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Нідерланди - Франція онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 21 червня 2024, 22:00 - Ред Булл Арена . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Нідерланди
0 - 0
Оновити
5'
Франція
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Хід матчу
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
19%
Нічия
28%
Франція
53%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Netherlands playing at home, Netherlands have won 2 times, there have been 1 draws while France have won 3 times.
  • During the last 12 meetings, Netherlands have won 3 times, there have been 2 draws while France have won 7 times.
  • Netherlands have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Netherlands wins 1st half in 45% of their matches, France in 70% of their matches.
  • Netherlands wins 45% of halftimes, France wins 70%.
  • The winner of their last meeting was France.
  • On their last meeting France won by 1 goals.
  • When Netherlands leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When France leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Netherlands is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When France is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, Netherlands has better performance than France.
  • Netherlands's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • France have lost just 1 of their last 5 games against Netherlands (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Netherlands won 1, France won 4, 0 draws.
  • Netherlands scores 0.8 goals in a match against France and France scores 2.4 goals against Netherlands (on average).
  • Average number of goals in meetings between Netherlands and France is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Netherlands and France is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Netherlands scores 2.83 goals when playing at home and France scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • Netherlands have a winning streak of 3 matches.
Особисті зустрічі
Нідерланди
1
Перемог
7
Ігор
6
Перемог
Франція
Євро 2024 2024
13.10.2023 - 21:45 Нідерланди 1 - 2 Завершено Франція
Євро 2024 2024
24.03.2023 - 21:45 Франція 4 - 0 Завершено Нідерланди
Ліга Націй 2018/2019
16.11.2018 - 21:45 Нідерланди 2 - 0 Завершено Франція
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
31.08.2017 - 21:45 Франція 4 - 0 Завершено Нідерланди
Останні матчі - Нідерланди
Євро 2024 2024
16.06.2024 - 16:00 Польща 1 - 2 Завершено Нідерланди В
Міжнародні товариські матчі 2024
10.06.2024 - 21:45 Нідерланди 4 - 0 Завершено Ісландія В
Міжнародні товариські матчі 2024
06.06.2024 - 21:45 Нідерланди 4 - 0 Завершено Канада В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Німеччина 2 - 1 Завершено Нідерланди П
Міжнародні товариські матчі 2024
22.03.2024 - 21:45 Нідерланди 4 - 0 Завершено Шотландія В
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Останні матчі - Франція
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 22:00 Австрія 0 - 1 Завершено Франція В
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 22:15 Франція 0 - 0 Завершено Канада Н
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 22:00 Франція 3 - 0 Завершено Люксембург В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 22:00 Франція 3 - 2 Завершено Chile В
Міжнародні товариські матчі 2024
23.03.2024 - 22:00 Франція 0 - 2 Завершено Німеччина П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
78 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
19%
Нічия
28%
Франція
53%
Склади команд
1
Verbruggen, Bart
6
Натан Аке
4
Вірджил ван Дейк
6
De Vrij, Stefan
2
Dumfries, Denzel
14
Reijnders, Tijani
20
Simons, Xavi
22
Schouten, Jerdy
18
Gakpo, Cody
9
Мемфіс Депай
30
Frimpong, Jeremie
16
Maignan, Mike
23
Kounde, Jules
2
Upamecano, Dayot
2
Saliba, William
19
Hernandez, Theo
18
Tchouameni, Aurelien
7
Н'Голо Канте
25
Адріен Рабіо
10
Усман Дембеле
9
Thuram, Marcus
7
Антуан Грiзманн
Стартовий склад
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 9
    Мемфіс Депай
    Форвард
  • 30
    Frimpong, Jeremie
    Захисник
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 20
    Simons, Xavi
    Півзахисник
  • 22
    Schouten, Jerdy
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 1
    Verbruggen, Bart
    Воротар
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 7
    Антуан Грiзманн
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 7
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Рональд Куман
  • Дидье Дешам
LIVE
Трансляція матчу Нідерланди - Франція
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Live Zone
Трансляція
2'
Кутовий
Подача кутового з лівого флангу від Депая була невдалою.
1'
Небезпечний момент
Фрімпонг уже отримав передачу до правого флангу штрафного на хід, після чого пробивав у дальній кут, а Меньян ледь парирував на кутовий.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Якщо Франція переможе - із першого місця вийде в плей-оф.
Інфо
Якщо Франція набере бодай одне очко — Польща вилетить.
Інфо
Франція до цього обіграла Австрію (1:0).
Інфо
Нідерланди до цього обіграли Польщу (2:1).
Запасні: Самба, Ареола, Павар, Менді, Камавінга, Жиру, Мбаппе, Коло Муані, Заїр-Емері, Фофана, Коман, Клосс, Конате, Баркола.
Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Чуамені, Канте, Рабьо — Дембеле, Тюрам, Грізманн.
Запасні: Бейлов, Флеккен, Гертрейда, де Лігт, Вейналдум, Веггорст, ван де Вен, Веерман, Блінд, Мален, Броббі, Матсен, Зіркзе, Бергвейн, Гравенберх.
Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс, Рейндерс — Фрімпонг, Депай, Гакпо.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи D. На полі стадіону Ред Булл Арена (Лейпциг, Німеччина) зіграють Нідерланди та Франція.
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Останні матчі
Завершено 19:00 - Сьогодні Польща Польща 1 Австрія Австрія 3 Завершено 16:00 - Сьогодні Словаччина Словаччина 1 Україна Україна 2 Завершено 03:00 - Сьогодні Аргентина Аргентина 2 Канада Канада 0 Завершено 22:00 - Вчора Іспанія Іспанія 1 Італія Італія 0 Завершено 19:00 - Вчора Данія Данія 1 Англія Англія 1

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Анонс матчу Нідерланди - Франція 21.06.2024, Євро 2024

Протистояння між командою Нідерланди та командою Франція проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч відбудеться на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 21.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Нідерланди та командою Франція:

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Франція, тоді як команда Нідерланди залишилася з поразкою . Зіткнення Нідерланди та Франція у попередньому футбольному матчі 13.10.2023 закінчилось з таким рахунком: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Рональд Куман и Дидье Дешам розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нідерланди - Франція можна подивитися 21.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Нідерланди - Франція, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Луи ван Гал

Попередній поєдинок команди Нідерланди був зіграний проти Польща - 16.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Минулий поєдинок команди Франція був зіграний проти Австрія - 17.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Франція.

Слідкуйте за результатами матчу Нідерланди - Франція онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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