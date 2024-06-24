Англія - Словенія онлайн трансляція матчу

Інфо

Якщо Словенія і Данія обидві переможуть, вони розділять перше і друге місце за критеріями, описаними раніше, аналогічно друге і третє місце, якщо обидві зіграють внічию, або третє і четверте місце, якщо обидві програють, або Словенія і Сербія за третє або четверте місце, якщо Словенія програє, а Сербія зіграє внічию.