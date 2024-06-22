Туреччина - Португалія онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Туреччина та командою Португалія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.
Дата проведення матчу: 22.06.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між клубами Туреччина та командою Португалія:
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Туреччина залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Туреччина у попередньому футбольному матчі 24.03.2022 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Винченцо Монтелла и Роберто Мартинес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Туреччина
Країна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш
Минулий поєдинок команди Туреччина був зіграний проти Грузія - 18.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Туреччина.
Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш
Попередній матч команди Португалія був зіграний проти Чехія - 18.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.
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