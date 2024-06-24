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Англія - Словенія онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 25 червня 2024, 22:00 - Рейн Энерги Штадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Англія
0 - 0
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перерыв
Словенія
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Хід матчу
17' Кіран Тріпп'єр 22' Janza, Erik
Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Англія
43%
Нічия
35%
Словенія
22%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, England have won 5 times, there have been 1 draws while Slovenia have won 0 times. The goal difference is 10-4 in favour of England.
  • Slovenia haven't lost in their last 8 games.
  • Slovenia have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • England wins 1st half in 27% of their matches, Slovenia in 61% of their matches.
  • England wins 27% of halftimes, Slovenia wins 61%.
  • The winner of their last meeting was England.
  • On their last meeting England won by 1 goals.
  • When England leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Slovenia leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When England is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Slovenia is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, England has better performance than Slovenia.
  • Slovenia's performance of the last 5 matches is better than England's.
  • England have lost just 0 of their last 5 games against Slovenia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings England won 4, Slovenia won 0, 1 draws.
  • England scores 1.6 goals in a match against Slovenia and Slovenia scores 0.6 goals against England (on average).
  • Average number of goals in meetings between England and Slovenia is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between England and Slovenia is 0.4.
  • England scores 1.57 goals when playing at home and Slovenia scores 1.8 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Англія
3
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Словенія
Чемпионат мира FIFA 2017/2018
05.10.2017 - 21:45 Англія 1 - 0 Завершено Словенія
Чемпионат мира FIFA 2016/2017
11.10.2016 - 21:45 Словенія 0 - 0 Завершено Англія
Евро 2014/2015
14.06.2015 - 19:00 Словенія 2 - 3 Завершено Англія
Евро 2014/2015
15.11.2014 - 19:00 Англія 3 - 1 Завершено Словенія
Останні матчі - Англія
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 19:00 Данія 1 - 1 Завершено Англія Н
Євро 2024 2024
16.06.2024 - 22:00 Сербія 0 - 1 Завершено Англія В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Англія 0 - 1 Завершено Ісландія П
Міжнародні товариські матчі 2024
03.06.2024 - 21:45 Англія 3 - 0 Завершено Боснія і Герцеговина В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Англія 2 - 2 Завершено Бельгія Н
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Останні матчі - Словенія
Євро 2024 2024
20.06.2024 - 16:00 Словенія 1 - 1 Завершено Сербія Н
Євро 2024 2024
16.06.2024 - 19:00 Словенія 1 - 1 Завершено Данія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
08.06.2024 - 16:00 Словенія 1 - 1 Завершено Болгарія Н
Міжнародні товариські матчі 2024
04.06.2024 - 19:00 Словенія 2 - 1 Завершено Вірменія В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 21:45 Словенія 2 - 0 Завершено Португалія В
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Новини команд
Головні події
22'
Janza, Erik
Кіран Тріпп'єр
17'
Хто переможе?
68 Користувачів зробило свій вибір
Англія
43%
Нічия
35%
Словенія
22%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
2
Кіран Тріпп'єр
6
Guehi, Marc
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
41
Rice, Declan
23
Gallagher, Conor
47
Foden, Phil
5
Bellingham, Jude
7
Saka, Bukayo
9
Kane, Harry
13
Ян Облак
23
Karnicnik, Zan
3
Drkusic, Vanja
29
Bijol, Jaka
64
Janza, Erik
40
Stojanovic, Petar
16
Gnezda Cerin, Adam
10
Elsnik, Timi
17
Ян Млакар
9
Sporar, Andraz
30
Sesko, Benjamin
Стартовий склад
  • 9
    Kane, Harry
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 2
    Кіран Тріпп'єр
    Захисник
    17
  • 6
    Guehi, Marc
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 9
    Sporar, Andraz
    Форвард
  • 30
    Sesko, Benjamin
    Форвард
  • 40
    Stojanovic, Petar
    Півзахисник
  • 16
    Gnezda Cerin, Adam
  • 10
    Elsnik, Timi
    Півзахисник
  • 17
    Ян Млакар
    Форвард
  • 23
    Karnicnik, Zan
    Захисник
  • 3
    Drkusic, Vanja
    Захисник
  • 29
    Bijol, Jaka
  • 64
    Janza, Erik
    Захисник
    22
  • 13
    Ян Облак
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гарет Саутгейт
  • Матьяз Кек
Статистика матчу
69%
Володіння м'ячем
31%
4
Штрафні
6
4
Фоли
4
2
Удари в отвір
1
2
Сейви
2
2
Офсайди
1
ЖК
1
1
Удари повз
1
2
Блоковано ударів
1
2
Кутові
LIVE
Трансляція матчу Англія - Словенія
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В ефірі
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Трансляція
Англія мала перевагу в першому таймі, але не забила вперше на цьому турнірі. Навіть це у Саугейта перестало працювати.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
