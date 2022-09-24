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Португалія - Чехія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 18 червня 2024, 22:00 - Ред Булл Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марко Гвида
Рейтинг матчу:
Португалія
До початку
00 : 00 : 00
Чехія
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Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
55%
Нічия
23%
Чехія
22%
Цікаві факти
  • Czechia have previously won 4 of 5 matches against Portugal.
  • During the last 5 meetings, Portugal have won 4 times, there have been 0 draws while Czechia have won 1 times. The goal difference is 10-2 in favour of Portugal.
  • Czechia have a winning streak of 5 matches.
  • Czechia haven't lost in their last 7 games.
  • Czechia haven't won any of their last 4 games against Portugal.
  • Czechia have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Portugal wins 1st half in 66% of their matches, Czechia in 27% of their matches.
  • Portugal wins 66% of halftimes, Czechia wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Portugal.
  • On their last meeting Portugal won by 4 goals.
  • When Portugal leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Czechia leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Portugal is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Czechia is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA Euro, Portugal has better performance than Czechia.
  • Czechia's performance of the last 5 matches is better than Portugal's.
  • Portugal have lost just 1 of their last 5 games against Czechia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Portugal won 4, Czechia won 1, 0 draws.
  • Portugal scores 2 goals in a match against Czechia and Czechia scores 0.4 goals against Portugal (on average).
  • Average number of goals in meetings between Portugal and Czechia is 2.4.
  • Portugal scores 3.86 goals when playing at home and Czechia scores 1.6 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Португалія
3
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Чехія
Ліга Націй 2022-2024
24.09.2022 - 21:45 Чехія 0 - 4 Завершено Португалія
Ліга Націй 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Португалія 2 - 0 Завершено Чехія
Евро 2011/2012
21.06.2012 - 21:45 Чехія 0 - 1 Завершено Португалія
Останні матчі - Португалія
Міжнародні товариські матчі 2024
11.06.2024 - 21:45 Португалія 3 - 0 Завершено Ірландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:45 Португалія 1 - 2 Завершено Хорватія П
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:45 Португалія 4 - 2 Завершено Фінляндія В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Словенія 2 - 0 Завершено Португалія П
Міжнародні товариські матчі 2024
21.03.2024 - 21:45 Португалія 5 - 2 Завершено Швеція В
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Останні матчі - Чехія
Міжнародні товариські матчі 2024
10.06.2024 - 19:00 Чехія 2 - 1 Завершено Північна Македонія В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 18:30 Чехія 7 - 1 Завершено Мальта В
Євро U-17 2025
23.05.2024 - 18:00 Україна 1 - 3 Завершено Чехія В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:00 Чехія 2 - 1 Завершено Вірменія В
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 19:00 Норвегія 1 - 2 Завершено Чехія В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
64 Користувачів зробило свій вибір
Португалія
55%
Нічия
23%
Чехія
22%
LIVE
Трансляція матчу Португалія - Чехія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Інфо
У першому матчі групи F Туреччина здолала Грузію — 3:1.
Запасні: Коварж, Ярош, Вітік, Барак, Шевчик, Гложек, Хітіл, Д. Юрасек, Черни, Гори, Лінгр, Черв, Влчек, М. Юрасек.
Чехія: Станек — Голеш, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Шулц, Соучек, Провод, Доудера — Кухта, Шик.
Запасні: Патрісіу, Са, Семеду, Палління, Рамуш, Феліш, Перейра, Інасіу, Ж. Невеш, Нунес, Р. Невеш, Жота, А. Сілва, Нету, Консейсау.
Португалія: Кошта — Далот, Пепе, Діаш — Канселу, Б. Сілва, Фернандеш, Феррейра, Мендеш — Роналду, Леау.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Марко Гуїда (Торре-Аннунціата, Італія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи F. На полі стадіону Ред Булл Арена (Лейпциг, Німеччина) зіграють Португалія та Чехія.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Туреччина Туреччина 3 Грузія Грузія 1 Завершено 22:00 - Вчора Австрія Австрія 0 Франція Франція 1 Завершено 19:00 - Вчора Бельгія Бельгія 0 Словаччина Словаччина 1 Завершено 16:00 - Вчора Румунія Румунія 3 Україна Україна 0 Завершено 01:30 - Вчора Panama Panama 0 Paraguay Paraguay 1

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Анонс матчу Португалія - Чехія 18.06.2024, Євро 2024

Поєдинок між командою Португалія та командою Чехія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 18.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Португалія та командою Чехія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Португалія, тоді як команда Чехія залишилася з поразкою . Зіткнення Чехія та Португалія у попередньому футбольному матчі 24.09.2022 закінчилось з рахунком: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Португалія - Чехія можна подивитися 18.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Португалія - Чехія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Попередній матч команди Португалія був зіграний проти Ірландія - 11.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Чехія
Країна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Минулий матч команди Чехія був зіграний проти Північна Македонія - 10.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Чехія.

Слідкуйте за результатами матчу Португалія - Чехія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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