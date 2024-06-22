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Туреччина - Португалія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 22 червня 2024, 19:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Туреччина
0 - 2
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40'
Португалія
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Хід матчу
21' Silva, Bernardo 25' Bardakci, Abdulkerim 28' Akaydin, Samet
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Туреччина
22%
Нічия
31%
Португалія
47%
Цікаві факти
  • Portugal have previously won 4 of 5 matches against Turkiye.
  • During the last 5 meetings, Turkiye have won 1 times, there have been 0 draws while Portugal have won 4 times.
  • Turkiye haven't won in their last 5 games.
  • Turkiye wins 1st half in 18% of their matches, Portugal in 72% of their matches.
  • Turkiye wins 18% of halftimes, Portugal wins 72%.
  • The winner of their last meeting was Portugal.
  • On their last meeting Portugal won by 2 goals.
  • When Turkiye leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Portugal leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Turkiye is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Portugal is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, Portugal has better performance than Turkiye.
  • Portugal's performance of the last 5 matches is better than Turkiye's.
  • Portugal have lost just 1 of their last 5 games against Turkiye (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Turkiye won 1, Portugal won 4, 0 draws.
  • Turkiye scores 0.8 goals in a match against Portugal and Portugal scores 1.8 goals against Turkiye (on average).
  • Average number of goals in meetings between Turkiye and Portugal is 2.6.
  • Turkiye scores 2.67 goals when playing at home and Portugal scores 2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Туреччина
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Португалія
Чемпіонат світу 2022
24.03.2022 - 21:45 Португалія 3 - 1 Завершено Туреччина
Останні матчі - Туреччина
Євро 2024 2024
18.06.2024 - 19:00 Туреччина 3 - 1 Завершено Грузія В
Міжнародні товариські матчі 2024
10.06.2024 - 21:45 Польща 2 - 1 Завершено Туреччина П
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 22:00 Італія 0 - 0 Завершено Туреччина Н
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Австрія 6 - 1 Завершено Туреччина П
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 21:45 Угорщина 1 - 0 Завершено Туреччина П
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Останні матчі - Португалія
Євро 2024 2024
18.06.2024 - 22:00 Португалія 2 - 1 Завершено Чехія В
Міжнародні товариські матчі 2024
11.06.2024 - 21:45 Португалія 3 - 0 Завершено Ірландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 19:45 Португалія 1 - 2 Завершено Хорватія П
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 21:45 Португалія 4 - 2 Завершено Фінляндія В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Словенія 2 - 0 Завершено Португалія П
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Новини команд
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Головні події
28'
Akaydin, Samet ГООЛ!
Bardakci, Abdulkerim
25'
21'
Silva, Bernardo ГООЛ!
Хто переможе?
59 Користувачів зробило свій вибір
Туреччина
22%
Нічия
31%
Португалія
47%
Склади команд
1
Bayindir, Altay
7
Kadioglu, Ferdi
42
Bardakci, Abdulkerim
94
Akaydin, Samet
19
Celik, Zeki
23
Каан Айхан
20
Хакан Чалханоглу
7
Akturkoglu, Kerem
10
Kokcu, Orkun
29
Akgun, Yunus
53
Yilmaz, Baris
99
Costa, Diogo
2
Cancelo, Joao
3
Рубен Діаш
3
Пепе
25
Mendes, Nuno
17
Vitinha
26
Palhinha, Joao
8
Fernandes, Bruno
20
Silva, Bernardo
7
Крiштiану Роналду
10
Leao, Rafael
Стартовий склад
  • 53
    Yilmaz, Baris
    Півзахисник
  • 7
    Akturkoglu, Kerem
    Півзахисник
  • 10
    Kokcu, Orkun
    Півзахисник
  • 29
    Akgun, Yunus
    Форвард
  • 23
    Каан Айхан
    Захисник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Півзахисник
  • 7
    Kadioglu, Ferdi
  • 42
    Bardakci, Abdulkerim
    Захисник
    25
  • 94
    Akaydin, Samet
    Захисник
    28
  • 19
    Celik, Zeki
  • 1
    Bayindir, Altay
    Воротар
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
    21
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 17
    Vitinha
    Півзахисник
  • 26
    Palhinha, Joao
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 2
    Cancelo, Joao
