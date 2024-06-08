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Бельгія - Словаччина онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 17 червня 2024, 19:00 - Frankfurt Arena . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Meler, Halil Umut
Рейтинг матчу:
Бельгія
До початку
00 : 00 : 00
Словаччина
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
56 Користувачів зробило свій вибір
Бельгія
39%
Нічия
34%
Словаччина
27%
Цікаві факти
  • Belgium haven't lost in their last 15 games.
  • Belgium wins 1st half in 81% of their matches, Slovakia in 45% of their matches.
  • Belgium wins 81% of halftimes, Slovakia wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Belgium.
  • On their last meeting Belgium won by 1 goals.
  • When Belgium leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Slovakia leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Belgium is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Slovakia is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • In UEFA Euro, Belgium has better performance than Slovakia.
  • Belgium's performance of the last 5 matches is better than Slovakia's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Belgium scores 2.83 goals when playing at home and Slovakia scores 1.4 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Бельгія
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 21:00 Бельгія 3 - 0 Завершено Люксембург В
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 21:30 Бельгія 2 - 0 Завершено Чорногорія В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Англія 2 - 2 Завершено Бельгія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 19:00 Ірландія 0 - 0 Завершено Бельгія Н
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 19:00 Бельгія 5 - 0 Завершено Азербайджан В
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Останні матчі - Словаччина
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 21:45 Словаччина 4 - 0 Завершено Уельс В
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 19:00 Словаччина 4 - 0 Завершено Сан-Марино В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 20:00 Норвегія 1 - 1 Завершено Словаччина Н
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 19:00 Словаччина 0 - 2 Завершено Австрія П
Євро 2024 2024
19.11.2023 - 21:45 Боснія і Герцеговина 1 - 2 Завершено Словаччина В
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
56 Користувачів зробило свій вибір
Бельгія
39%
Нічия
34%
Словаччина
27%
Склади команд
1
Кун Кастеелс
23
Яннік Феррейра Карраско
56
Debast, Zeno
3
Faes, Wout
21
Тімоті Кастань
8
Onana, Amadou
25
Mangala, Orel
11
Doku, Jeremy
17
De Bruyne, Kevin
19
Trossard, Leandro
90
Ромелу Лукаку
1
Мартін Дубравка
2
Петер Пекарік
3
Vavro, Denis
37
Skriniar, Milan
33
Hancko, David
33
Юрай Куцка
68
Lobotka, Stanislav
33
Duda, Ondrej
26
Schranz, Ivan
9
Bozenik, Robert
22
Лукаш Гараслін
Стартовий склад
  • 90
    Ромелу Лукаку
    Форвард
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 25
    Mangala, Orel
  • 23
    Яннік Феррейра Карраско
    Півзахисник
  • 56
    Debast, Zeno
    Півзахисник
  • 3
    Faes, Wout
    Захисник
  • 21
    Тімоті Кастань
    Захисник
  • 1
    Кун Кастеелс
  • 26
    Schranz, Ivan
    Форвард
  • 9
    Bozenik, Robert
  • 22
    Лукаш Гараслін
    Півзахисник
  • 33
    Юрай Куцка
    Півзахисник
  • 68
    Lobotka, Stanislav
    Півзахисник
  • 33
    Duda, Ondrej
  • 2
    Петер Пекарік
    Захисник
  • 3
    Vavro, Denis
    Захисник
  • 37
    Skriniar, Milan
    Захисник
  • 33
    Hancko, David
    Захисник
  • 1
    Мартін Дубравка
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Доменико Тедеско
  • Calzona, Francesco
LIVE
Трансляція матчу Бельгія - Словаччина
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Запасні: Родак, Равас, Оберт, Ріго, Дьйомбер, Суслов, Тупта, Бенеш, Грошовські, де Марко, Стрелец, Дюріш, Беро, Зауер, Коша.
Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Боженік, Гараслін.
Запасні: Камінські, Селс, Теат, Вертонген, Вітсель, Тілеманс, Лукебакіо, Варнкс, де Кетеларе, Бакайоко, Опенда, Вермерен, де Кейпер.
Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Дебаст, Карраско — Мангаля, Онана — Троссар, де Брюйне, Доку — Лукаку.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
У групі E також виступають Україна та Румунія. Як вони зіграли — ви й самі знаєте.
Халіл Мелер (Туреччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи E. На полі стадіону Дойче Банк Арена (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) зіграють Бельгія та Словаччина.
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Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Румунія Румунія 3 Україна Україна 0 Завершено 01:30 - Сьогодні Panama Panama 0 Paraguay Paraguay 1 Завершено 22:30 - Вчора Еквадор Еквадор 2 Гондурас Гондурас 1 Завершено 22:00 - Вчора Сербія Сербія 0 Англія Англія 1 Завершено 19:00 - Вчора Словенія Словенія 1 Данія Данія 1

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Анонс матчу Бельгія - Словаччина 17.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Бельгія та командою Словаччина проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Frankfurt Arena.

Дата проведення матчу: 17.06.2024
Час початку матчу: 19:00

Для здобуття перемоги тренери команд Доменико Тедеско и Calzona, Francesco розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Минулий поєдинок команди Бельгія був зіграний проти Люксембург - 08.06.2024, у рамках чемпіонату Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.

Команда гостей

Назва: Словаччина
Країна: Словакия
Тренер: Штефан Таркович

Минулий поєдинок команди Словаччина був зіграний проти Уельс - 09.06.2024, у рамках турніру Міжнародні товариські матчі 2024 та закінчився перемогою команди Словаччина.

Слідкуйте за результатами матчу Бельгія - Словаччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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