42'
Англія знову тримає м'яч у центрі поля під тиском.
40'
Небезпечний момент
Бійол пропустив на дальню подачу з лівого флангу, але Кейн у нього з-за спини не встиг пробити.
37'
Небезпечний момент
Дальній удар Кейна з лівого флангу прилетів до рук Облаку біля лівої стійки.
35'
Небезпечний момент
Фоден із штрафного з правого флангу потужно крутив у ближню дев'ятку, але Облак забрав.
34'
Фол Бійола на лівому фланзі захисту проти Саки.
34'
Простріл Фодена з лівого флангу штрафного захисники вибили куди-подалі.
32'
Тримання м'яча від Словенії в центрі поля було нетривалим — Англія спокійно забрала контроль.
30'
Кутовий
Кейну завадив пробити хтось із своїх головою в центрі штрафного, після подачі кутового з правого флангу.
28'
Англійці вже гарячати починають один на одного.
26'
Словенія цими хвилинами просто відбивається біля власного штрафного.
24'
Фанати вже починають свистіти проти цього контролю м'яча від Англії.
22'
Англія розігрує м'яч у центрі поля.
20'
Офсайд
Офсайд! Розіграли на лівому фланзі стінку на третього Тріпп'єр та Райс для Фодена, який із офсайду прострілив на порожні для Саки у воротарський.
18'
Навіс від Янжи з правого флангу із штрафного пролетів повз дальню стійку без завершення.
17'
Жовта картка
Тріпп'єру дали картку за гру в ногу Карнічніку на лівому фланзі атаки.
16'
Подачу з лівого флангу від Янжи пролетіла над штрафним без завершення.
14'
Словенія цими хвилинами підсіла глибоко в захист.
12'
Англія перейшла на чужу половину в позиційній атаці.
10'
Закидання до лівого флангу Кейн перевів у центр штрафного, але спрямував м'яч у спину Саці.
8'
Англія наразі тримає м'яч у центрі поля.
6'
Невпевнений початок гри від Англії. Саутгейт не здивував.
4'
Словенці атакують наразі з передачами з флангів до штрафного.
2'
Утратив рівновагу в боротьбі перед чужим штрафним Шпорар.
1'
Англія атакує на перших хвилинах гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Якщо Словенія і Данія обидві переможуть, вони розділять перше і друге місце за критеріями, описаними раніше, аналогічно друге і третє місце, якщо обидві зіграють внічию, або третє і четверте місце, якщо обидві програють, або Словенія і Сербія за третє або четверте місце, якщо Словенія програє, а Сербія зіграє внічию.
Інфо
Словенія виграє групу, якщо переможе Англію, а Данія — ні.
Інфо
Словенія опиниться в плей-оф, якщо переможе Англію.
Інфо
Англія не може посісти нижче третього місця.
Інфо
Якщо Англія зіграє внічию, а Данія переможе, вони розділять перше і друге місце за загальною різницею м'ячів, потім за загальною кількістю забитих м'ячів, потім за дисциплінарними очками, потім за рейтингом європейської кваліфікації.
Інфо
Англія виграє групу, якщо переможе Словенію або якщо Англія зіграє внічию, а Данія не переможе.
Інфо
Англія опиниться в плей-оф, якщо уникне поразки від Словенії або Данія не переможе Сербію.
Інфо
Словенія до цього зіграла внічию проти Данії та Сербії (двічі по 1:1).
Інфо
Англія до цього обіграла Сербію (1:0) та зіграла внічию проти Данії (1:1).
Запасні: Белец, Векич, Балковец, Блажич, Станкович, Вербич, Ловрич, Куртич, Горват, Віпотнік, Целар, Брекало, Жугель, Зелькович, Іличич.
Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович, Черін, Елшнік, Млакар — Шпорар, Шешко.
Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Шоу, Александер-Арнольд, Конса, Данк, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Палмер, Вортон, Мейну.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп’єр — Галлагер, Райс — Сака, Беллінгем, Фоден — Кейн.
Інфо
Стали известны стартовые составы:
Клеман Тюрпен (Уллен, Франція) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C. На полі стадіону Райн Енергі (Кельн, Німеччина) зіграють Англія та Словенія.
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Останні матчі
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Анонс матчу Англія - Словенія 25.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Англія та командою Словенія проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Євро 2024 2024 , матч почнеться на стадіоні Рейн Энерги Штадион.

Дата проведення матчу: 25.06.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Англія та командою Словенія:

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Англія, тоді як команда Словенія залишилася з поразкою . Зіткнення Англія та Словенія у попередньому футбольному матчі 05.10.2017 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Матьяз Кек розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Словенія можна подивитися 25.06.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024. Текстову трансляцію матчу Англія - Словенія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Попередній матч команди Англія був зіграний проти Данія - 20.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Словенія
Країна: Словения

Попередній матч команди Словенія був зіграний проти Сербія - 20.06.2024, у рамках турніру Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Словенія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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