Франція - Польща онлайн трансляція матчу

Матч між командою Франція та командою Польща проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Сигнал Идуна Парк.
Дата проведення матчу: 25.06.2024
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь між Франція та командою Польща:
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Польща залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Польща у попередньому футбольному матчі 04.12.2022 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Михал Пробирж розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам
Минулий поєдинок команди Франція був зіграний проти Нідерланди - 21.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич
Попередній матч команди Польща був зіграний проти Австрія - 21.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Австрія.
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