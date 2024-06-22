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Бельгія - Румунія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 22 червня 2024, 22:00 - Рейн Энерги Штадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Шимон Марчиняк
Рейтинг матчу:
Бельгія
До початку
00 : 00 : 00
Румунія
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
122 Користувачів зробило свій вибір
Бельгія
30%
Нічия
27%
Румунія
43%
Цікаві факти
  • Belgium haven't lost in their last 15 games.
  • Romania haven't won in their last 4 games.
  • Belgium wins 1st half in 80% of their matches, Romania in 27% of their matches.
  • Belgium wins 80% of halftimes, Romania wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Romania.
  • On their last meeting Romania won by 1 goals.
  • When Belgium leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Belgium is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Romania is down 1-0 away, they win 100% of their matches.
  • Belgium's performance of the last 5 matches is better than Romania's.
  • Romania has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Belgium scores 2.83 goals when playing at home and Romania scores 1 goals when playing away (on average).
  • Romania have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
Прогноз на матч
Останні матчі - Бельгія
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 19:00 Бельгія 0 - 1 Завершено Словаччина П
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 21:00 Бельгія 3 - 0 Завершено Люксембург В
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 21:30 Бельгія 2 - 0 Завершено Чорногорія В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Англія 2 - 2 Завершено Бельгія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 19:00 Ірландія 0 - 0 Завершено Бельгія Н
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Останні матчі - Румунія
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 16:00 Румунія 3 - 0 Завершено Україна В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:00 Румунія 0 - 0 Завершено Ліхтенштейн Н
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:30 Румунія 0 - 0 Завершено Болгарія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:30 Румунія 2 - 3 Завершено Colombia П
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 21:45 Румунія 1 - 1 Завершено Північна Ірландія Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
122 Користувачів зробило свій вибір
Бельгія
30%
Нічия
27%
Румунія
43%
LIVE
Трансляція матчу Бельгія - Румунія
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Арбітр
Запасні:
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Стартовий склад Бельгії:
Запасні:
Інфо
Стартовий склад Румунії: Ніце — Банку, Бурке, Дрегушин, Раціу — Маріус Марін — Міхейле, Станчу (к), Резван Марін, Ман — Дрегуш. Головний тренер — Едвард Йорданеску.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру групового етапу Євро 2024 Бельгія – Румунія.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Туреччина Туреччина 0 Португалія Португалія 3 Завершено 16:00 - Сьогодні Грузія Грузія 1 Чехія Чехія 1 Завершено 03:00 - Сьогодні Peru Peru 0 Chile Chile 0 Завершено 22:00 - Вчора Нідерланди Нідерланди 0 Франція Франція 0 Завершено 19:00 - Вчора Польща Польща 1 Австрія Австрія 3

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Анонс матчу Бельгія - Румунія 22.06.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Бельгія та командою Румунія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Рейн Энерги Штадион.

Дата проведення матчу: 22.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Попередній матч команди Бельгія був зіграний проти Словаччина - 17.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Словаччина.

Команда гостей

Назва: Румунія
Країна: Румыния

Минулий матч команди Румунія був зіграний проти Україна - 17.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Румунія.

Слідкуйте за результатами матчу Бельгія - Румунія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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