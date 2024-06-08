Бельгія - Словаччина онлайн трансляція матчу

Матч між командою Бельгія та командою Словаччина проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Frankfurt Arena.
Дата проведення матчу: 17.06.2024
Час початку матчу: 19:00
Для здобуття перемоги тренери команд Доменико Тедеско и Calzona, Francesco розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Минулий поєдинок команди Бельгія був зіграний проти Люксембург - 08.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.
Назва: Словаччина
Країна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович
Минулий поєдинок команди Словаччина був зіграний проти Уельс - 09.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Словаччина.
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