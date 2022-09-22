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Австрія - Франція онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 17 червня 2024, 22:00 - Меркур Шпиль-Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Австрія
0 - 0
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1'
Франція
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Хід матчу
Хто переможе?
77 Користувачів зробило свій вибір
Австрія
21%
Нічия
35%
Франція
44%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Austria have won 1 times, there have been 2 draws while France have won 6 times.
  • Austria haven't lost in their last 7 games.
  • Austria have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Austria wins 1st half in 45% of their matches, France in 63% of their matches.
  • Austria wins 45% of halftimes, France wins 63%.
  • The winner of their last meeting was France.
  • On their last meeting France won by 2 goals.
  • When Austria leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When France leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Austria is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When France is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, France has better performance than Austria.
  • Austria's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • France have lost just 1 of their last 5 games against Austria (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Austria won 1, France won 3, 1 draws.
  • Austria scores 1 goals in a match against France and France scores 1.6 goals against Austria (on average).
  • Average number of goals in meetings between Austria and France is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Austria and France is 1.
  • Austria scores 2.5 goals when playing at home and France scores 1.67 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Австрія
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Франція
Ліга Націй 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Франція 2 - 0 Завершено Австрія
Ліга Націй 2022-2024
10.06.2022 - 21:45 Австрія 1 - 1 Завершено Франція
Останні матчі - Австрія
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:00 Швейцарія 1 - 1 Завершено Австрія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:45 Австрія 2 - 1 Завершено Сербія В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Австрія 6 - 1 Завершено Туреччина В
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 19:00 Словаччина 0 - 2 Завершено Австрія В
Міжнародні товариські матчі 2023
21.11.2023 - 21:45 Австрія 2 - 0 Завершено Німеччина В
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Останні матчі - Франція
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 22:15 Франція 0 - 0 Завершено Канада Н
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 22:00 Франція 3 - 0 Завершено Люксембург В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 22:00 Франція 3 - 2 Завершено Chile В
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 22:00 Франція 0 - 2 Завершено Німеччина П
Євро 2024 2024
21.11.2023 - 21:45 Греція 2 - 2 Завершено Франція Н
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Новини команд
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Хто переможе?
77 Користувачів зробило свій вибір
Австрія
21%
Нічия
35%
Франція
44%
Склади команд
1
Pentz, Patrick
2
Mwene, Philipp
39
Wober, Maximilian
4
Danso, Kevin
3
Posch, Stefan
20
Sabitzer, Marcel
13
Seiwald, Nicolas
11
Grillitsch, Florian
14
Baumgartner, Christoph
27
Конрад Лаймер
38
Gregoritsch, Michael
16
Maignan, Mike
23
Kounde, Jules
2
Upamecano, Dayot
2
Saliba, William
19
Hernandez, Theo
7
Антуан Грiзманн
7
Н'Голо Канте
25
Адріен Рабіо
10
Усман Дембеле
7
Кіліан Мбаппе
9
Thuram, Marcus
Стартовий склад
  • 38
    Gregoritsch, Michael
  • 11
    Grillitsch, Florian
    Півзахисник
  • 14
    Baumgartner, Christoph
  • 27
    Конрад Лаймер
    Півзахисник
  • 20
    Sabitzer, Marcel
  • 13
    Seiwald, Nicolas
    Захисник
  • 2
    Mwene, Philipp
  • 39
    Wober, Maximilian
    Захисник
  • 4
    Danso, Kevin
  • 3
    Posch, Stefan
    Захисник
  • 1
    Pentz, Patrick
    Воротар
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 7
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ральф Рангник
  • Дидье Дешам
LIVE
Трансляція матчу Австрія - Франція
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Live Zone
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Хесус Хіль Мансано (Іспанія).
Запасні: Гедль (в), Лінднер (в), Арнаутович, Вайманн, Віммер, Грюль, Данилюк, Ентруп, Зайдль, Кайнц, Кверфельд, Лінгарт, Прасс, Траунер, Шмід.
Інфо
Стартовий склад Австрії: Пенц — Мвене, Вебер, Данзо, Пош — Забітцер (к), Зайвальд — Грілліч, Баумгартнер, Лаймер — Грегорич. Головний тренер — Ральф Рангнік.
Запасні: Ареоля (в), Самба (в), Барколя, Жиру, Заїр-Емері, Камавінга, Клосс, Коло Муані, Коман, Конате, Менді, Павар, Фофана, Чуамені.
Інфо
Стартовий склад Франції: Меньян — Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде — Рабіо, Канте, Грізманн — Тюрам, Мбаппе (к), Дембеле. Головний тренер — Дідьє Дешам.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу першого туру групового етапу Євро-2024 між Австрією і Францією.
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Останні матчі
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Анонс матчу Австрія - Франція 17.06.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Австрія та командою Франція проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Меркур Шпиль-Арена.

Дата проведення матчу: 17.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Австрія та командою Франція:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Австрія залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Австрія у попередньому футбольному матчі 22.09.2022 закінчилось з таким рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ральф Рангник и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Австрія - Франція можна подивитися 17.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Австрія - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Австрія
Країна: Австрия
Тренер: Марсель Коллер

Попередній поєдинок команди Австрія був зіграний проти Швейцарія - 08.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Минулий матч команди Франція був зіграний проти Канада - 09.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Австрія - Франція онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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