Австрія - Франція онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Австрія та командою Франція проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Меркур Шпиль-Арена.
Дата проведення матчу: 17.06.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між клубами Австрія та командою Франція:
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Австрія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Австрія у попередньому футбольному матчі 22.09.2022 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ральф Рангник и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Австрія
Країна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер
Попередній поєдинок команди Австрія був зіграний проти Швейцарія - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Минулий матч команди Франція був зіграний проти Канада - 09.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.
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