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Франція - Польща онлайн трансляція матчу

Євро 2024 - 25 червня 2024, 19:00 - Сигнал Идуна Парк . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Марко Гвида
Рейтинг матчу:
Франція
0 - 0
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перерыв
Польща
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Хід матчу
24' Нікола Залевський 43' Адріен Рабіо
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Франція
40%
Нічия
34%
Польща
26%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, France have won 4 times, there have been 3 draws while Poland have won 1 times. The goal difference is 13-7 in favour of France.
  • France haven't lost in their last 4 games.
  • France have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • France wins 1st half in 72% of their matches, Poland in 50% of their matches.
  • France wins 72% of halftimes, Poland wins 50%.
  • The winner of their last meeting was France.
  • On their last meeting France won by 2 goals.
  • When France leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Poland leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When France is down 0-1 home, they win 66% of their matches.
  • When Poland is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Euro, France has better performance than Poland.
  • Poland's performance of the last 5 matches is better than France's.
  • France have lost just 0 of their last 5 games against Poland (in all competitions).
  • In the last 5 meetings France won 2, Poland won 0, 3 draws.
  • France scores 1 goals in a match against Poland and Poland scores 0.4 goals against France (on average).
  • Average number of goals in meetings between France and Poland is 1.4.
  • France scores 3.71 goals when playing at home and Poland scores 0.67 goals when playing away (on average).
  • France's performance of the last 5 matches is better than Poland's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Франція
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Польща
Чемпіонат світу 2022
04.12.2022 - 17:00 Франція 3 - 1 Завершено Польща
Останні матчі - Франція
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 22:00 Нідерланди 0 - 0 Завершено Франція Н
Євро 2024 2024
17.06.2024 - 22:00 Австрія 0 - 1 Завершено Франція В
Міжнародні товариські матчі 2024
09.06.2024 - 22:15 Франція 0 - 0 Завершено Канада Н
Міжнародні товариські матчі 2024
05.06.2024 - 22:00 Франція 3 - 0 Завершено Люксембург В
Міжнародні товариські матчі 2024
26.03.2024 - 22:00 Франція 3 - 2 Завершено Chile В
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Останні матчі - Польща
Євро 2024 2024
21.06.2024 - 19:00 Польща 1 - 3 Завершено Австрія П
Євро 2024 2024
16.06.2024 - 16:00 Польща 1 - 2 Завершено Нідерланди П
Міжнародні товариські матчі 2024
10.06.2024 - 21:45 Польща 2 - 1 Завершено Туреччина В
Міжнародні товариські матчі 2024
07.06.2024 - 21:45 Польща 3 - 1 Завершено Україна В
Євро 2024 2024
26.03.2024 - 21:45 Уельс 0 - 0 Завершено Польща Н
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Новини команд
Головні події
Адріен Рабіо
43'
24'
Нікола Залевський
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Франція
40%
Нічия
34%
Польща
26%
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
2
Saliba, William
2
Upamecano, Dayot
23
Kounde, Jules
25
Адріен Рабіо
7
Н'Голо Канте
18
Tchouameni, Aurelien
29
Barcola, Bradley
7
Кіліан Мбаппе
10
Усман Дембеле
28
Skorupski, Lukasz
35
Ян Беднарек
27
Dawidowicz, Pawel
15
Kiwior, Jakub
29
Frankowski, Przemyslaw
15
Moder, Jakub
20
Пьотр Зеліньский
59
Нікола Залевський
53
Szymanski, Sebastian
9
Роберт Левандовскі
82
Urbanski, Kacper
Стартовий склад
  • 29
    Barcola, Bradley
    Форвард
  • 7
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 10
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 25
    Адріен Рабіо
    Півзахисник
    43
  • 7
    Н'Голо Канте
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 2
    Upamecano, Dayot
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 53
    Szymanski, Sebastian
    Півзахисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 82
    Urbanski, Kacper
    Півзахисник
  • 29
    Frankowski, Przemyslaw
    Півзахисник
  • 15
    Moder, Jakub
    Півзахисник
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
    24
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 27
    Dawidowicz, Pawel
    Півзахисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 28
    Skorupski, Lukasz
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Дидье Дешам
  • Михал Пробирж
Статистика матчу
7
Штрафні
3
3
Фоли
7
57%
Володіння м'ячем
43%
4
Удари в отвір
2
6
Кутові
2
2
Сейви
4
2
Удари повз
3
2
Блоковано ударів
