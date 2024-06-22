Бельгія - Румунія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Бельгія та командою Румунія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Рейн Энерги Штадион.
Дата проведення матчу: 22.06.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес
Попередній матч команди Бельгія був зіграний проти Словаччина - 17.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Словаччина.
Назва: Румунія
Країна: Румыния
Минулий матч команди Румунія був зіграний проти Україна - 17.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Румунія.
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