трохи не пощастило з останнім пасом, могла вийти шедевральна комбінація.
15'
Швидка контратака і знову Шаллай загрожує воротам суперника. На шляху м’яча було надто багато захисників, один із них заблокував удар.
11'
Небезпечний момент
Гаверц у боротьбі корпусом знищив Орбана та вирвався сам на сам. Завдав удару впритул німець, але Гулачі примудрився врятувати ворота.
6'
Болла опинився на ударній позиції після розіграшу кутового. Андріх заблокував цю досить небезпечну спробу.
5'
Гаверц приблизно з лінії карного майданчика перевірив голкіпера. Гулачі на своєму місці.
1'
Небезпечний момент
Шаллай створив тиск на Кімміха і ледь не перехопив мʼяч у чужому штрафному. Ноєру довелося виходити з лінії страхувати.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Данні Маккелі (Нідерланди).
Запасні: Бауманн (в), тер Штеген (в), Антон, Баєр, Генрікс, Гроос, Джан, Кох, Мюллер, Раум, Сане, Ундав, Фюллькруг, Фюріх, Шлоттербек.
Інфо
Стартовий склад Німеччини: Ноєр — Міттельштадт, Та, Рюдігер, Кімміх — Кроос, Андріх — Вірц, Гюндоган (к), Мусіала — Гаверц. Головний тренер — Юліан Нагельсманн.
Запасні: Дібус (в), Саппанош (в), Адам, Балог, Ботка, Газдаг, Ката, Кляйнгайслер, Ланг, Надь, Него, Салай, Стайлс, Хорват, Чобот.
Інфо
Стартовий склад Угорщини: Гулачі — Дардай, Орбан, Фіола — Керкез, Шафер, Надь, Болла — Собослай (к), Шаллай — Варга. Головний тренер — Марко Россі.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру групового етапу Євро 2024 Німеччина – Угорщина.
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Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Хорватія Хорватія 2 Албанія Албанія 2 Завершено 22:00 - Вчора Португалія Португалія 2 Чехія Чехія 1 Завершено 19:00 - Вчора Туреччина Туреччина 3 Грузія Грузія 1 Завершено 22:00 - 17.06.2024 Австрія Австрія 0 Франція Франція 1 Завершено 19:00 - 17.06.2024 Бельгія Бельгія 0 Словаччина Словаччина 1

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Анонс матчу Німеччина - Угорщина 19.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Німеччина та командою Угорщина проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Мерседес-Бенц Арена.

Дата проведення матчу: 19.06.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Німеччина та командою Угорщина:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Угорщина, тоді як команда Німеччина залишилася з поразкою . Зіткнення Німеччина та Угорщина у попередньому футбольному матчі 23.09.2022 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Марко Росси розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Німеччина - Угорщина можна подивитися 19.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Німеччина - Угорщина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Попередній поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Шотландія - 14.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Угорщина
Країна: Венгрия
Тренер: Марко Росси

Попередній поєдинок команди Угорщина був зіграний проти Швейцарія - 15.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

Слідкуйте за результатами матчу Німеччина - Угорщина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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