Німеччина - Угорщина онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Німеччина - Угорщина 19.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Німеччина та командою Угорщина проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Мерседес-Бенц Арена.

Дата проведення матчу: 19.06.2024

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Німеччина та командою Угорщина:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Угорщина, тоді як команда Німеччина залишилася з поразкою . Зіткнення Німеччина та Угорщина у попередньому футбольному матчі 23.09.2022 закінчилось з наступним результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Юлиан Нагельсманн и Марко Росси розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина

Країна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Попередній поєдинок команди Німеччина був зіграний проти Шотландія - 14.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Угорщина

Країна: Венгрия

Тренер: Марко Росси



Попередній поєдинок команди Угорщина був зіграний проти Швейцарія - 15.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Швейцарія.

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