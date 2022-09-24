Португалія - Чехія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Португалія - Чехія 18.06.2024, Євро 2024

Поєдинок між командою Португалія та командою Чехія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 18.06.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Португалія та командою Чехія:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Португалія, тоді як команда Чехія залишилася з поразкою . Зіткнення Чехія та Португалія у попередньому футбольному матчі 24.09.2022 закінчилось з рахунком: 0:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Португалія

Країна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Попередній матч команди Португалія був зіграний проти Ірландія - 11.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Команда гостей

Назва: Чехія

Країна: Чехия

Тренер: Ярослав Шилгавы



Минулий матч команди Чехія був зіграний проти Північна Македонія - 10.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Чехія.

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