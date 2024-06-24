Англія - Словенія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Англія та командою Словенія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Рейн Энерги Штадион.
Дата проведення матчу: 25.06.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Англія та командою Словенія:
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Словенія залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Словенія у попередньому футбольному матчі 05.10.2017 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Матьяз Кек розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
Онлайн трансляцію матчу Англія - Словенія можна подивитися 25.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Англія - Словенія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.
Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Попередній матч команди Англія був зіграний проти Данія - 20.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Словенія
Країна: Словения
Попередній матч команди Словенія був зіграний проти Сербія - 20.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
Слідкуйте за результатами матчу Англія - Словенія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.
Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Євро 2024 та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.