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 3
    Пепе
    Захисник
  • 25
    Mendes, Nuno
    Захисник
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Винченцо Монтелла
  • Роберто Мартинес
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
1
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
5
3
Кутові
2
Сейви
2
5
Фоли
1
40%
Володіння м'ячем
60%
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Туреччина - Португалія
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
36'
Небезпечний момент
А ось Рон дав, як він уміє, з кута, метрів із 20-ти, дуже потужно, але трохи вище!
35'
Швидка контра португальців, Бруну Фернандеш вирішив пробити метрів з 15-ти, хоча Роналду неподалік чекав на пас
33'
Турки зараз забрали м'яч – португальці особливо не протестують
31'
Небезпечний момент
А ось і момент у Туреччини – Актюркоглу після сольного проходу стрільнув у ближній кут – кіпер португальців на місці
29'
Гоооол!!!
Боже, що діється! 2:0! Турки самі собі забили! Проста ситуація, Акайдін скидав своєму воротареві, який пішов на вихід! М'яч просто закотився у ворота! Дичайшие привіз від турків!
25'
Жовта картка
А ось і перша жовта – Бардакджі пішов у неакуратний підкат
23'
Гоооол!!!
Гоооол! Португалія! 1:0! Прохід флангом, простріл з флангу, Роналду хитро пропустив м'яч, або просто не дотягнувся, ну і Бернарду Сілва метрів з 10-ти вбив у сітку!
20'
Ох, хороша швидка геометрична атака могла пройти, але останній пас на вихід віч-на-віч не пройшов
18'
Інфо
1:3 по ударах на даний момент, і 1 удар у плошину у португальців
15'
Роналду накрутив на фланзі захисника, навісив, але Бруну Леау хоч і виграв повітря, але удар у нього відверто не вдався
13'
13 хвилин зіграно – поки що без моментів у нас
9'
Роналду доводиться сідати глибше, м'яч до нього поки що майже не доходить
8'
Португальці старанно грають на Роналду, але Кріша турецькі захисники уважно стережуть
6'
Загалом поки що все спокійно. Португалія більше контролює м'яч, але не більше
4'
Постріл Бруну Фернандеша метрів із 25-ти, турецькі захисники лягли під м'яч
2'
Перша атака та перший удар Роналду - не сильно і у воротаря
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Португалії: Кошта – Пепе, Діаш, Канселу, Мендеш – Вітінья, Пальїна, Фернандеш – Леау, Роналду (К), Сілва Б
Інфо
Стартовий склад Туреччини: Баїндир – Челік, Акайдін, Бардакчі, Кадіоглу – Айхан, Кокджу, Чалханоглу (К) – Акгюн, Актюркоглу, Йилмаз
Після першого туру Португалія та Туреччина лідирують у групі. У 1-му турі португальці обіграли чехів 2:1, а Туреччина здолала Грузію 3:1.
Інфо
Матч пройде в Дортмунді та розпочнеться о 19:00. Судитиме гру німець Фелікс Цвайєр
Добрий вечір всім! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матч 2-го туру групи F, в якому Туреччина зіграє з Португалією!
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Останні матчі
Завершено 16:00 - Сьогодні Грузія Грузія 1 Чехія Чехія 1 Завершено 03:00 - Сьогодні Peru Peru 0 Chile Chile 0 Завершено 22:00 - Вчора Нідерланди Нідерланди 0 Франція Франція 0 Завершено 19:00 - Вчора Польща Польща 1 Австрія Австрія 3 Завершено 16:00 - Вчора Словаччина Словаччина 1 Україна Україна 2

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Анонс матчу Туреччина - Португалія 22.06.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Туреччина та командою Португалія проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 22.06.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Туреччина та командою Португалія:

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Туреччина залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Туреччина у попередньому футбольному матчі 24.03.2022 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Винченцо Монтелла и Роберто Мартинес розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Туреччина - Португалія можна подивитися 22.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Туреччина - Португалія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Туреччина
Країна: Турция
Тренер: Шенол Гюнеш

Минулий поєдинок команди Туреччина був зіграний проти Грузія - 18.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Туреччина.

Команда гостей

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Попередній матч команди Португалія був зіграний проти Чехія - 18.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Слідкуйте за результатами матчу Туреччина - Португалія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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