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Франція - Польща
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
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Трансляція
Бажання грати у футбол у збірної Франції менше, ніж у поляків, які вже вилетіли з турніру. Хотілося б, щоб номінальні господарі були покарані за таке ставлення і не посіли перше місце в групі.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Франковський сто відсотків заслуговував на жовту картку за свій стрибок у ноги Барколя, але чомусь не отримав її.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
45'
Мбаппе знову під гострим кутом вискочив на ворота і знову програв дуель Скорупському.
43'
Жовта картка
Рабіо отримав попередження.
42'
Небезпечний момент
Барколя та Мбаппе красиво взаємодіють на обмеженому просторі, у результаті чого капітан збірної Франції виходить на ударну позицію. Різко в дотик намагався прокинути мʼяч повз Скорупського, той продемонстрував реакцію.
38'
Саліба з розвороту пробив, підібравши нейтральний м’яч на кутовому. Над поперечиною.
38'
Чуамені цілив у лівий кут з лінії штрафного майданчика. Захисник у підкаті перевів мʼяч на кутовий.
34'
Левандовський пробив головою з межі воротарського. Мʼяч зачепив Саліба та пройшов повз дальню стійку. Судді цього не помітили, буде удар від воріт.
29'
Марко Гвіда дав можливість гравцям попити води, зробивши паузу в грі. Можливо хоча б після цього вони прокинуться?
24'
Жовта картка
Залевський хапав за футболку Мбаппе, перед яким була величезна вільна зона.
19'
Небезпечний момент
Французи вискочили у небезпечну контратаку, яку ударом завершив Дембеле. Скорупський вискочив із лінії і не дозволив відправити мʼяч у сітку.
15'
Ще одна спроба Урбанського, цього разу після подачі з кутового. Досить небезпечно, Меньяну довелося рятувати свою команду.
14'
Урбанський зачепився за мʼяч у чужому штрафному й одразу спробував пробити. Вдалося заробити лише кутовий.
11'
Ернандес увірвався на дальню стійку та замкнув простріл Дембеле з протилежного флангу. Скорупський прикрив ближній кут, куди спрямував мʼяч французький захисник.
6'
Зелінський завдає перший удар у сьогоднішньому матчі. З дальньої дистанції перевірив Меньяна, той на місці.
3'
Франція починає активно, хочуть швидко закрити всі свої питання та перейти до ротації складу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Марко Гвіда (Італія).
Запасні: Ареоля (в), Самба (в), Грізманн, Жиру, Заїр-Емері, Камавінга, Клосс, Коло Муані, Коман, Конате, Менді, Павар, Тюрам, Фофана.
Інфо
Стартовий склад Франції: Меньян — Ернандес, Саліба, Упамекано, Кунде — Рабіо, Канте, Чуамені — Барколя, Мбаппе, Дембеле. Головний тренер — Дідьє Дешам.
Запасні: Булка (в), Щенсний (в), Берешинський, Букса, Валукєвич, Гросіцький, Пьонтек, Пйотровський, Пихач, Романчук, Саломон, Свідерський, Скурас, Сліш, Шиманський.
Інфо
Стартовий склад Польщі: Скорупський — Ківьор, Давидович, Беднарек — Залевський, Зелінський, Модер, Франковський — Урбанський, Левандовський (к), Шиманський. Головний тренер — Міхал Пробеж.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 3-го туру групового етапу Євро-2024 між Францією та Польщею.
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Останні матчі
Завершено 04:00 - Сьогодні Бразилія Бразилія 0 Коста-Рика Коста-Рика 0 Завершено 01:00 - Сьогодні Colombia Colombia 2 Paraguay Paraguay 1 Завершено 22:00 - Вчора Албанія Албанія 0 Іспанія Іспанія 1 Завершено 22:00 - Вчора Хорватія Хорватія 1 Італія Італія 1 Завершено 04:00 - Вчора Уругвай Уругвай 3 Panama Panama 1

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Анонс матчу Франція - Польща 25.06.2024, Євро 2024

Матч між командою Франція та командою Польща проходитиме в рамках турніру по футболу: Євро 2024 2024 , матч пройде на стадіоні Сигнал Идуна Парк.

Дата проведення матчу: 25.06.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Франція та командою Польща:

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Франція, тоді як команда Польща залишилася з поразкою . Зіткнення Франція та Польща у попередньому футбольному матчі 04.12.2022 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Дидье Дешам и Михал Пробирж розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Франція
Країна: Франция
Тренер: Дидье Дешам

Минулий поєдинок команди Франція був зіграний проти Нідерланди - 21.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Чеслав Михневич

Попередній матч команди Польща був зіграний проти Австрія - 21.06.2024, у рамках чемпіонату Євро 2024 2024 та закінчився перемогою команди Австрія.

Слідкуйте за результатами матчу Франція - Польща онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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